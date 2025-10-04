El próximo domingo 5 de octubre de 2025, la billetera digital Nequi tendrá una suspensión temporal de sus servicios debido a un proceso de mantenimiento. Según informó la compañía, la inhabilitación se extenderá por tres horas, entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m.

La medida tiene como finalidad reforzar la seguridad, estabilidad y buen funcionamiento de la aplicación. Con más de 26 millones de usuarios en Colombia, Nequi recomendó programar con anticipación cualquier transacción financiera para evitar inconvenientes en este lapso de tiempo.

Servicios de Nequi que estarán inhabilitados el 5 de octubre en Colombia

Durante la franja horaria establecida, los usuarios no podrán realizar transferencias, pagos de servicios ni recargas de celular. Estos trámites quedarán completamente fuera de servicio mientras se lleva a cabo la revisión técnica de la plataforma.

La suspensión también afectará el acceso a otras funcionalidades habituales de la app, como la consulta de saldos o el historial de movimientos, ya que el sistema restringirá el ingreso a los usuarios.

Uso de la tarjeta Nequi Visa durante la suspensión

En cuanto a la tarjeta Nequi Visa, la entidad aclaró que seguirá funcionando en datáfonos y comercios digitales siempre y cuando el saldo se haya cargado previamente en la cuenta. Esto significa que, aunque la aplicación esté inhabilitada, los pagos con tarjeta podrán realizarse con normalidad si se anticipa la recarga.

Esta recomendación es clave para quienes planean usar la tarjeta en horas de la madrugada del domingo, pues no será posible transferir dinero en tiempo real desde la app.

Motivos del mantenimiento programado de Nequi

La suspensión tiene como propósito principal realizar ajustes técnicos relacionados con la seguridad de la información, la estabilidad de la aplicación y la optimización del sistema.

Nequi aseguró que este tipo de mantenimientos son necesarios para mantener la confianza de los usuarios y garantizar un servicio ágil frente al creciente número de transacciones digitales que se procesan diariamente.

Cómo prepararse para la suspensión de Nequi

La entidad aconsejó a los usuarios organizar sus movimientos con antelación y tener en cuenta estas recomendaciones:

Realizar pagos y transferencias antes de las 2:00 a.m. del domingo.

Recargar la tarjeta Nequi Visa previamente , si se planea usar durante el mantenimiento.

, si se planea usar durante el mantenimiento. No intentar transacciones en la app entre 2:00 a.m. y 5:00 a.m. , pues no serán procesadas.

, pues no serán procesadas. Verificar operaciones después del restablecimiento del servicio.

Estas medidas permitirán evitar inconvenientes y asegurar que las operaciones financieras se desarrollen sin contratiempos.

Alcance de la suspensión de servicios de Nequi

El mantenimiento anunciado afectará no solo las transacciones más utilizadas como transferencias o pagos de servicios, sino también el acceso completo a la aplicación. En consecuencia, los usuarios deberán considerar que cualquier interacción con Nequi quedará limitada durante esas tres horas.

Aunque pueda generar incomodidad, la medida responde a la necesidad de reforzar la infraestructura tecnológica que soporta millones de operaciones diarias en Colombia.

Comunicado oficial de Nequi sobre la suspensión

La compañía confirmó la información a través de un comunicado oficial en el que explicó que se trata de una suspensión temporal y programada. Una vez finalice el proceso, todos los servicios estarán disponibles nuevamente con normalidad.

Nequi reiteró que estos ajustes hacen parte de su estrategia de innovación y mejora continua, en línea con su propósito de transformar la manera en que los colombianos se relacionan con el dinero.

Nequi y su papel en la inclusión financiera digital

Con una comunidad que supera los 26 millones de usuarios, Nequi se ha consolidado como una de las billeteras digitales más importantes en Colombia. Sus servicios incluyen:

Transferencias y pagos digitales.

Recargas de celular y pago de servicios públicos.

Compra de seguros y tiquetes de bus.

Recepción de dinero desde el exterior a través de PayPal.

Esta amplia oferta explica la relevancia de la plataforma y el impacto que una suspensión, aunque sea temporal, puede tener en la rutina financiera de los usuarios.