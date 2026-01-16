La movilidad escolar es uno de los factores que más incide en la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo. En una ciudad extensa y con realidades sociales diversas como Bogotá, contar con apoyos que faciliten el traslado diario al colegio resulta clave para reducir la deserción y asegurar el derecho a la educación.

Por eso, el Distrito mantiene activos los subsidios de transporte y las rutas escolares, dos ayudas dirigidas a estudiantes de colegios oficiales que enfrentan barreras de acceso por distancia, ubicación geográfica o condiciones particulares. A continuación, se explican de forma clara y ordenada quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite para postularse a estos beneficios.

Qué son los subsidios de transporte y las rutas escolares en Bogotá

Los subsidios de transporte y las rutas escolares hacen parte de la estrategia de movilidad escolar liderada por la Secretaría de Educación de Bogotá. Su objetivo es garantizar que los estudiantes puedan desplazarse de manera segura y constante desde sus hogares hasta las instituciones educativas oficiales.

Estas ayudas están dirigidas a menores que cursen desde pre-jardín hasta grado 11.º, incluyendo a quienes hacen parte de programas de aceleración del aprendizaje. Dependiendo del caso, el apoyo puede materializarse en un subsidio económico para transporte o en la asignación de una ruta escolar.

A quiénes están dirigidos estos apoyos de movilidad escolar

El programa está enfocado en estudiantes que, por su lugar de residencia o condiciones específicas, enfrentan mayores dificultades para llegar al colegio. En especial, busca atender a menores que viven en zonas con déficit de cupos escolares, áreas rurales o trayectos largos que superan las distancias mínimas establecidas por la normativa distrital.

Además, el Distrito prioriza a poblaciones con condiciones particulares, como estudiantes con discapacidad, quienes cuentan con excepciones y ajustes dentro del programa para garantizar su acceso efectivo a la educación.

Requisitos para acceder a los subsidios de transporte y rutas escolares

Para participar en el programa de movilidad escolar, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones definidas por la Secretaría de Educación. Estos requisitos permiten verificar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

Inscripción vigente y datos actualizados: Es indispensable que el estudiante figure como matriculado en una institución educativa oficial para el año académico correspondiente. Además, sus datos personales y de contacto deben estar correctamente actualizados dentro del sistema educativo del Distrito.

Ubicación geográfica priorizada: El alumno debe vivir en una UPZ con déficit de cupos escolares para el grado que cursa o residir en zonas rurales. Esta condición es clave para la asignación de rutas o subsidios.

Jornada académica: El beneficio está dirigido principalmente a estudiantes de jornada diurna. En colegios urbanos con jornada nocturna, solo pueden acceder al subsidio de transporte los estudiantes con discapacidad.

En el caso de Sumapaz y otras zonas rurales , los estudiantes sí pueden acceder a rutas escolares en jornadas diurnas, nocturnas y fines de semana .

Edad máxima: El estudiante debe ser menor de 19 años. Esta restricción no aplica para alumnos con discapacidad, quienes constituyen una excepción dentro del programa.

Diferencia entre subsidio de transporte y rutas escolares

Aunque ambos apoyos buscan facilitar la movilidad, no son lo mismo. El subsidio de transporte suele entregarse como un apoyo económico para cubrir los desplazamientos diarios, mientras que las rutas escolares consisten en un servicio de transporte organizado por el Distrito que recoge y deja a los estudiantes en puntos definidos.

La asignación de uno u otro depende de la disponibilidad, la ubicación del estudiante y la evaluación de requisitos realizada por la Secretaría de Educación.

Cómo aplicar al programa de rutas y subsidios de transporte escolar

El proceso de postulación se realiza a través de los canales oficiales del Distrito y requiere atención a los plazos establecidos.

Solicitar cupo, traslado o continuidad en el sistema educativo: El primer paso es registrar correctamente la información en el formulario de la Secretaría de Educación al momento de solicitar cupo, traslado o continuidad. Los datos consignados allí serán fundamentales para verificar el cumplimiento de los requisitos y evaluar la posible asignación del beneficio.

Inscribirse al Programa de Movilidad Escolar: Luego, es necesario inscribirse específicamente al Programa de Movilidad Escolar dentro de las fechas definidas por la entidad. Este trámite se realiza en la página oficial de la Secretaría de Educación del Distrito y es obligatorio para ser tenido en cuenta en la asignación de subsidios o rutas.

Fechas y recomendaciones clave para el trámite

La Secretaría de Educación habilita el proceso de inscripción desde finales de enero, por lo que es fundamental estar atento a los cronogramas oficiales. Diligenciar la información completa, verificar los datos de contacto y cumplir con los requisitos desde el inicio aumenta las probabilidades de acceder al beneficio.

Además, se recomienda conservar soportes de residencia y matrícula, ya que pueden ser solicitados durante la verificación del proceso.