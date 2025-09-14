El calendario tributario de la DIAN para la declaración de renta 2025 avanza en septiembre con un nuevo bloque de vencimientos. Durante la tercera semana del mes, del lunes 15 al viernes 19, deberán presentar su declaración de renta las personas naturales cuyos NIT o cédulas finalicen entre los dígitos 47 y 56.

Declarar en la fecha correspondiente no solo evita sanciones y recargos, también asegura que los contribuyentes mantengan su situación fiscal en regla y puedan realizar trámites financieros o contractuales sin inconvenientes.

Fechas de vencimiento para declarar renta del 15 al 19 de septiembre

Durante esta semana, la DIAN dispuso un calendario organizado para que los contribuyentes cumplan de acuerdo con la terminación de su NIT o cédula. Este esquema escalonado busca ordenar el proceso y evitar congestiones. Estas son las fechas:

Lunes 15 de septiembre: terminados en 47 y 48.

terminados en 47 y 48. Martes 16 de septiembre: terminados en 49 y 50.

terminados en 49 y 50. Miércoles 17 de septiembre: terminados en 51 y 52.

terminados en 51 y 52. Jueves 18 de septiembre: terminados en 53 y 54.

terminados en 53 y 54. Viernes 19 de septiembre: terminados en 55 y 56.

Requisitos para estar obligado a declarar renta en 2025

No todas las personas naturales deben declarar. La DIAN definió topes y condiciones que determinan la obligación de cumplir con este trámite. Si tu NIT o cédula está en el rango asignado esta semana y cumples alguno de los siguientes puntos, deberás presentar la declaración:

Haber sido responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Poseer un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) .

. Tener ingresos brutos iguales o mayores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Realizar consumos con tarjeta de crédito por encima de 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Haber hecho compras y consumos totales que superen 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Registrar consignaciones, depósitos o inversiones financieras que excedan 1.400 UVT ($65.891.000).

Importancia de cumplir con el calendario tributario de la DIAN en Colombia

La puntualidad en este proceso no solo es un requisito legal, también es una estrategia para proteger tu bolsillo y tu historial financiero. Cumplir dentro de las fechas establecidas ofrece ventajas claras frente a quienes dejan pasar los plazos. Entre los principales beneficios se encuentran:

Evitar sanciones económicas , que inician en el 5 % del valor del impuesto.

, que inician en el 5 % del valor del impuesto. Prevenir intereses de mora , que aumentan con el tiempo.

, que aumentan con el tiempo. Mantener tu historial financiero en regla, indispensable para créditos y trámites oficiales.

Herramientas de la DIAN para declarar renta en línea

Para facilitar la presentación de la declaración de renta, la DIAN ha dispuesto herramientas digitales y presenciales. Estas opciones buscan reducir errores y optimizar el tiempo de los contribuyentes. Entre los principales recursos se encuentran:

Portal web (www.dian.gov.co ): formularios disponibles en línea las 24 horas.

formularios disponibles en línea las 24 horas. Servicio de prevalidación: permite detectar errores antes de enviar la declaración.

permite detectar errores antes de enviar la declaración. Asistencia virtual y chat en línea: soporte inmediato para resolver dudas.

soporte inmediato para resolver dudas. Agendamiento de citas virtuales o presenciales: en oficinas habilitadas de la DIAN.

Pasos prácticos para declarar renta entre el 15 y 19 de septiembre

Para cumplir con el trámite de forma correcta y sin contratiempos, es clave preparar la información y seguir un orden claro. La DIAN recomienda tener en cuenta los siguientes pasos antes de presentar la declaración:

Verifica tu obligación tributaria revisando ingresos, patrimonio y consumos. Reúne tus documentos financieros: certificados laborales, extractos y soportes de retenciones. Accede al portal DIAN con tu usuario y contraseña vigentes. Diligencia el formulario electrónico y valida la información con la herramienta de prevalidación. Declara y paga dentro del plazo asignado, según tu NIT o cédula. Guarda los comprobantes como soporte en caso de requerimientos posteriores.

Declaración de renta: un deber ciudadano y un aporte al país

La declaración de renta no es solo una obligación tributaria, también es una forma de contribuir al desarrollo de Colombia. Los recursos recaudados se destinan a financiar programas sociales, educación, salud e infraestructura.

Si tu NIT o cédula termina entre 47 y 56, recuerda que la semana del 15 al 19 de septiembre es tu turno para cumplir con la DIAN. Presenta la declaración a tiempo y mantén tu situación tributaria en regla.