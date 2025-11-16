El ICETEX puso en marcha una iniciativa clave para miles de beneficiarios con deudas educativas. Desde el 18 de noviembre y hasta el 20 de diciembre de 2025, la entidad activó un trámite especial que permite condonar hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios a quienes formalicen acuerdos de pago dentro de este periodo. Esta medida busca ofrecer un alivio real y efectivo a quienes han acumulado intereses por mora y necesitan regularizar su crédito.

Con más de 98.000 potenciales beneficiarios entre cartera activa, castigada y usuarios de Fondos en Administración, esta condonación se convierte en una oportunidad única para recuperar la estabilidad financiera y evitar que la deuda siga creciendo. La iniciativa hace parte de las Jornadas de Soluciones del ICETEX, que ofrecen atención especializada para diseñar acuerdos ajustados a la capacidad de pago de cada persona.

Condonación de intereses ICETEX 2025

La condonación anunciada permite que los usuarios con mora superior a 31 días accedan a la reducción total de los intereses acumulados en su crédito. Este beneficio no se otorga automáticamente: cada beneficiario debe iniciar el trámite dentro de las fechas establecidas y cumplir el acuerdo de pago pactado. Solo así podrá obtener la condonación del 100% de los intereses vencidos y moratorios.

El ICETEX destacó que esta medida se dirige tanto a quienes tienen créditos directos con la entidad como a estudiantes vinculados a Fondos en Administración que siguen sus políticas. Con esta estrategia, la entidad busca evitar que los intereses se conviertan en una barrera para continuar los estudios o finalizar la amortización de la obligación.

Quiénes pueden acceder a la condonación de intereses del ICETEX

El trámite está disponible para usuarios con distintos niveles de mora, siempre que esta supere los 31 días. Entre los perfiles habilitados para solicitar la condonación se encuentran:

Beneficiarios con deudas en cartera activa.

Usuarios con obligaciones en cartera castigada.

Estudiantes con créditos gestionados a través de Fondos en Administración que presentan mora superior a 31 días.

Personas que requieren acuerdos flexibles para estabilizar sus pagos antes de finalizar 2025.

Esta iniciativa permite que quienes han enfrentado dificultades financieras encuentren una alternativa viable para ponerse al día sin asumir los intereses acumulados por retrasos prolongados.

Trámite condonación ICETEX: líneas y canales oficiales

Para acceder al beneficio, los usuarios deben contactar al ICETEX a través de las líneas telefónicas y canales digitales habilitados para las Jornadas de Soluciones. Estas comunicaciones permiten recibir acompañamiento personalizado y formalizar el acuerdo dentro del periodo establecido.

Para mora entre 31 y 90 días:

Línea nacional gratuita: 018000 112845

Línea Bogotá: (601) 3073070

Para mora superior a 91 días:

Línea nacional: 018000 119716

Línea Bogotá: (601) 7490211

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

El ICETEX recalcó que todos los trámites son completamente gratuitos, no requieren intermediarios y deben realizarse únicamente por los canales oficiales. Cualquier solicitud realizada a través de terceros o gestores externos podría exponer al usuario a fraudes o pérdida de información sensible.

Alternativas de pago ICETEX para acceder al beneficio

Al iniciar el trámite de condonación, el beneficiario podrá elegir entre tres alternativas de acuerdo, diseñadas para ajustarse a la situación económica de cada persona. Estas modalidades permiten regularizar la deuda y asegurar la condonación de intereses una vez se cumpla el plan pactado.

Extinción de la obligación: Consiste en cancelar la totalidad del crédito. Quienes puedan asumir el pago total dentro del periodo establecido accederán a la condonación de todos los intereses vencidos, logrando el cierre definitivo de la deuda.

Consiste en cancelar la totalidad del crédito. Quienes puedan asumir el pago total dentro del periodo establecido accederán a la condonación de todos los intereses vencidos, logrando el cierre definitivo de la deuda. Normalización del saldo: Esta opción permite pagar únicamente el valor vencido del crédito. Una vez regularizada la mora, los intereses se condonan y el crédito sigue su curso normal con las cuotas y plazos previamente acordados.

Esta opción permite pagar únicamente el valor vencido del crédito. Una vez regularizada la mora, los intereses se condonan y el crédito sigue su curso normal con las cuotas y plazos previamente acordados. Refinanciación ICETEX: Es la alternativa para quienes necesitan ajustes en el plazo o en el valor de las cuotas. Mediante una refinanciación, el crédito se reorganiza para adaptarse a la capacidad de pago del usuario. Al formalizar este acuerdo y cumplirlo, se aplica la condonación total de intereses vencidos y moratorios.

Requisitos ICETEX para acceder a la condonación

Aunque el trámite es sencillo, requiere cumplir condiciones específicas:

Tener una mora superior a 31 días. Contactar al ICETEX dentro de las fechas del beneficio: 18 de noviembre al 20 de diciembre de 2025. Escoger una de las alternativas (extinción, normalización o refinanciación). Formalizar el acuerdo dentro de las Jornadas de Soluciones. Cumplir con el plan de pagos pactado en su totalidad.

Estas condiciones aseguran que la condonación sea otorgada de forma transparente y que el usuario reciba un beneficio proporcional al cumplimiento del acuerdo.

Información adicional y consulta en el portal ICETEX

El portal web del ICETEX ofrece detalles completos sobre el proceso, los requisitos y los canales habilitados. Allí también se puede consultar información adicional sobre las Jornadas de Soluciones, así como indicaciones precisas para avanzar en el trámite sin riesgos y sin intermediarios.

La condonación de intereses ICETEX 2025 representa una oportunidad significativa para miles de colombianos que buscan ordenar sus obligaciones educativas y acceder a un alivio real. Con un trámite sencillo y múltiples alternativas de pago, esta medida se convierte en un apoyo directo para quienes necesitan regularizar su crédito antes de iniciar un nuevo año académico o financiero.