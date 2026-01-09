Con el inicio de 2026, miles de hogares en Colombia buscan claridad sobre su situación dentro del Sisbén y cómo esta clasificación influye en el acceso a subsidios y ayudas económicas del Estado. Consultar el grupo asignado se ha convertido en un paso clave para saber si una familia puede ser priorizada en programas sociales vigentes y en los que se implementarán a lo largo del año.

El Sisbén no es un subsidio en sí mismo, sino un sistema de información que permite al Gobierno identificar las condiciones socioeconómicas de los hogares. A partir de esta base de datos se toman decisiones sobre quiénes pueden recibir apoyos como la Devolución del IVA, Renta Ciudadana y otras transferencias monetarias. Por eso, conocer el grupo y subgrupo asignado en 2026 resulta fundamental para anticipar beneficios y evitar confusiones.

Qué es el Sisbén y por qué es clave en Colombia durante 2026

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén, es la herramienta principal de focalización social en Colombia. A través de encuestas y cruces de información oficial, clasifica a los hogares según sus condiciones de vida, ingresos, acceso a servicios y características del entorno.

Para 2026, el Sisbén sigue siendo el punto de partida para la asignación de ayudas estatales. No estar correctamente clasificado, o no conocer el grupo asignado, puede significar quedar por fuera de programas diseñados para mitigar la pobreza y reducir el impacto del costo de vida en los hogares más vulnerables.

Cómo consultar el grupo del Sisbén en 2026 paso a paso

La consulta del grupo del Sisbén es un trámite gratuito y completamente virtual. No requiere intermediarios ni desplazamientos, y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El proceso se hace a través del portal oficial del Departamento de Prosperidad Social, entidad encargada de administrar la información y los programas asociados. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial de Prosperidad Social.

Seleccionar la opción de consulta del Sisbén.

Elegir el tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad u otro).

Digitar el número del documento.

Ingresar la fecha de nacimiento de la persona consultada.

Una vez completados estos datos, el sistema mostrará el estado del hogar, el grupo asignado y el subgrupo correspondiente. Esta información es la que utilizan las entidades del Gobierno para definir la priorización en los programas sociales durante 2026.

Qué información muestra la consulta del Sisbén

El resultado de la consulta no solo indica si una persona está registrada, sino que detalla la clasificación socioeconómica del hogar. Allí se especifica el grupo (A, B, C o D) y el subgrupo, que permite una focalización más precisa.

Esta clasificación se basa en múltiples variables, como condiciones de vivienda, nivel educativo, acceso a servicios públicos, situación laboral y composición del hogar. Por eso, dos familias del mismo municipio pueden tener grupos distintos dependiendo de su realidad económica y social.

Para qué sirve conocer el grupo del Sisbén

Saber el grupo del Sisbén en 2026 permite identificar si un hogar puede ser tenido en cuenta para subsidios y transferencias monetarias. Muchos programas no abren convocatorias ni procesos de inscripción, sino que seleccionan automáticamente a los beneficiarios con base en esta información.

Además, conocer la clasificación ayuda a detectar posibles inconsistencias. Si un hogar considera que su situación no corresponde con el grupo asignado, puede solicitar una revisión o actualización de la encuesta ante la entidad territorial correspondiente.

Grupos del Sisbén priorizados para la Devolución del IVA en 2026

Uno de los programas más consultados es la Devolución del IVA, una ayuda económica que completa cuatro años de implementación en Colombia. Su objetivo es compensar parcialmente el impacto del Impuesto al Valor Agregado en los gastos básicos de los hogares con menores ingresos.

Para 2026, los hogares priorizados pertenecen a los niveles más bajos del Sisbén, según los criterios definidos por Prosperidad Social:

Pobreza extrema: grupos A01, A02, A03, A04 y A05.

grupos A01, A02, A03, A04 y A05. Pobreza moderada: grupos B01, B02, B03 y B04.

La selección no requiere inscripción previa. Los beneficiarios se definen a partir de la información del Sisbén, el Registro Nacional de Hogares y los listados oficiales de comunidades indígenas, lo que permite cubrir a más de dos millones de familias en todo el país.

Monto y periodicidad de la Devolución del IVA en 2026

Durante 2025, el valor entregado por cada ciclo de la Devolución del IVA fue de 106.000 pesos. Este monto fue superior al del año anterior y se definió con base en la Unidad de Valor Tributario.

Para 2026, se estima que la transferencia se ubique entre 106.000 y 110.000 pesos por ciclo, teniendo en cuenta el ajuste de la UVT fijada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en 52.374 pesos, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los pagos se realizan de forma bimestral y, como ha ocurrido en los últimos años, se espera que continúen articulados con los ciclos de Renta Ciudadana. El primer desembolso de 2026 podría efectuarse entre febrero y marzo, según el cronograma que defina Prosperidad Social.

Por qué es importante revisar el Sisbén antes de los pagos

Consultar el grupo del Sisbén antes del inicio de los ciclos de pago permite a los hogares saber si cumplen con los criterios de priorización. También facilita anticiparse a posibles novedades, como cambios de grupo o ausencia de información actualizada.

En un contexto de ajustes económicos y programas focalizados, el Sisbén sigue siendo la puerta de entrada a la mayoría de las ayudas estatales en Colombia. Por eso, en 2026, revisar esta información no es solo un trámite, sino una herramienta clave para acceder a apoyos que buscan aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables.