El cierre de 2025 trae una noticia clave para millones de personas mayores en Colombia. En diciembre, el Gobierno nacional realizará el pago de un bono pensional de 230.000 pesos, un ingreso que se ha convertido en el principal respaldo económico para quienes no lograron acceder a una pensión y hoy viven en condiciones de vulnerabilidad.

Este pago hace parte del fortalecimiento del programa Colombia Mayor y se ejecuta como una medida de transición hacia el Pilar Solidario de la Reforma Pensional. Con esta transferencia, el Estado busca garantizar un ingreso básico mensual que permita a las personas mayores cubrir gastos esenciales y superar la pobreza extrema en la etapa final de la vida.

Qué es el bono pensional de $230.000 que se paga en diciembre de 2025

El bono pensional de 230.000 pesos corresponde a la transferencia mensual que entrega el programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social. Este subsidio está dirigido a personas mayores que no reciben pensión ni cuentan con ingresos suficientes para sostenerse.

Durante años, este apoyo fue de 80.000 pesos mensuales. Sin embargo, en 2025 el Gobierno nacional implementó una transformación estructural del programa y elevó el monto a 230.000 pesos, consolidándolo como una renta básica solidaria para la vejez.

El pago correspondiente al ciclo 12 iniciará el 23 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, permitiendo a los beneficiarios cerrar el año con un respaldo económico significativo.

Quiénes reciben el bono pensional de $230.000 en Colombia

El subsidio está dirigido exclusivamente a personas mayores en condición de vulnerabilidad social y económica. En términos generales, reciben el bono pensional de 230.000 pesos quienes cumplen con los siguientes criterios:

Personas mayores que no cuentan con pensión ni sustitución pensional.

Adultos mayores que viven en pobreza extrema o en condiciones de alta vulnerabilidad.

Beneficiarios priorizados por las alcaldías municipales y validados por Prosperidad Social.

Con la ampliación de cobertura anunciada para finales de 2025, el programa Colombia Mayor llegará a cerca de 3 millones de personas mayores en todo el país, incluyendo a beneficiarios antiguos y a nuevos inscritos que se suman al esquema de protección social.

Por qué el Gobierno amplió el pago del bono pensional

La ampliación del bono pensional responde a un compromiso del presidente Gustavo Petro con las personas mayores que trabajaron toda su vida y no lograron pensionarse. El objetivo es cerrar una deuda histórica del sistema pensional colombiano, que dejó por fuera a millones de ciudadanos.

Esta medida se enmarca en la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, un modelo de transición hacia la Reforma Pensional que busca garantizar un ingreso mínimo a quienes no hacen parte del régimen contributivo.

Desde el Gobierno se ha señalado que este ingreso mensual permite a las personas mayores cubrir gastos básicos como alimentación, servicios públicos y medicamentos, contribuyendo de manera directa a la reducción de la pobreza extrema.

Cuántas personas recibirán el pago en diciembre de 2025

Para el ciclo 12 del programa Colombia Mayor, que se paga entre diciembre de 2025 y enero de 2026, recibirán el bono pensional de 230.000 pesos:

1.727.334 beneficiarios antiguos del programa.

Los nuevos beneficiarios incorporados tras la ampliación de cupos realizada en 2025.

Para garantizar este pago, Prosperidad Social realizará una inversión superior a los 600.000 millones de pesos, recursos destinados a fortalecer la protección social de las personas mayores en todo el territorio nacional.

Qué norma respalda la ampliación del programa Colombia Mayor

La expansión del programa y el aumento en el número de beneficiarios responde al CONPES 4176 de 2025, un documento de política pública que establece lineamientos para fortalecer la atención integral a las personas mayores.

De acuerdo con Prosperidad Social, esta decisión permite consolidar una política de envejecimiento digno y avanzar hacia un sistema pensional más incluyente, mientras se define la implementación completa del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, ha explicado que este esquema representa un avance concreto en la garantía de ingresos para las personas mayores que no cuentan con pensión.

Cuándo se paga el bono pensional de $230.000 en Colombia

El pago del ciclo 12 del programa Colombia Mayor iniciará el 23 de diciembre de 2025 y finalizará el 12 de enero de 2026. Durante este periodo, los beneficiarios podrán reclamar la transferencia según el cronograma definido por Prosperidad Social y las entidades pagadoras.

Este calendario busca evitar congestiones, garantizar un proceso ordenado y facilitar el acceso a los recursos, especialmente en zonas rurales y municipios apartados.

Cómo se entregan los recursos del bono pensional

La entrega del subsidio estará a cargo del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados autorizados. Este banco es el encargado de dispersar los recursos en todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el que se les informará la fecha exacta y el punto autorizado para reclamar el pago. Esta notificación es clave para evitar desplazamientos innecesarios y reducir el riesgo de fraudes.

Cómo consultar si eres beneficiario del bono pensional

A partir del 23 de diciembre de 2025, las personas mayores podrán consultar si tienen un pago disponible ingresando a la plataforma oficial del Banco Agrario destinada al programa Colombia Mayor.

En esta consulta se puede verificar:

Si el subsidio está activo.

La modalidad de pago asignada.

El lugar y la fecha para reclamar los recursos.

El uso de canales oficiales es fundamental para garantizar un cobro seguro y sin intermediarios.

Recomendaciones para recibir el pago sin inconvenientes

Prosperidad Social recomienda a todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor mantener actualizada su información de contacto, especialmente el número de celular, ya que por este medio se envían las notificaciones del pago.

En caso de dudas, actualización de datos o inconvenientes con el cobro, los beneficiarios pueden comunicarse a las líneas oficiales:

Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100.

También pueden acudir a los enlaces municipales del programa en las alcaldías locales o a las oficinas regionales de Prosperidad Social para recibir orientación directa sobre el bono pensional y su forma de pago.