A pocas semanas de que termine el 2025, miles de conductores en Colombia comienzan a hacerse la misma pregunta: ¿Cuánto costará el SOAT en 2026? El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un requisito indispensable para poder circular legalmente por el país y su valor impacta directamente el bolsillo de quienes tienen carro, moto o vehículo de servicio público.

La expectativa es alta porque, como ocurre cada año, el precio del SOAT se ajusta desde el 1 de enero y depende de variables técnicas que evalúan las autoridades. Aunque el anuncio oficial aún no se ha hecho, ya se conocen estimaciones, escenarios y ejemplos de cómo quedaría la tarifa para distintos tipos de vehículos, con un aumento que rondaría el 5%.

¿Quién define el precio del SOAT en Colombia?

La entidad encargada de fijar las tarifas máximas del SOAT es la Superintendencia Financiera de Colombia. Este organismo regula el sistema financiero y asegurador del país y establece cuánto pueden cobrar las compañías por esta póliza obligatoria.

Cada año, la Superintendencia analiza información técnica relacionada con la siniestralidad vial, los costos médicos derivados de accidentes de tránsito, el comportamiento del parque automotor y la sostenibilidad del sistema. Con base en estos datos, define las tarifas máximas que rigen para el siguiente año calendario.

Cuándo se anunciará la tarifa del SOAT 2026

La definición del precio del SOAT para 2026 se espera antes de finalizar diciembre de 2025. Tradicionalmente, el anuncio se realiza en los últimos días del año para que las aseguradoras puedan aplicar las nuevas tarifas desde el 1 de enero.

Una vez publicada la resolución oficial, los valores entran en vigencia de manera inmediata y aplican tanto para quienes renuevan su póliza como para quienes la compran por primera vez en el nuevo año. Por eso, muchos conductores siguen de cerca la fecha del anuncio para decidir si compran antes de que suba el precio.

Aumento estimado del SOAT para 2026

De acuerdo con información que maneja la Superintendencia Financiera, el incremento proyectado para el SOAT en 2026 sería cercano al 5%. Este ajuste estaría en línea con variables como la inflación, el aumento en los costos de atención médica y la frecuencia de accidentes de tránsito.

El impacto del aumento no sería igual para todos los vehículos. Los mayores ajustes se sentirían en motocicletas y en vehículos de transporte público, que históricamente presentan mayores índices de siniestralidad y uso del seguro.

Ejemplos de tarifas del SOAT en 2026 por tipo de vehículo

Aunque los valores definitivos solo se conocerán con el anuncio oficial, estos son algunos ejemplos de cómo quedaría el precio del SOAT en 2026 si se aplica un aumento del 5%:

Motos de más de 100 cc: Las motocicletas con cilindraje superior a 100 cc pasarían de pagar aproximadamente $243.700 a $256.240.

Las motocicletas con cilindraje superior a 100 cc pasarían de pagar aproximadamente $243.700 a $256.240. Motos entre 100 y 200 cc: En este rango, el valor subiría de $326.600 a cerca de $343.336, manteniendo la tendencia de incrementos graduales según el riesgo asegurado.

En este rango, el valor subiría de $326.600 a cerca de $343.336, manteniendo la tendencia de incrementos graduales según el riesgo asegurado. Taxis y transporte público: Los taxis y vehículos de transporte público con antigüedad entre cero y nueve años y cilindraje inferior a 1.500 cc pasarían de $268.200 a aproximadamente $281.929.

Estos valores son ilustrativos y pueden variar dependiendo de la categoría exacta del vehículo, su antigüedad y la resolución final que emita la autoridad.

Factores que influyen en el precio del SOAT

El costo del SOAT no se fija de manera arbitraria. Existen varios factores técnicos que influyen directamente en la tarifa:

Tipo de vehículo: No es lo mismo asegurar una motocicleta que un automóvil particular o un bus de servicio público. Cada categoría tiene un nivel de riesgo distinto.

No es lo mismo asegurar una motocicleta que un automóvil particular o un bus de servicio público. Cada categoría tiene un nivel de riesgo distinto. Cilindraje y antigüedad: En el caso de las motos y los carros, el cilindraje y los años de uso influyen en la probabilidad de accidentes y en el costo de reparación o atención médica.

En el caso de las motos y los carros, el cilindraje y los años de uso influyen en la probabilidad de accidentes y en el costo de reparación o atención médica. Siniestralidad: Los datos sobre accidentes de tránsito, lesionados y fallecidos son claves. Los vehículos con mayor frecuencia de siniestros tienden a tener tarifas más altas.

Los datos sobre accidentes de tránsito, lesionados y fallecidos son claves. Los vehículos con mayor frecuencia de siniestros tienden a tener tarifas más altas. Costos del sistema de salud: El SOAT cubre atención médica, rehabilitación e indemnizaciones. El aumento en los costos hospitalarios y médicos incide directamente en el valor de la póliza.

Qué deben tener en cuenta los conductores al comprar el SOAT 2026

Antes de adquirir el SOAT en 2026, los conductores deben tener listos algunos documentos básicos: la cédula del propietario del vehículo, la placa y la tarjeta de propiedad.

También es fundamental comprar el seguro únicamente en sitios autorizados y plataformas digitales oficiales de las aseguradoras. Evitar enlaces sospechosos, cadenas de WhatsApp o mensajes no verificados es clave para no caer en estafas, que suelen aumentar en temporada de renovaciones.

Verificación y vigencia del SOAT

Una vez realizado el pago, el conductor puede descargar la póliza digital. Es importante verificar que el SOAT quede correctamente cargado en el RUNT, ya que este registro es el que consultan las autoridades de tránsito.

Desde el momento en que aparece activo en el sistema, el SOAT entra en vigencia y habilita al vehículo para circular legalmente por las vías del país. Mantener este documento al día no solo evita multas, sino que garantiza la cobertura en caso de un accidente de tránsito.