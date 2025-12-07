La renovación del crédito educativo para 2026 ya está activa en el ICETEX y llega con un calendario claro, un trámite totalmente digital y la importancia de garantizar que más de 100.000 estudiantes continúen con su formación sin interrupciones. Este proceso, obligatorio para todos los beneficiarios, debe completarse antes del 6 de marzo de 2026 a través del portal web de la entidad. Allí se actualiza la información personal, se reporta la matrícula vigente y se carga el formulario diligenciado por la institución educativa.

Al mismo tiempo, la entidad mantiene activa hasta el 20 de diciembre de 2025 la Jornada de Soluciones para condonar intereses vencidos de quienes presentan mora en su crédito educativo. Con acuerdos de pago flexibles y un beneficio que puede llegar al 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios, esta iniciativa ofrece un alivio adicional para que los estudiantes puedan iniciar 2026 con su financiación renovada y sus obligaciones al día.

Renovación del crédito ICETEX 2026: trámite obligatorio antes del 6 de marzo 2026

El ICETEX precisó que la renovación del crédito para el primer semestre de 2026 debe hacerse en su portal oficial www.icetex.gov.co. En la opción “Renovación del crédito”, los beneficiarios deben completar tres pasos esenciales:

Actualizar o verificar sus datos personales y académicos. Confirmar la matrícula vigente en la institución de educación superior. Cargar el formulario diligenciado por la universidad o institución donde se encuentra matriculado el estudiante.

Este proceso es indispensable para que la entidad pueda autorizar el giro correspondiente a la matrícula del primer semestre del próximo año. Aquellos que no realicen la renovación dentro del plazo podrán enfrentar retrasos en la entrega de recursos o incluso la suspensión temporal del apoyo.

Importancia de renovar el crédito ICETEX en la fecha indicada

La renovación no solo es un requisito administrativo. El ICETEX explicó que completar el trámite a tiempo permite a la entidad:

Proyectar el presupuesto del programa con base en los estudiantes que continúan activos.

con base en los estudiantes que continúan activos. Asegurar los recursos necesarios para cubrir los giros del año académico.

para cubrir los giros del año académico. Evitar interrupciones en los apoyos financieros, especialmente en instituciones que requieren confirmación temprana.

Por estas razones, el proceso se habilitó con suficiente antelación en la página oficial del ICETEX. La entidad recomendó no esperar a los últimos días para realizar la actualización, evitando congestiones y asegurando que la información quede cargada correctamente.

Calendario ICETEX 2026: fechas clave de la renovación

El calendario definido para la renovación del crédito educativo es:

Apertura del proceso: ya disponible en www.icetex.gov.co

ya disponible en www.icetex.gov.co Fecha límite para completar la renovación: 6 de marzo de 2026

Revisión y validación de información: en orden de llegada, según el registro del estudiante

en orden de llegada, según el registro del estudiante Giro de matrícula: después de la validación y según los cronogramas internos de cada institución

El proceso es totalmente virtual y está diseñado para que cualquier estudiante pueda completarlo desde computador o dispositivo móvil, sin intermediarios y sin costos adicionales.

Condonación de intereses ICETEX: beneficio vigente hasta diciembre de 2025

En paralelo a la renovación, el ICETEX mantiene activa la Jornada de Soluciones, una estrategia que facilita acuerdos de pago para usuarios con dificultades financieras y con mora superior a 31 días. Este programa estará disponible hasta el 20 de diciembre de 2025, con un beneficio clave: la condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

Este alivio aplica para:

Beneficiarios con créditos en cartera activa .

. Usuarios con deudas en cartera castigada .

. Estudiantes vinculados a Fondos en Administración, bajo políticas del ICETEX.

La condonación se otorga únicamente si la persona formaliza y cumple un acuerdo de pago dentro de las fechas establecidas.

Cómo realizar el trámite de condonación de intereses ICETEX

El trámite es completamente digital y puede gestionarse desde cualquier lugar del país. Los beneficiarios deben ingresar a la sección “Jornada de Soluciones” en www.icetex.gov.co, donde encontrarán:

Información sobre los tipos de acuerdos: normalización, refinanciación o extinción de la obligación.

Canales telefónicos para recibir orientación personalizada.

Formularios y pasos para formalizar el acuerdo de pago.

Según el ICETEX, quienes tengan una mora superior a 31 días pueden normalizar su crédito y obtener la eliminación total de los intereses causados por el retraso, siempre que cumplan con el acuerdo pactado dentro del plazo vigente.

Beneficios de acceder a la Jornada de Soluciones del ICETEX

Participar en este programa permite:

Reducir a cero los intereses vencidos , lo que disminuye considerablemente el valor total adeudado.

, lo que disminuye considerablemente el valor total adeudado. Evitar el crecimiento de la mora , que puede afectar la continuidad del crédito educativo.

, que puede afectar la continuidad del crédito educativo. Reorganizar el plan de pagos mediante alternativas flexibles ajustadas a la capacidad del usuario.

mediante alternativas flexibles ajustadas a la capacidad del usuario. Facilitar la renovación del crédito 2026, ya que mantener el crédito al día es un requisito esencial para que la entidad autorice nuevos giros.

El acompañamiento es gratuito y se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales del ICETEX para garantizar seguridad, transparencia y validez del acuerdo.

Renovación y condonación ICETEX: dos trámites clave para 2026

La convergencia entre la renovación del crédito para 2026 y la Jornada de Soluciones para condonar intereses representa un momento clave para los beneficiarios. Mientras el primer trámite garantiza la continuidad académica, el segundo permite aliviar cargas financieras y regularizar obligaciones antes de iniciar el siguiente año.

Con más de 100.000 estudiantes llamados a renovar su financiación, la entidad enfatizó la importancia de realizar ambos procesos a tiempo y exclusivamente desde el portal oficial. De esta forma, se asegura que los estudiantes reciban el apoyo económico necesario sin retrasos y con sus créditos en condiciones óptimas para continuar su formación.