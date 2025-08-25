En Colombia, acceder a una vivienda sigue siendo uno de los objetivos más importantes para miles de familias. Y los subsidios continúan siendo la herramienta más efectiva para hacerlo posible. Sin embargo, este 2025 trajo ajustes clave en el programa Mi Casa Ya, que cambió su enfoque para priorizar la compra de vivienda usada y restringió la entrega del beneficio a grupos poblacionales específicos: víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, madres comunitarias y recicladores de oficio.

El Ministerio de Vivienda explicó que estas modificaciones tienen como propósito hacer que la entrega de los subsidios sea más equitativa y progresiva, además de optimizar el uso de las viviendas ya construidas, especialmente en aquellas zonas del país donde la oferta de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) nuevos es limitada. Pese a estos cambios, existen múltiples alternativas que aún se mantienen disponibles y que representan una oportunidad para quienes buscan tener un hogar digno.

Subsidios de vivienda del Gobierno Nacional en Colombia 2025

Aunque Mi Casa Ya ahora tiene un alcance más limitado, el Gobierno Nacional conserva otros mecanismos de apoyo:

Cambia Mi Casa : subsidio de hasta $31 millones destinado al mejoramiento, adecuación o ampliación de la vivienda ya existente, pensado para optimizar la calidad de vida en el hogar.

: subsidio de hasta destinado al mejoramiento, adecuación o ampliación de la vivienda ya existente, pensado para optimizar la calidad de vida en el hogar. Compra de vivienda usada: bajo el Decreto 775 de 2025, se otorgan incentivos que oscilan entre $28 millones y $42 millones, priorizando a hogares vulnerables que buscan adquirir inmuebles de segunda mano.

Subsidios de vivienda en las cajas de compensación

Las cajas de compensación familiar juegan un papel esencial al ofrecer programas que benefician tanto a trabajadores urbanos como rurales:

Compra de vivienda nueva : subsidios que van de $28 millones a $42 millones , dirigidos a proyectos VIS o VIP.

: subsidios que van de , dirigidos a proyectos VIS o VIP. Arrendamiento y arrendamiento con opción de compra : financian hasta el 90% del canon mensual de una vivienda nueva o usada, con la condición de demostrar que se está pagando la cuota inicial.

: financian hasta el de una vivienda nueva o usada, con la condición de demostrar que se está pagando la cuota inicial. Mejoramiento de vivienda : beneficio enfocado en el único inmueble del afiliado y su familia, urbano o rural, con prioridad en saneamiento básico y habitabilidad.

: beneficio enfocado en el único inmueble del afiliado y su familia, urbano o rural, con prioridad en saneamiento básico y habitabilidad. Construcción en sitio propio: diseñado para afiliados que ya cuentan con un lote y desean construir su vivienda, una alternativa que impulsa la consolidación del patrimonio familiar.

Subsidios de vivienda desde alcaldías y gobernaciones

En diferentes ciudades y departamentos del país, los gobiernos locales han implementado programas propios que se suman a los subsidios nacionales:

Bogotá : cinco opciones de apoyo: Ahorro para mi casa, Oferta Preferente, Reactiva tu compra, Reduce tu cuota y Mejora tu casa.

: cinco opciones de apoyo: Ahorro para mi casa, Oferta Preferente, Reactiva tu compra, Reduce tu cuota y Mejora tu casa. Antioquia : el programa VIVA Mi Casa entrega un aporte adicional de hasta 10 SMMLV , complementando los subsidios nacionales.

: el programa entrega un aporte adicional de hasta , complementando los subsidios nacionales. Medellín : con Compra Tu Casa , se fomenta la adquisición de vivienda nueva VIP o VIS, con beneficios vigentes hasta diciembre de 2028.

: con , se fomenta la adquisición de vivienda nueva VIP o VIS, con beneficios vigentes hasta diciembre de 2028. Bucaramanga : el programa Invis bu ofrece ayudas para compra, mejoramiento o construcción en sitio propio, especialmente para familias de estratos bajos y medios.

: el programa ofrece ayudas para compra, mejoramiento o construcción en sitio propio, especialmente para familias de estratos bajos y medios. Barranquilla : Mi Techo Propio ayuda a las familias a adquirir vivienda nueva o usada de interés social, cubriendo parte de la cuota inicial o reduciendo el crédito hipotecario.

: ayuda a las familias a adquirir vivienda nueva o usada de interés social, cubriendo parte de la cuota inicial o reduciendo el crédito hipotecario. Atlántico : Mi Casa Bacana otorga apoyos a hogares vulnerables para compra o construcción, garantizando acceso a soluciones habitacionales dignas.

: otorga apoyos a hogares vulnerables para compra o construcción, garantizando acceso a soluciones habitacionales dignas. Cali : dos iniciativas: Casa Mía , orientada a la compra de vivienda nueva o usada, y Recuperando Mi Casa , enfocada en la reparación y mejoramiento de inmuebles existentes.

: dos iniciativas: , orientada a la compra de vivienda nueva o usada, y , enfocada en la reparación y mejoramiento de inmuebles existentes. Cartagena: a través de Corvivienda, se entregan subsidios para adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda, fortaleciendo el acceso a hogares seguros y adecuados.

Una ruta diversa para lograr tener vivienda propia en Colombia

Aunque Mi Casa Ya redujo su cobertura, las opciones de subsidios de vivienda en Colombia siguen siendo amplias y diversas en 2025. Desde programas nacionales que apoyan la compra de vivienda usada o el mejoramiento de inmuebles, hasta iniciativas de cajas de compensación y administraciones locales, los hogares cuentan con diferentes caminos para dar el paso hacia la propiedad o mejorar su calidad de vida en el lugar donde habitan.