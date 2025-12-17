La revisión técnomecánica es uno de los trámites obligatorios más importantes para los propietarios de vehículos en Colombia. Cada año, millones de conductores deben cumplir con este requisito para poder circular legalmente por las vías del país, evitando sanciones económicas y la inmovilización de sus automotores.

Sin embargo, para 2026 habrá un grupo significativo de carros y motocicletas que no estarán obligados a pagar ni a realizar la tecnomecánica. Esto se debe a los cambios introducidos en el Código Nacional de Tránsito por la Ley 2294 de 2023, una modificación que ajustó los plazos y excepciones del proceso, especialmente para vehículos nuevos y algunos casos particulares.

¿Qué es la tecnomecánica y por qué es obligatoria?

La revisión técnomecánica es un chequeo integral que deben superar los vehículos que circulan en Colombia. En esta evaluación se revisa el estado mecánico, eléctrico, de seguridad y la emisión de gases contaminantes, con el objetivo de garantizar que el automotor se encuentra en condiciones adecuadas para transitar por las carreteras.

Este procedimiento no solo busca reducir el riesgo de accidentes, sino también disminuir el impacto ambiental generado por los vehículos en mal estado. Por eso, el Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito insisten en su cumplimiento como un pilar fundamental de la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

El cambio clave en la ley que aplica desde 2023

La Ley 2294 de 2023 introdujo una modificación relevante en los tiempos para realizar la primera revisión tecnomecánica. Antes, los vehículos particulares debían someterse a este chequeo a los seis años de su matrícula inicial. Con el nuevo ajuste normativo, ese plazo se redujo y se estableció una regla más clara.

Según la ley vigente, los carros y motocicletas de servicio particular deben realizar su primera revisión técnico-mecánica cinco años después de la fecha de su primera matrícula. A partir de ese momento, la revisión pasa a ser anual, como ocurre tradicionalmente con la mayoría del parque automotor.

Vehículos particulares nuevos exentos de tecnomecánica en 2026

El principal grupo beneficiado por esta normativa en 2026 corresponde a los vehículos particulares nuevos. En la práctica, esto significa que todos los automotores matriculados en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 no estarán obligados a realizar ni a pagar la tecnomecánica durante el año 2026.

Por ejemplo, un carro particular matriculado en 2022 deberá realizar su primera revisión tecnomecánica en 2027, cuando se cumplan cinco años desde su registro inicial. Lo mismo aplica para las motocicletas particulares que hayan sido matriculadas a partir de ese mismo año.

Esta exención representa un alivio económico importante para miles de propietarios, ya que durante los primeros años de vida útil del vehículo no tendrán que asumir el costo de este trámite obligatorio.

Vehículos antiguos oficialmente reconocidos

Otro grupo de automotores que no debe pagar tecnomecánica en 2026 es el de los vehículos antiguos o clásicos, siempre que estén oficialmente reconocidos como tal y cuenten con la documentación que lo demuestre.

La normativa establece que estos vehículos están exentos de la revisión técnico-mecánica, teniendo en cuenta su carácter especial y su uso generalmente limitado. No obstante, la exención no significa que puedan circular en cualquier condición. Sus propietarios están obligados a conservar las características mecánicas, de seguridad y ambientales en óptimo estado.

En caso de que un vehículo antiguo represente un riesgo para la seguridad vial o incumpla normas ambientales, las autoridades de tránsito pueden imponer sanciones, aun cuando esté exento de la tecnomecánica.

Carros y motos con placas extranjeras en permanencia temporal

La Ley 2294 de 2023 también contempla una excepción para los vehículos con placas extranjeras que ingresen al país de manera temporal. Si el automotor cuenta con un permiso de permanencia de hasta tres meses, no estará obligado a realizar la revisión técnico-mecánica durante ese periodo.

Esta exención aplica únicamente mientras el permiso de ingreso esté vigente. Una vez se supere el tiempo autorizado o el vehículo permanezca de forma indefinida en Colombia, deberá cumplir con las mismas obligaciones que los automotores nacionales.

Aun así, los conductores de vehículos extranjeros deben garantizar que el automotor circule en buen estado y cumpla con las normas de tránsito mientras se encuentre en territorio colombiano.

¿Por qué se creó esta exención para 2026?

El Ministerio de Transporte ha explicado que la intención de esta medida no es solo aliviar el bolsillo de los conductores, sino también reconocer que los vehículos nuevos, durante sus primeros años, suelen mantener condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y control de emisiones.

Además, esta decisión busca descongestionar los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), que cada año reciben millones de vehículos. En un país donde circulan cerca de 20 millones de automotores, de los cuales alrededor de 12 millones son motocicletas, la tecnomecánica se ha convertido en uno de los trámites más demandados.

La responsabilidad del conductor sigue vigente

Aunque ciertos vehículos no deban pagar tecnomecánica en 2026, la normativa deja claro que la responsabilidad del estado del vehículo sigue recayendo sobre el propietario y el conductor. Circular con fallas mecánicas, luces defectuosas o problemas de seguridad puede generar multas e incluso la inmovilización del automotor.

La exención, entonces, no es un permiso para descuidar el mantenimiento, sino un ajuste legal basado en la antigüedad del vehículo y en condiciones específicas definidas por la ley.

El panorama para el resto del parque automotor

Para la mayoría de los carros y motocicletas en Colombia, la tecnomecánica seguirá siendo un requisito anual obligatorio. Los vehículos matriculados antes de 2022 deberán cumplir con la revisión en 2026 según el calendario habitual, evitando sanciones que pueden afectar seriamente el bolsillo.

Por eso, conocer si un vehículo está o no exento resulta clave para planificar gastos, evitar comparendos y cumplir con las normas de tránsito vigentes en el país.