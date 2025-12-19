La política social en Colombia entra en una etapa de ajustes con sus subsidios para 2026. Mientras algunos programas ampliamente conocidos, como Mi Casa Ya, dejarán de operar por restricciones presupuestales, el Gobierno Nacional mantendrá activas varias transferencias económicas dirigidas a los hogares más vulnerables. Estas ayudas seguirán siendo administradas principalmente por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y estarán condicionadas, en todos los casos, a la clasificación en el Sisbén IV.

Para millones de colombianos, el acceso a subsidios en 2026 dependerá de un factor clave: tener actualizado y correctamente registrado el puntaje del Sisbén. Este sistema no solo define quién puede recibir apoyos económicos, sino también el monto y el tipo de programa al que se puede acceder. Por eso, verificar el grupo asignado será un paso indispensable para quienes esperan seguir recibiendo transferencias el próximo año.

El papel del Sisbén IV en los subsidios de 2026

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén, es la herramienta que utiliza el Estado para clasificar a los hogares según sus condiciones socioeconómicas. A partir de esta clasificación, las entidades públicas focalizan los recursos y determinan quiénes pueden acceder a ayudas económicas.

En su versión actual, el Sisbén IV organiza a la población en cuatro grandes grupos. El Grupo A corresponde a los hogares en pobreza extrema, con una capacidad muy baja de generación de ingresos. El Grupo B agrupa a quienes se encuentran en pobreza moderada, con condiciones económicas ligeramente mejores. El Grupo C identifica a la población vulnerable, que no es pobre pero está en riesgo de caer en esa condición. Finalmente, el Grupo D reúne a quienes no se consideran pobres ni vulnerables.

Esta clasificación es determinante, ya que los programas sociales que continuarán en 2026 están dirigidos principalmente a los hogares ubicados en los grupos A, B y, en algunos casos, C. Por eso, estar correctamente encuestado y con la información actualizada es el requisito básico para no quedar por fuera de las ayudas.

Cómo verificar el grupo del Sisbén antes de 2026

Consultar el grupo del Sisbén es un trámite sencillo y gratuito. Los ciudadanos deben ingresar al portal oficial del Sisbén IV, seleccionar la opción “Consultar tu grupo” y digitar el tipo y número de documento de identidad. El sistema mostrará de inmediato la clasificación asignada al hogar.

Mantener la encuesta actualizada es fundamental. Cambios en la composición del hogar, en los ingresos o en la situación laboral pueden afectar el puntaje y, en consecuencia, la elegibilidad para los subsidios. Prosperidad Social ha insistido en que solo los hogares con información vigente podrán ser incluidos en los listados de beneficiarios de 2026.

Programas de Prosperidad Social que seguirán activos en 2026

El Departamento de Prosperidad Social continuará siendo la entidad encargada de administrar las principales transferencias monetarias del país. Aunque los listados de beneficiarios se actualizan periódicamente y los pagos se realizan cada 30 o 60 días, varios programas seguirán vigentes el próximo año.

Uno de ellos es la integración de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Este esquema busca optimizar los recursos y mejorar la focalización de las ayudas, combinando transferencias condicionadas y no condicionadas. Los montos pueden variar entre $106.000 y $500.000, dependiendo de la situación del hogar. Está dirigido a familias en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, principalmente de los grupos A y B del Sisbén, con prioridad para hogares con personas con discapacidad, niños en primera infancia y adolescentes. En algunos casos, se exige el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación.

Otro programa clave será el Pilar Solidario, que reemplazará a Colombia Mayor a partir de 2026. Este nuevo esquema de renta básica pensional está dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad que no cuentan con una pensión. El pago mensual será cercano a los $230.000 para personas mayores de 60 años, mientras que quienes tengan entre 54 y 59 años recibirán una transferencia de $80.000. Para acceder, se requiere estar clasificado entre los grupos A1 y C1 del Sisbén y cumplir con los criterios de edad establecidos.

También continuará Renta Joven, la evolución de Jóvenes en Acción. Este programa promueve el acceso y la permanencia en la educación superior mediante transferencias condicionadas. Está dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años que sean bachilleres y estén matriculados en programas técnicos, tecnológicos o universitarios. Los beneficiarios deben pertenecer a hogares en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad según el Sisbén, o hacer parte de listados censales de población indígena o del ICBF.

Subsidios locales y cambios en vivienda para 2026 en Colombia

Además de los programas nacionales, algunas ayudas locales seguirán activas. En Bogotá, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Garantizado continuará entregando transferencias monetarias no condicionadas a hogares en pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad. Los montos varían entre $122.000 y $905.000, según la composición y condición del hogar, y también están determinados por la clasificación en el Sisbén.

En contraste, el panorama para los subsidios de vivienda cambia de forma significativa. El Gobierno Nacional confirmó la suspensión de Mi Casa Ya a partir de 2026 por falta de recursos. Aunque en 2025 el programa seguía otorgando apoyos para la cuota inicial, estos solo estarán vigentes hasta diciembre de ese año. Esto implica que, desde 2026, no habrá nuevas asignaciones bajo este esquema.

El subsidio concurrente, que combina ayudas de las cajas de compensación con aportes del Gobierno, también se verá afectado. Su continuidad dependerá de los programas gubernamentales que permanezcan activos y permitan la concurrencia a partir de 2026.

Otros beneficios asociados a la clasificación del Sisbén

Más allá de las transferencias monetarias, la clasificación en el Sisbén sigue siendo un requisito para acceder a otros beneficios del Estado. Entre ellos se encuentran el acceso preferencial a cupos educativos, programas de matrícula cero para estudiantes de los grupos A, B y C, y distintas ayudas en salud y vivienda.

En un contexto de ajustes presupuestales y focalización más estricta, el Sisbén se consolida como la puerta de entrada a la política social en Colombia. Verificar el puntaje y mantener la información actualizada será la clave para no perder los subsidios que se mantendrán en 2026.