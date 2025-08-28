El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, habilitó el trámite gratuito de inscripción a la renta básica solidaria, un subsidio mensual de 230.000 pesos dirigido a los adultos mayores más vulnerables. Esta ayuda económica se enmarca en el Pilar Solidario de la reforma pensional y busca garantizar un ingreso mínimo a quienes dedicaron su vida al trabajo y no lograron acceder a la seguridad social en la vejez.

Actualmente, el programa Colombia Mayor atiende a 1,7 millones de beneficiarios. Con la transición a la renta básica solidaria, la meta es llegar a 3,1 millones de adultos mayores en todo el país. Aunque la implementación definitiva depende del aval de la Corte Constitucional, Prosperidad Social puso en marcha el registro para identificar y acompañar a los posibles beneficiarios.

¿Qué es la renta básica solidaria?

La renta básica solidaria es un subsidio mensual de 230.000 pesos que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Colombia. Se trata de un mecanismo de apoyo económico que reemplazará al programa Colombia Mayor y ampliará su cobertura, llegando a más personas en condiciones de vulnerabilidad.

Este beneficio no requiere de ningún pago por inscripción y es administrado por Prosperidad Social, entidad que recopila, valida y custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor.

Requisitos para inscribirse en la renta básica solidaria

Podrán inscribirse en el programa los adultos mayores que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

Hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60 años.

Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, sin pensión.

Campesinos.

Poblaciones indígenas, afrocolombianas, raizales o rom.

Cuidadores de personas con discapacidad que no tengan ingresos propios.

Es importante recordar que quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o están en lista de espera no deben inscribirse nuevamente.

Trámite de inscripción presencial

El proceso de inscripción es totalmente gratuito y sin intermediarios. Los adultos mayores interesados deben acudir con su cédula original a cualquiera de los puntos habilitados:

Gerencias regionales de Prosperidad Social.

Oficinas del adulto mayor de cada municipio.

Ferias de servicios organizadas en las regiones.

Brigadas móviles de Prosperidad Social que recorren zonas rurales y apartadas.

En estas jornadas, los funcionarios recogen la información necesaria para validar las condiciones de los solicitantes y determinar si cumplen con los requisitos del programa.

Preinscripción en línea para la renta básica solidaria en Colombia

Para quienes no puedan desplazarse, existe la opción de realizar una preinscripción virtual que permitirá actualizar datos de contacto y ubicación. Este paso garantiza que Prosperidad Social pueda identificar a los potenciales beneficiarios. La preinscripción no significa asignación automática del subsidio, ya que los datos ingresados deberán ser verificados antes de la selección oficial.

Validación y resultados del proceso

Una vez recopilada la información de los inscritos, Prosperidad Social verificará y validará los datos en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Posteriormente, comunicará los resultados y los pasos a seguir para los seleccionados. Hasta ahora, la entidad no ha definido una fecha de cierre de inscripciones ni la publicación oficial de los listados de beneficiarios. Sin embargo, los 1,4 millones de cupos iniciales ya están en proceso de asignación.

Canales oficiales de atención

Prosperidad Social dispuso canales oficiales para resolver dudas y acompañar a los adultos mayores en el proceso:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co

www.prosperidadsocial.gov.co WhatsApp: 318 806 7329

318 806 7329 Teléfono en Bogotá: 601 379 1088

601 379 1088 Mensajes de texto gratis: 85594

85594 Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Línea gratuita nacional desde fijo: 01 8000 951100

Estos son los únicos medios válidos. Ningún tercero está autorizado para cobrar por el trámite o gestionar inscripciones.

Trámite gratuito y sin intermediarios

Prosperidad Social recalcó que tanto la inscripción presencial como la preinscripción en línea son procesos gratuitos y no requieren gestores. Los datos de los adultos mayores están protegidos por la entidad, lo que asegura transparencia y seguridad en cada etapa del trámite.

Con la renta básica solidaria, el Gobierno busca reconocer a millones de colombianos que dedicaron su vida al trabajo, pero no cuentan con un ingreso en la vejez, otorgándoles un apoyo económico mensual que puede representar un alivio para sus hogares.