El pago de la prima de diciembre es una de las obligaciones laborales más sensibles para las empresas en Colombia. Este ingreso representa un derecho irrenunciable para los trabajadores y, al mismo tiempo, una exigencia legal estricta para los empleadores. En 2025, el plazo para cumplir con este pago vence el sábado 20 de diciembre, fecha a partir de la cual el incumplimiento puede desencadenar múltiples consecuencias legales, económicas y operativas.

No pagar la prima de servicios correspondiente al segundo semestre no solo implica un retraso administrativo. La legislación laboral colombiana considera esta omisión como una infracción grave, capaz de generar sanciones que van más allá del impacto financiero inmediato. Para las empresas, desconocer esta obligación puede convertirse en un problema de alto costo, tanto en términos legales como reputacionales.

La prima de diciembre es un derecho laboral obligatorio

La prima de servicios está consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo como una prestación social obligatoria. Corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

El pago de la prima de diciembre no es opcional ni discrecional. Aplica para todos los empleadores del sector privado que tengan trabajadores vinculados mediante contrato laboral. El hecho de no contar con liquidez o atravesar dificultades financieras no exonera a la empresa de esta obligación.

Fecha límite para pagar la prima de diciembre en 2025

La ley establece que la prima de servicios debe pagarse a más tardar dentro de los primeros 20 días de diciembre. En 2025, ese plazo vence el sábado 20 de diciembre. Cualquier pago realizado después de esa fecha se considera extemporáneo y da lugar a sanciones. A partir del día siguiente, el empleador queda expuesto a procesos administrativos y judiciales.

Multas del Ministerio del Trabajo por no pagar la prima

El primer riesgo para las empresas que no pagan la prima a tiempo son las sanciones económicas. El Ministerio del Trabajo tiene la facultad de imponer multas que pueden ir desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El monto de la sanción no es automático ni uniforme. La autoridad laboral evalúa factores como:

El número de trabajadores afectados.

La gravedad del incumplimiento.

La reincidencia del empleador.

El tiempo de mora en el pago.

Estas multas buscan garantizar el respeto por los derechos laborales y castigar las conductas que vulneran la normativa vigente.

Demandas laborales e indemnizaciones para el empleador

El segundo problema que enfrentan las empresas incumplidas son las demandas laborales. Los trabajadores que no reciben su prima pueden acudir a la vía judicial para reclamar el pago.

Este proceso puede implicar para el empleador:

El pago de la prima adeudada.

Intereses moratorios.

Indemnizaciones adicionales.

Costos judiciales y honorarios legales.

Además, el no pago de la prima puede ser interpretado como una falta grave del empleador, lo que abre la puerta a reclamaciones más amplias.

Riesgo de despido indirecto y mayores compensaciones

El incumplimiento en el pago de la prima puede constituir una causal válida de despido indirecto. Esta figura se presenta cuando el trabajador renuncia debido a faltas graves del empleador.

En estos casos, el empleado no solo puede exigir el pago de la prima pendiente, sino también reclamar la indemnización por despido sin justa causa, como si hubiera sido despedido directamente. Esto eleva considerablemente el costo del incumplimiento para la empresa.

Impacto en el clima laboral y la productividad

Un tercer efecto del no pago de la prima de diciembre es el deterioro del clima laboral. El retraso o la omisión de este pago afecta la confianza de los trabajadores y reduce su motivación y compromiso.

Este impacto se da en un momento crítico del año, cuando muchas empresas enfrentan cierres contables, metas finales y alta carga operativa. La pérdida de enfoque y productividad puede traducirse en errores, retrasos y menores resultados.

Daño a la reputación corporativa de la empresa en Colombia

El cuarto riesgo está relacionado con la reputación empresarial. Las denuncias por incumplimientos laborales pueden afectar la imagen de la compañía ante clientes, proveedores, aliados estratégicos y la opinión pública.

En un entorno donde la responsabilidad social y el cumplimiento normativo pesan cada vez más, una mala reputación laboral puede influir negativamente en decisiones comerciales, procesos de contratación y relaciones de largo plazo.

Mayor rotación de talento y costos adicionales

El quinto problema que enfrentan las empresas que no pagan la prima es el aumento en la rotación de personal. El incumplimiento, incluso cuando es temporal, incentiva la salida de colaboradores, incluidos perfiles clave.

Esto implica asumir costos adicionales asociados a:

Procesos de selección.

Contratación de nuevos empleados.

Capacitación y adaptación.

Pérdida de conocimiento interno.

En muchos casos, estos costos superan ampliamente el valor de la prima que no se pagó a tiempo.

Riesgos en auditorías, licitaciones y alianzas estratégicas

El sexto efecto del incumplimiento se refleja en auditorías y procesos de contratación. Las empresas con antecedentes de incumplimiento laboral pueden enfrentar dificultades para aprobar auditorías internas y externas.

Además, en licitaciones, contratos con el Estado o alianzas con grandes compañías, el cumplimiento de las obligaciones laborales suele ser un requisito esencial. No pagar la prima puede cerrar oportunidades estratégicas para el crecimiento del negocio.

Cumplir con la prima evita sanciones y protege a la empresa

La prima de servicios no es un beneficio opcional, sino un derecho laboral protegido por la ley. Pagarla dentro del plazo legal evita multas, demandas y conflictos internos, y se convierte en una señal clara de responsabilidad empresarial.

En un entorno cada vez más exigente en materia laboral, cumplir a tiempo con el pago de la prima de diciembre no solo previene sanciones en Colombia durante 2025, sino que también protege la estabilidad interna, la reputación y la sostenibilidad de las empresas.