El pasaje de TransMilenio tendrá un nuevo valor en 2026, luego de que la Alcaldía de Bogotá avanzara en la expedición de un decreto que ajusta la tarifa del sistema de transporte masivo. La medida llevaría el precio del viaje a $3.550, aplicable a todos los componentes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), incluyendo TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable.

El anuncio, conocido a finales de diciembre, generó inquietud entre los usuarios, no solo por el incremento frente a la tarifa actual, sino porque el valor final supera el ajuste que inicialmente había sido aprobado por el Concejo de Bogotá, que contemplaba un pasaje de $3.450.

El aumento no será inmediato, pero ya hay una fecha tentativa

Desde la gerencia de TransMilenio se aclaró que el incremento no entrará en vigencia de forma inmediata. El proyecto de decreto fue publicado para abrir un período de participación ciudadana, durante el cual los ciudadanos pueden presentar observaciones y comentarios por un plazo de cinco días hábiles.

Una vez finalizada esta etapa y surtidos los trámites administrativos exigidos por el Distrito, la Alcaldía Mayor de Bogotá quedará habilitada para expedir el decreto definitivo. Solo a partir de ese momento podrá comenzar a regir la nueva tarifa del sistema.

De acuerdo con el gerente encargado de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, la administración distrital tiene como referencia mediados de enero para dejar en firme el decreto. Incluso, se ha mencionado el 15 de enero como una fecha probable para su expedición, aunque aún faltarían procedimientos técnicos para que el nuevo valor sea aplicado efectivamente a los usuarios.

Tarifa unificada y continuidad de los apoyos sociales

Para 2026, la tarifa unificada de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable será de $3.550. Paralelamente, la Administración distrital mantendrá los subsidios y apoyos dirigidos a la población en condición de vulnerabilidad.

Entre las medidas que se conservarán están:

Pasajes gratuitos para personas mayores , personas con discapacidad y población de menores ingresos .

, y población de . Permanencia de la ventana de transbordos a cero pesos durante 125 minutos .

durante . Continuidad del TransMiPass, que seguirá costando $160.000 mensuales y que actualmente beneficia a más de 14.000 usuarios.

Por qué sube el pasaje en 2026

Aunque la Administración distrital había proyectado inicialmente un incremento de $250, el aumento del 23 % en el salario mínimo obligó a realizar un ajuste adicional para garantizar la operación del sistema.

Según el Distrito, el ajuste tarifario es necesario para compensar el incremento en los costos de operación, asociados al crecimiento del Salario Mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP) y otros insumos esenciales para la prestación del servicio.

El aumento de $350, que representa una variación del 10,9 %, se ubica por debajo de los principales indicadores de costos, lo que implica que el esfuerzo no recaerá exclusivamente en los usuarios, sino que también será asumido parcialmente por las finanzas de la Administración distrital.

Transmilenio: un sistema esencial para la ciudad

La Alcaldía de Bogotá recordó que detrás de cada viaje hay cerca de 35.000 trabajadores que hacen posible la operación diaria del sistema. Conductores, mecánicos, personal de mantenimiento, vigilancia, aseo y apoyo en vía cumplen un rol clave para garantizar un servicio seguro, continuo y de calidad.

Desde el Distrito se insistió en que, sin este ajuste en la tarifa, no sería viable asegurar la prestación del servicio público de transporte, considerado esencial para la movilidad y el funcionamiento económico de la ciudad.