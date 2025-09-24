La obtención de la visa americana en Colombia experimentará un cambio significativo a partir del 1 de octubre de 2025. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó un incremento en las tarifas de visas de no inmigrante, medida que impactará a miles de solicitantes colombianos que viajan por turismo, negocios, estudio o programas de intercambio.

La actualización de valores llega tras la aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill (Obbba), normativa que redefine los costos de los trámites consulares. Con este ajuste, el precio de la visa de no inmigrante prácticamente se duplicará, marcando un hito en la política migratoria estadounidense reciente.

¿Cuánto costará la visa americana en Colombia desde octubre de 2025?

El nuevo valor de la visa de no inmigrante pasará de los actuales 185 dólares (aproximadamente $742.400) a 435 dólares, lo que equivale a cerca de $1.700.000 según la tasa de cambio vigente. Este aumento se aplicará a todas las solicitudes que realicen el pago y programen cita consular a partir del 1 de octubre de 2025.

Se trata de un incremento considerable que afecta principalmente a quienes buscan visas de turismo, negocios, estudio y programas de intercambio. Aunque la variación depende de la cotización del dólar, en cualquier escenario el cambio representa un fuerte ajuste para los solicitantes colombianos.

Razones detrás del incremento en la tarifa de la visa americana

El alza en los costos se origina en la implementación de la Ley Obbba, aprobada en julio de 2025 por el Congreso de Estados Unidos. Esta normativa fue diseñada para cubrir los gastos operativos de los trámites consulares y fortalecer las nuevas medidas de seguridad en procesos migratorios.

Según el gobierno norteamericano, la medida busca “restaurar la integridad del sistema de inmigración”, estableciendo una tarifa de integridad adicional en ciertos casos y actualizando valores que no habían tenido ajustes de gran magnitud en los últimos años.

¿A quiénes afecta el cambio en el costo de la visa?

La actualización impacta a todas las categorías de visas de no inmigrante, es decir, aquellas que permiten ingresar temporalmente a Estados Unidos. Dentro de este grupo se incluyen:

Turismo y negocios (B1/B2).

Estudiantes y programas de intercambio (F, J, M).

Visas de trabajo temporal especializadas (H, L, O, P, Q, R).

Por el momento, las visas de inmigrante -que otorgan residencia permanente en Estados Unidos- no presentan modificaciones en sus tarifas, lo que significa que el cambio solo toca a quienes solicitan permisos temporales de entrada.

Quienes ya pagaron no tendrán que cubrir la diferencia

Un aspecto clave señalado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia es que los solicitantes que hayan pagado la tarifa anterior y tengan cita confirmada antes del 1 de octubre de 2025 no deberán cancelar la diferencia.

Esto quiere decir que aquellos que ya iniciaron el proceso bajo la tarifa de 185 dólares mantendrán las mismas condiciones, siempre que su trámite se encuentre en curso dentro de los plazos establecidos oficialmente.

Requisitos para solicitar la visa americana en Colombia

A pesar del incremento en el valor, los requisitos de solicitud no cambian. Los pasos básicos para tramitar la visa de no inmigrante son:

Diligenciar el formulario DS-160 en línea. Contar con pasaporte vigente. Presentar fotografía reciente de acuerdo con las especificaciones consulares. Pagar la tarifa correspondiente a la categoría de visa solicitada. Agendar y asistir a las citas en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El proceso continúa siendo el mismo, pero con la diferencia de que a partir de octubre de 2025 el pago será más alto para todos los aplicantes de visas temporales.

Impacto para los colombianos que viajan a Estados Unidos

Este ajuste tarifario representa un desafío económico para miles de colombianos que cada año viajan a Estados Unidos por motivos turísticos, académicos o laborales. El salto de aproximadamente $742.000 a $1.700.000 puede significar una barrera adicional para familias y estudiantes que planeaban aplicar a este documento en los próximos meses.

Además, el cambio llega en un contexto en el que la visa americana sigue siendo uno de los trámites más demandados en Colombia, especialmente por el alto flujo de viajeros que buscan acceder a oportunidades en el exterior.

La importancia de planificar el trámite con anticipación

Con el nuevo esquema tarifario, planificar con antelación el trámite de la visa será fundamental. Aquellos que logren iniciar el proceso antes del 1 de octubre tendrán la ventaja de pagar la tarifa vigente hasta septiembre, lo que puede significar un ahorro considerable frente al nuevo valor.

Para quienes realicen su solicitud después de la fecha señalada, será importante revisar cuidadosamente los requisitos, organizar la documentación y prever el presupuesto adicional que implica este ajuste.