En Colombia, los contribuyentes que al presentar sus declaraciones de impuestos obtienen un valor a favor tienen derecho a solicitar su devolución. No obstante, este beneficio no ocurre de manera automática: debe gestionarse mediante un trámite formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La devolución de saldos a favor está regulada por el Estatuto Tributario y normas complementarias que fijan plazos, documentos y procedimientos específicos. Si el contribuyente no inicia el trámite dentro del tiempo establecido, corre el riesgo de perder el dinero. Por eso es fundamental entender cómo funciona este proceso y cuáles son las claves para llevarlo a cabo con éxito.

Qué son los saldos a favor en la DIAN

Un saldo a favor aparece cuando, después de liquidar un impuesto, el valor pagado o retenido supera lo que realmente debía cancelarse. En este escenario, el sistema tributario reconoce un crédito a favor del contribuyente, que puede solicitar en forma de devolución o compensación.

Compensación: el saldo a favor se aplica al pago de otras obligaciones tributarias pendientes.

Plazos legales para reclamar los saldos a favor

El Estatuto Tributario establece tiempos estrictos que no deben pasarse por alto:

Plazo de 2 años: regla general para solicitar devolución o compensación. El conteo empieza desde la fecha de vencimiento del término para declarar, no desde el día en que se presentó la declaración.

Plazo de 5 años: aplica cuando el saldo proviene de un pago en exceso o indebido, como liquidar una tarifa equivocada o pagar de más por error. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se efectuó el pago.

Cumplir con estos plazos es indispensable, pues si se dejan vencer, se pierde el derecho a reclamar el dinero.

Requisitos para adelantar el trámite de devolución de saldos ante la DIAN

Para solicitar la devolución o compensación de un saldo a favor, la DIAN exige presentar documentos y soportes que respalden la petición. Los principales son:

Formulario 010 , formato oficial para el trámite.

, formato oficial para el trámite. Copia de la declaración que generó el saldo a favor.

Certificados de retención en la fuente y demás comprobantes.

y demás comprobantes. Documentos de identificación del contribuyente o representante legal.

En algunos casos, garantías bancarias o pólizas que respalden la devolución.

La ausencia de soportes completos o errores en la documentación suelen ser las principales causas de retrasos en el trámite.

Cómo se adelanta el trámite ante la DIAN

El procedimiento de devolución de saldos a favor sigue varias etapas:

Revisión previa: verificar que los soportes estén completos y que el plazo legal no haya vencido. Diligenciamiento del Formulario 010: este debe completarse con información exacta. Radicación de la solicitud: puede hacerse en los puntos físicos de la DIAN o a través de sus canales digitales. Revisión de la entidad: la DIAN valida la información y, de ser necesario, solicita documentos adicionales. Resolución: la DIAN emite su decisión aprobando o negando la devolución o compensación.

Tiempos de respuesta de la DIAN

El tiempo de respuesta depende del tipo de trámite solicitado:

Devoluciones automáticas: plazo de hasta 15 días hábiles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

plazo de hasta 15 días hábiles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Devoluciones ordinarias: pueden tardar más, ya que requieren revisiones adicionales o garantías.

Estos plazos administrativos están definidos en la normativa y pueden variar según el caso particular.

Errores frecuentes en el trámite

Aunque el proceso está claramente reglamentado, hay fallas comunes que hacen perder tiempo o incluso el derecho a la devolución:

Contar el plazo desde la presentación de la declaración y no desde su vencimiento oficial.

Dejar pasar los 2 o 5 años que otorga la ley.

No adjuntar los soportes completos, como certificados de retención o copias de declaraciones.

Diligenciar de manera incorrecta el Formulario 010.

Evitar estos errores marca la diferencia entre un trámite exitoso y uno fallido.

Recomendaciones para un trámite exitoso con la DIAN

Para gestionar la devolución de un saldo a favor sin contratiempos, conviene tener en cuenta lo siguiente:

Consultar el calendario tributario para identificar las fechas exactas de vencimiento.

Mantener organizados los soportes de pagos, retenciones y declaraciones.

Preferir los canales electrónicos de la DIAN, que ofrecen más agilidad y permiten seguimiento.

Contar con asesoría profesional en casos complejos o de montos significativos.

Con estos pasos claros, los contribuyentes pueden aprovechar su derecho y recuperar los recursos que les corresponden, cumpliendo de manera ordenada con los plazos y exigencias de la DIAN.