En Colombia, los contribuyentes que al presentar sus declaraciones de impuestos obtienen un valor a favor tienen derecho a solicitar su devolución. No obstante, este beneficio no ocurre de manera automática: debe gestionarse mediante un trámite formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La devolución de saldos a favor está regulada por el Estatuto Tributario y normas complementarias que fijan plazos, documentos y procedimientos específicos. Si el contribuyente no inicia el trámite dentro del tiempo establecido, corre el riesgo de perder el dinero. Por eso es fundamental entender cómo funciona este proceso y cuáles son las claves para llevarlo a cabo con éxito.
Qué son los saldos a favor en la DIAN
Un saldo a favor aparece cuando, después de liquidar un impuesto, el valor pagado o retenido supera lo que realmente debía cancelarse. En este escenario, el sistema tributario reconoce un crédito a favor del contribuyente, que puede solicitar en forma de devolución o compensación.
- Devolución: la DIAN entrega el dinero directamente al contribuyente.
- Compensación: el saldo a favor se aplica al pago de otras obligaciones tributarias pendientes.
Plazos legales para reclamar los saldos a favor
El Estatuto Tributario establece tiempos estrictos que no deben pasarse por alto:
- Plazo de 2 años: regla general para solicitar devolución o compensación. El conteo empieza desde la fecha de vencimiento del término para declarar, no desde el día en que se presentó la declaración.
- Plazo de 5 años: aplica cuando el saldo proviene de un pago en exceso o indebido, como liquidar una tarifa equivocada o pagar de más por error. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se efectuó el pago.
Cumplir con estos plazos es indispensable, pues si se dejan vencer, se pierde el derecho a reclamar el dinero.
Requisitos para adelantar el trámite de devolución de saldos ante la DIAN
Para solicitar la devolución o compensación de un saldo a favor, la DIAN exige presentar documentos y soportes que respalden la petición. Los principales son:
- Formulario 010, formato oficial para el trámite.
- Copia de la declaración que generó el saldo a favor.
- Certificados de retención en la fuente y demás comprobantes.
- Documentos de identificación del contribuyente o representante legal.
- En algunos casos, garantías bancarias o pólizas que respalden la devolución.
La ausencia de soportes completos o errores en la documentación suelen ser las principales causas de retrasos en el trámite.
Cómo se adelanta el trámite ante la DIAN
El procedimiento de devolución de saldos a favor sigue varias etapas:
- Revisión previa: verificar que los soportes estén completos y que el plazo legal no haya vencido.
- Diligenciamiento del Formulario 010: este debe completarse con información exacta.
- Radicación de la solicitud: puede hacerse en los puntos físicos de la DIAN o a través de sus canales digitales.
- Revisión de la entidad: la DIAN valida la información y, de ser necesario, solicita documentos adicionales.
- Resolución: la DIAN emite su decisión aprobando o negando la devolución o compensación.
Tiempos de respuesta de la DIAN
El tiempo de respuesta depende del tipo de trámite solicitado:
- Devoluciones automáticas: plazo de hasta 15 días hábiles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
- Devoluciones ordinarias: pueden tardar más, ya que requieren revisiones adicionales o garantías.
Estos plazos administrativos están definidos en la normativa y pueden variar según el caso particular.
Errores frecuentes en el trámite
Aunque el proceso está claramente reglamentado, hay fallas comunes que hacen perder tiempo o incluso el derecho a la devolución:
- Contar el plazo desde la presentación de la declaración y no desde su vencimiento oficial.
- Dejar pasar los 2 o 5 años que otorga la ley.
- No adjuntar los soportes completos, como certificados de retención o copias de declaraciones.
- Diligenciar de manera incorrecta el Formulario 010.
Evitar estos errores marca la diferencia entre un trámite exitoso y uno fallido.
Recomendaciones para un trámite exitoso con la DIAN
Para gestionar la devolución de un saldo a favor sin contratiempos, conviene tener en cuenta lo siguiente:
- Consultar el calendario tributario para identificar las fechas exactas de vencimiento.
- Mantener organizados los soportes de pagos, retenciones y declaraciones.
- Preferir los canales electrónicos de la DIAN, que ofrecen más agilidad y permiten seguimiento.
- Contar con asesoría profesional en casos complejos o de montos significativos.
Con estos pasos claros, los contribuyentes pueden aprovechar su derecho y recuperar los recursos que les corresponden, cumpliendo de manera ordenada con los plazos y exigencias de la DIAN.