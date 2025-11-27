Con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina, diciembre se convierte en un mes clave para millones de hogares colombianos que dependen de los subsidios económicos de los programas sociales del Gobierno nacional. En las últimas semanas de noviembre, las entidades responsables publican los calendarios oficiales para que cada beneficiario conozca la fecha en que recibirá su pago y las condiciones que debe cumplir para acceder sin contratiempos.

Recopilamos los ciclos confirmados que llegan entre finales de noviembre y el mes de diciembre, incluyendo Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz. Además, detallamos montos, población beneficiaria y recomendaciones para asegurar el retiro oportuno de los incentivos.

Calendario general de subsidios para diciembre 2025

Diciembre es un mes de doble relevancia para los programas de transferencias: por un lado, se cierran los ciclos anuales de pagos; por el otro, se realizan ajustes presupuestales y ampliaciones de beneficiarios. Prosperidad Social y otras entidades han confirmado los periodos en que se harán las consignaciones de cada programa, permitiendo a los hogares planear sus finanzas y gestionar cobros con suficiente anticipación.

Los pagos se concentran entre el 4 y el 31 de diciembre, según el programa, con transferencias que van desde 230.000 pesos hasta 1 millón de pesos, dependiendo del tipo de apoyo y del perfil del beneficiario.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: pagos del sexto ciclo

Estos dos programas mantienen su operación conjunta al cierre de 2025. Después del quinto ciclo entregado entre el 13 y el 24 de noviembre, las entidades confirmaron la entrega del sexto ciclo entre el 4 y el 15 de diciembre.

Población beneficiaria: cerca de 770.000 hogares en pobreza extrema o alta vulnerabilidad.

cerca de en pobreza extrema o alta vulnerabilidad. Prioridad: hogares con niños menores de 6 años y hogares con personas con discapacidad que requieren cuidador.

hogares con niños menores de 6 años y hogares con personas con discapacidad que requieren cuidador. Monto por hogar: 500.000 pesos por transferencia.

por transferencia. Inversión estimada: 320.000 millones de pesos destinados para este ciclo.

Para recibir el pago es indispensable no presentar novedades en la información del hogar, mantener la inscripción activa en el Sisbén IV y actualizar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

Colombia Mayor: diciembre con dos ciclos y aumento consolidado

Colombia Mayor tendrá un rol central en diciembre 2025, no solo por la magnitud de los pagos, sino porque consolidará el aumento prometido por el Gobierno del Cambio. Los ciclos 11 y 12 traerán incrementos significativos para la población adulta mayor.

Ciclo 11: del 27 de noviembre al 12 de diciembre

Monto: 230.000 pesos por beneficiario.

por beneficiario. Requisito de edad: mujeres desde 60 años y hombres desde 65 años.

mujeres desde 60 años y hombres desde 65 años. Beneficiarios: más de 1.635.000 adultos mayores .

más de . Inversión total: 374.279 millones de pesos.

Ciclo 12: del 17 al 31 de diciembre

Monto: 230.000 pesos , ratificando el aumento.

, ratificando el aumento. Beneficiarios potenciales: hasta 3 millones de personas mayores inscritas.

hasta mayores inscritas. Inversión proyectada: 688.150 millones de pesos.

Para acceder al pago se requiere estar activo en el programa, cumplir los criterios de vulnerabilidad y no presentar novedades por fallecimiento o retiro del hogar.

Renta Joven: pagos finales del año para estudiantes

Renta Joven cierra el año con dos ciclos: el ciclo 4, entregado en noviembre, y el ciclo 5 programado para diciembre. Este programa se enfoca en garantizar que los estudiantes permanezcan en programas de educación superior y puedan avanzar en su trayectoria académica.

Ciclo 5: del 17 al 31 de diciembre

Monto mínimo por participante: 400.000 pesos , ajustado según modalidad y avance académico.

, ajustado según modalidad y avance académico. Población beneficiaria: alrededor de 175.000 estudiantes .

alrededor de . Método de dispersión: a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Inversión estimada: 77.000 millones de pesos.

El requisito principal es estar matriculado en una institución de educación superior reconocida y haber cumplido los compromisos académicos exigidos por el programa.

Jóvenes en Paz: transferencias clave antes y después de Navidad

El programa Jóvenes en Paz entregará dos ciclos entre finales de noviembre y diciembre. Este apoyo está destinado a jóvenes que participan en procesos de construcción de proyecto de vida y desvinculación de entornos violentos. El componente económico es administrado por Prosperidad Social.

Ciclo 11: desde el 27 de noviembre

Monto por joven: alrededor de 1 millón de pesos .

alrededor de . Beneficiarios: 14.250 jóvenes .

. Inversión: 15.600 millones de pesos.

Ciclo 12: desde el 29 de diciembre

Monto: similar al ciclo anterior.

similar al ciclo anterior. Beneficiarios proyectados: 15.000 jóvenes .

. Inversión estimada: 16.500 millones de pesos.

Los jóvenes inscritos deben cumplir con las actividades formativas y los compromisos definidos por el programa para recibir la transferencia.

Requisitos generales para recibir los pagos de los subsidios en Colombia

Aunque cada programa tiene sus propios lineamientos, hay requisitos comunes que facilitan el acceso sin demoras:

Tener los datos de contacto actualizados en Prosperidad Social o en la entidad encargada.

Estar activo en el programa y cumplir los criterios establecidos (edad, nivel de Sisbén, estudios activos, entre otros).

No presentar inconsistencias en documentos o en la conformación del hogar.

Verificar con anticipación los puntos de pago y horarios autorizados.

Líneas de atención y actualización de datos

Prosperidad Social recuerda que la actualización de información es fundamental para evitar atrasos en los pagos. Estas son las líneas oficiales:

Bogotá: 601 379 1088

601 379 1088 Línea nacional: 01 8000 95 1100

Los beneficiarios también pueden acercarse a las oficinas regionales para resolver inquietudes o reportar novedades. Esta guía permitirá a cada hogar identificar cuándo y cómo recibirá su transferencia en diciembre 2025, un mes crucial para cerrar el año con estabilidad económica y previsión financiera.