Bogotá puso en marcha el ciclo de pasajes gratuitos de diciembre para TransMilenio como parte del componente de transporte del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una estrategia que desde febrero de 2025 ha fortalecido el acceso a la movilidad de miles de hogares vulnerables. Este mes marca el undécimo ciclo consecutivo de recargas, consolidando una política social que combina eficiencia, focalización y una inversión distrital histórica.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), diciembre contará con más de $10.311 millones destinados al subsidio de transporte para 762.000 beneficiarios. Esta cifra refleja la magnitud del programa y su impacto directo en el bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad y personas clasificadas en pobreza extrema o moderada según el Sisbén IV.

Subsidio de transporte en Bogotá para diciembre

El subsidio gratuito de TransMilenio para diciembre está dirigido a ciudadanos que enfrentan mayores dificultades para cubrir sus gastos de movilidad. La recarga mensual permite facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y trabajo, reduciendo cargas económicas significativas en los hogares con más vulnerabilidad.

La inversión se distribuye en tres grupos poblacionales:

Personas mayores: reciben $3.230 millones que alcanzan a 357.000 beneficiarios .

reciben que alcanzan a . Personas con discapacidad: contarán con $2.753 millones , dirigidos a 162.000 usuarios .

contarán con , dirigidos a . Población en pobreza extrema o moderada (Sisbén A y B): tendrá una inversión de $4.328 millones, beneficiando a 243.000 personas.

Estos tres segmentos representan el núcleo del programa, cuya finalidad es asegurar que la movilidad no sea un obstáculo para la participación social y económica de quienes más lo necesitan.

Requisitos para acceder al subsidio de TransMilenio

Para recibir las recargas gratuitas de diciembre, los beneficiarios deben cumplir con los criterios establecidos por la administración distrital:

Estar inscritos en las bases del Ingreso Mínimo Garantizado .

. Pertenecer a uno de los grupos priorizados: adultos mayores, personas con discapacidad certificada o ciudadanos entre 16 y 59 años clasificados en pobreza extrema o moderada (Sisbén IV, grupos A o B).

Tener una tarjeta TuLlave personalizada, el único medio autorizado para cargar los pasajes subsidiados.

La tarjeta personalizada permite identificar al usuario en el sistema y evitar duplicidades o asignaciones incorrectas. Su uso es obligatorio para acceder al beneficio.

Tarjeta TuLlave personalizada: paso clave para recibir las recargas

El Distrito ha reiterado que únicamente quienes cuenten con tarjeta TuLlave personalizada pueden recibir el subsidio. Por ello, los ciudadanos que aún no han completado el proceso deben realizarlo en cualquiera de los puntos oficiales del sistema TuLlave Plus.

Una vez realizada la personalización, es necesario esperar la actualización de datos antes de proceder a la activación del beneficio. Este paso garantiza la correcta incorporación del usuario en la base de beneficiarios del IMG y evita inconvenientes durante la activación en TransMilenio. Los puntos de personalización pueden consultarse en el portal oficial de TuLlave.

Cómo activar los pasajes gratis de TransMilenio en diciembre

La activación de las recargas gratuitas es un proceso sencillo y puede realizarse mediante dos mecanismos dentro del sistema TransMilenio:

En taquillas del sistema:

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio de diciembre.

En puntos automáticos con pantalla:

Insertar la tarjeta en el dispositivo. Seleccionar la opción Transacciones virtuales. Elegir Solicitar Subsidio/Convenio. Confirmar el número de pasajes asignados. Finalizar la transacción.

El número de viajes cargados varía según el perfil socioeconómico del beneficiario, por lo que la cantidad no es igual para todas las personas.

Consulta de beneficiarios del subsidio de diciembre

Bogotá habilitó varios canales oficiales para que los ciudadanos verifiquen si ellos o algún integrante de su hogar son beneficiarios activos del subsidio:

Portal web de la SDIS: www.integracionsocial.gov.co

www.integracionsocial.gov.co Línea telefónica: 601 380 8330, opción 6

601 380 8330, opción 6 Atención presencial: en las 16 subdirecciones locales de Integración Social

en las Redes sociales oficiales de la Secretaría

La administración recordó que la consulta es gratuita y que ninguna persona o entidad externa está autorizada para cobrar por este trámite.

Acuerdo Distrital 031 de 2025: base legal del subsidio de transporte

El programa de pasajes gratuitos hace parte del Acuerdo Distrital 031 de 2025, que reglamenta la entrega del subsidio de transporte para diversos grupos poblacionales, entre ellos personas en pobreza extrema, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en condición de vulnerabilidad y población indígena.

Este componente de movilidad del IMG reemplaza el esquema anterior de descuentos tarifarios y representa una modernización en la manera en que el Distrito apoya a quienes dependen del transporte público para su vida diaria. Su implementación es posible gracias a la articulación entre Integración Social, Movilidad y TransMilenio.

Otros subsidios de transporte que se mantienen en Bogotá

Además del subsidio del IMG, las autoridades enfatizaron que continuarán vigentes los apoyos históricos para estudiantes de colegios oficiales y para víctimas del conflicto armado, quienes también reciben beneficios de movilidad para garantizar su acceso a la educación y a procesos de reparación integral.