Colombia continúa modernizando sus trámites de identificación y ahora la activación de la cédula de ciudadanía digital es más rápida y sencilla. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó una actualización de su aplicación móvil que permite completar este trámite en cuestión de minutos, directamente desde el celular.

La nueva función de la app ‘Cédula Digital Colombia’ elimina pasos engorrosos y hace que cualquier ciudadano pueda acceder a su documento digital en pocos minutos, sin filas ni intermediarios. Con esta mejora, el país avanza hacia un modelo más ágil y confiable en materia de trámites digitales.

El cambio que simplifica la activación de la cédula digital en Colombia

Hasta hace poco, el proceso de activación de la cédula digital requería intervención de funcionarios y pasos adicionales que podían retrasar la entrega del documento. Ahora, la Registraduría Nacional anunció que basta con descargar o actualizar la aplicación oficial en App Store o Play Store, para realizar todo el procedimiento en línea y de forma autónoma.

De acuerdo con la entidad, esta mejora busca garantizar mayor comodidad a los ciudadanos y fortalecer la confianza en el uso de la tecnología para trámites oficiales. Este directamente lo acorta y facilita para todos quienes pretendan llevarlo a cabo.

Pasos para activar tu cédula digital en Colombia desde el celular

La actualización de la app incluye un sistema claro e intuitivo. Para activar la cédula de ciudadanía digital, el ciudadano debe seguir estos pasos:

Descargar o actualizar la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’ en el celular. Seleccionar la opción “Usar mi número de identificación”. Ingresar y confirmar el número de documento. Recibir un código de verificación de seis dígitos en el correo electrónico registrado previamente. Digitar ese código en la aplicación. Realizar la autenticación biométrica facial directamente desde el celular.

Con estos pasos, en pocos minutos el documento digital queda disponible en el dispositivo móvil del usuario.

Un trámite en Colombia más rápido y sin filas

La gran ventaja de este cambio es que ya no se necesita la validación por parte de funcionarios de la Registraduría para culminar la activación. Esto ahorra tiempo, elimina desplazamientos y evita trámites presenciales que solían generar largas filas en las sedes de atención.

Según explicó Álvaro Alfonso Araújo, delegado para el Registro Civil y la Identificación, la actualización de la app permite que el ciudadano active su documento en menos de cinco minutos. Esto responde a la necesidad de un país que exige trámites más simples y ágiles.

Beneficios de tener la cédula digital en el celular

Más allá de la facilidad de activación, la cédula de ciudadanía digital ofrece múltiples ventajas para los usuarios:

Mayor seguridad : protege contra fraudes y suplantación.

: protege contra fraudes y suplantación. Disponibilidad inmediata : el documento siempre está en el celular.

: el documento siempre está en el celular. Acceso a servicios digitales : facilita la validación de identidad en trámites públicos y privados.

: facilita la validación de identidad en trámites públicos y privados. Menor dependencia del físico : en caso de pérdida o deterioro, la versión digital sigue vigente.

: en caso de pérdida o deterioro, la versión digital sigue vigente. Soporte tecnológico: la app está diseñada con altos estándares de protección de datos.

De esta forma, la cédula digital se convierte en un recurso confiable para avanzar hacia la modernización del sistema de identificación en Colombia.

Un paso hacia la transformación digital en Colombia

La iniciativa de la Registraduría hace parte de un plan más amplio para fortalecer la digitalización de trámites. Con este tipo de medidas, el Estado busca reducir tiempos de atención, garantizar mayor transparencia y dar respuesta a las necesidades de una ciudadanía cada vez más conectada.

La incorporación de herramientas como la autenticación biométrica facial y el uso de correos electrónicos registrados asegura que el proceso sea seguro y confiable, protegiendo la identidad del ciudadano en todo momento.

El compromiso de la Registraduría Nacional en el trámite

La entidad reafirma su compromiso de continuar mejorando y digitalizando los procesos de identificación en el país. La meta es que cada vez más trámites puedan realizarse desde un dispositivo móvil, sin papeleos innecesarios y sin trasladarse a oficinas físicas.

Con esta actualización, la Registraduría no solo moderniza su sistema de atención, sino que da un paso firme hacia la construcción de un Estado más cercano y eficiente. El ciudadano gana tiempo, facilidad y confianza en un documento que es esencial para su vida diaria.