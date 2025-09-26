En septiembre y octubre de 2025, miles de hogares en Colombia están recibiendo apoyos económicos de Prosperidad Social a través de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. El Banco Agrario continúa siendo el canal oficial para la entrega de estos subsidios, gracias a su cobertura en más del 99 % del territorio nacional y su red de más de 790 oficinas.

La importancia de este anuncio es clave en Bogotá, donde se concentra una parte significativa de los beneficiarios. Más de 774.000 familias recibirán sus pagos entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre, y para garantizar el acceso, se habilitó un listado de oficinas específicas en la capital con horarios de atención diferenciados.

Banco Agrario: el canal oficial de Prosperidad Social

El Banco Agrario cumple un rol fundamental como aliado de Prosperidad Social en la entrega de transferencias monetarias. Su presencia en casi todos los municipios del país lo convierte en la entidad más adecuada para dispersar recursos de programas sociales, reduciendo tiempos de espera y asegurando mayor cobertura.

En Bogotá, se han dispuesto oficinas estratégicas para la entrega de subsidios a quienes hayan recibido un mensaje de texto confirmando la disponibilidad de su dinero. Este paso es esencial, ya que los beneficiarios solo podrán acercarse a reclamar el pago después de la notificación oficial.

Listado de oficinas Banco Agrario en Bogotá para subsidios

Estas son las sucursales habilitadas del Banco Agrario en Bogotá para reclamar subsidios de Prosperidad Social en 2025:

Corabastos : Cra. 86 No. 24 A 19 Sur Local D. Horario: Lunes a viernes (7:00 a. m. – 3:30 p. m.), sábados (8:00 a. m. – 1:00 p. m.)

: Cra. 86 No. 24 A 19 Sur Local D. Horario: Lunes a viernes (7:00 a. m. – 3:30 p. m.), sábados (8:00 a. m. – 1:00 p. m.) Chapinero : Carrera 13 No. 62 – 09. Horario: Lunes a viernes (8:00 a. m. – 3:30 p. m.)

: Carrera 13 No. 62 – 09. Horario: Lunes a viernes (8:00 a. m. – 3:30 p. m.) Avenida Chile : Calle 72 No. 10 – 5. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Calle 72 No. 10 – 5. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Avenida Jiménez : Calle 15 No. 8 – 32. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Calle 15 No. 8 – 32. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Barrio Restrepo : Cra. 18 No. 15 – 31/37/38 Sur. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Cra. 18 No. 15 – 31/37/38 Sur. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Calle 100 : Calle 100 No. 17 A – 11, Edif. Tundanza. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Calle 100 No. 17 A – 11, Edif. Tundanza. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Gobernación de Cundinamarca : Calle 26 No. 47 – 73. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Calle 26 No. 47 – 73. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Paloquemao : Avenida Calle 19 No. 25 – 04. Horario: Lunes a viernes (8:00 a. m. – 3:00 p. m.)

: Avenida Calle 19 No. 25 – 04. Horario: Lunes a viernes (8:00 a. m. – 3:00 p. m.) Puente Aranda : Calle 13 No. 60 – 60. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Calle 13 No. 60 – 60. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Usme : Calle 137 B Sur No. 2 A – 64. Horario: Lunes a viernes (7:00 a. m. – 2:00 p. m.)

: Calle 137 B Sur No. 2 A – 64. Horario: Lunes a viernes (7:00 a. m. – 2:00 p. m.) CAN : Calle 44 No. 54 – 82. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.)

: Calle 44 No. 54 – 82. Horario: Lunes a viernes (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) Codabas: Cra. 7a No. 180-71/75, módulo 1 local 29. Horario: Lunes a viernes (7:00 a. m. – 2:00 p. m.)

Cómo reclamar los subsidios en el Banco Agrario

El proceso de retiro de subsidios depende de si el beneficiario tiene o no una cuenta bancaria activa:

Depósitos en cuentas del Banco Agrario

Los beneficiarios con productos financieros en la entidad reciben automáticamente el dinero en su cuenta.

Pueden retirar los recursos en cajeros, corresponsales o directamente en oficinas.

Esta opción reduce tiempos y facilita el acceso a los pagos.

Giros en ventanilla

Para quienes no cuentan con cuentas bancarias, el dinero se entrega en efectivo por ventanilla.

Es obligatorio presentar el documento de identidad original.

También se admite el cobro mediante poder autenticado en notaría, previa validación por Prosperidad Social.

Requisitos para reclamar subsidios en oficinas del Banco Agrario en Colombia

Antes de acercarse al Banco Agrario, los beneficiarios deben tener en cuenta tres aspectos clave:

Confirmación de pago: se requiere haber recibido el SMS oficial que informa la disponibilidad del subsidio. Documento de identidad: debe presentarse en original para retirar el dinero. Cobros con poder: solo son válidos si Prosperidad Social ha realizado la validación previa del trámite.

Fechas de pago de subsidios en 2025

Prosperidad Social confirmó que entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre de 2025 se ejecuta el ciclo de pagos de programas como Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Durante este periodo, las familias deben estar atentas a los mensajes de texto enviados a los números registrados, que informan cuándo y dónde pueden retirar su dinero.

Importancia del Banco Agrario en la entrega de subsidios

Con presencia en más del 99 % del país y más de 790 oficinas, el Banco Agrario es el aliado clave de Prosperidad Social para garantizar que las transferencias lleguen a los hogares más necesitados. Su red de oficinas, cajeros y corresponsales bancarios permite no solo la entrega de recursos, sino también fomentar la bancarización, facilitando a las familias acceder a servicios financieros formales y seguros.