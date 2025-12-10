El camino para asistir al Mundial 2026 entra en un punto decisivo. Tras dos fases de venta con cifras récord, la FIFA abre la etapa que puede definir quiénes finalmente asegurarán sus entradas para el torneo. Se trata del sorteo aleatorio, una fase clave para miles de hinchas colombianos que sueñan con ver a la Selección en los estadios de Estados Unidos, México o Canadá.

Esta tercera etapa llega en un momento de máxima expectativa. Ya se han vendido más de dos millones de boletas a través del sorteo preferente para usuarios Visa y el sorteo anticipado, lo que confirma la masiva acogida de un torneo que será histórico por su formato ampliado y sus tres sedes. Ahora, los aficionados cuentan con una nueva oportunidad para participar, sin importar si hicieron parte o no de las fases anteriores.

Fechas oficiales: así será la tercera fase de venta de boletas para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el sorteo aleatorio estará disponible para inscripciones desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026 a través de FIFA.com/tickets. Este periodo será la ventana exclusiva para que los aficionados registren sus solicitudes.

Un punto importante es que la hora exacta de inscripción no altera las probabilidades de ser elegido. Todos los hinchas participan en igualdad de condiciones, lo que elimina la presión por conectarse inmediatamente y permite que cada aficionado complete su registro con calma dentro de las fechas disponibles.

Esta fase se convierte en una nueva esperanza para quienes aún no tienen entradas, especialmente teniendo en cuenta la alta demanda que ha caracterizado las etapas previas.

Requisitos para participar: cómo registrarse en el sorteo aleatorio

El trámite para inscribirse en el sorteo aleatorio es totalmente digital y se realiza únicamente a través del portal oficial de la FIFA. El proceso incluye:

Iniciar sesión con un FIFA ID, en caso de que el aficionado ya tenga uno. Crear una cuenta nueva, si aún no se dispone de un FIFA ID. Seleccionar los partidos y las categorías de boletas, incluyendo la cantidad deseada por encuentro. Respetar las restricciones por unidad familiar, que limitan la cantidad máxima de entradas para evitar compras en bloque.

Incluso quienes ya participaron en fases anteriores deben registrarse nuevamente en esta tercera etapa, ya que cada fase funciona como un proceso independiente.

Cómo se asignan las boletas para el Mundial 2026: aceptación total, parcial o no asignada

Una vez cerrado el periodo de inscripción, la FIFA realizará el sorteo para asignar las boletas disponibles. Posteriormente:

Los solicitantes cuyas peticiones sean aceptadas total o parcialmente recibirán un correo de confirmación .

recibirán un . El monto correspondiente a las boletas asignadas será cobrado automáticamente en febrero de 2026 .

. En caso de asignación parcial, el aficionado recibirá entradas para algunos partidos, pero no para todos aquellos que seleccionó.

Este sistema garantiza transparencia y permite que miles de solicitantes tengan oportunidad real de obtener entradas en una etapa que no depende del orden de llegada.

Alternativa para asegurar boletas: paquetes de hospitality

Para los hinchas que desean garantizar entradas sin depender del sorteo, la FIFA ofrece una opción adicional: los paquetes de hospitality. Estos incluyen boletas y servicios premium dentro del estadio y están disponibles en FIFA.com/hospitality a través de OnLocation, el proveedor oficial del torneo.

Aunque tienen un costo mayor, permiten asegurar presencia en partidos específicos, incluyendo juegos de alta demanda y posibles encuentros decisivos de la Selección Colombia.

Próxima etapa: venta final por orden de llegada

Tras el sorteo aleatorio, la FIFA habilitará, más cerca de la fecha del torneo, la venta de boletas restantes por orden de llegada. Esta etapa dependerá del inventario disponible luego de los procesos anteriores y suele ser la última oportunidad para quienes no han conseguido entradas.

La FIFA insiste en que todas las compras deben hacerse exclusivamente en FIFA.com/tickets, ya que las boletas adquiridas vía canales no oficiales podrían considerarse inválidas.

La demanda global: hinchas de 212 países ya compraron boletas

El Mundial 2026 despierta un interés sin precedentes. Hasta ahora, cerca de dos millones de entradas ya han sido adquiridas alrededor del mundo. Los países sede (Estados Unidos, Canadá y México) lideran las compras, seguidos por aficionados de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.

En total, seguidores de 212 países y territorios ya cuentan con boletas confirmadas, lo que demuestra la dimensión global del evento. La Selección Colombia sigue despertando gran expectativa y esto se refleja en el volumen de solicitudes provenientes del país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el entusiasmo mundial y destacó que esta nueva fase llega justo después del sorteo final del torneo, momento que suele elevar aún más el interés de los aficionados.

Requisitos de ingreso: las boletas no garantizan entrada a los países sede

La FIFA recordó que poseer una boleta no asegura el ingreso a Estados Unidos, México o Canadá. Cada país mantiene sus propios requisitos migratorios, por lo que los aficionados deben consultar las páginas oficiales de gobierno para revisar trámites de visa y tiempos estimados de aprobación.

Para quienes viajarán a Estados Unidos existe un beneficio adicional: los aficionados con entradas podrán acceder al sistema de citas prioritarias FIFA PASS, una herramienta diseñada para agilizar ciertos procesos migratorios. Aun así, la recomendación general es iniciar los trámites lo antes posible, especialmente por los altos volúmenes de solicitudes que se esperan para 2026.