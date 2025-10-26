El viernes 24 de octubre marcó el final del calendario oficial para la declaración de renta en Colombia. Con el cierre del plazo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inicia la etapa de revisión y devolución de saldos a favor, un proceso que beneficiará a quienes pagaron más de lo que debían o acumularon retenciones mayores a las correspondientes.

El saldo a favor en la DIAN es una figura clave del sistema tributario colombiano: se genera cuando un contribuyente (persona natural o jurídica) realiza pagos en exceso o acumula retenciones en la fuente superiores al impuesto causado. En otras palabras, el Estado reconoce que el ciudadano tiene derecho a que ese dinero sea devuelto o compensado.

Qué es el saldo a favor en la DIAN y cómo se origina

El saldo a favor es el valor positivo que arroja la declaración de renta cuando los aportes, retenciones o anticipos superan el impuesto a pagar. Según la DIAN, estos valores pueden reclamarse a través de una solicitud de devolución o compensación, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los plazos legales.

Existen dos formas de aprovecharlo:

Imputarlo al siguiente año gravable, para disminuir el monto a pagar en la próxima declaración. Solicitar la devolución del dinero, de modo que la DIAN lo transfiera directamente a la cuenta bancaria del contribuyente.

Sea cual sea la elección, el trámite debe hacerse correctamente y dentro de los plazos establecidos por la DIAN. Si el contribuyente no actúa a tiempo, puede perder el derecho a reclamar su dinero.

Plazos para solicitar la devolución del saldo a favor ante la DIAN

De acuerdo con la normativa vigente, el plazo general para solicitar la devolución del saldo a favor es de dos años, contados desde la fecha de presentación de la declaración. Ese es el periodo durante el cual el contribuyente puede presentar su solicitud ante la DIAN.

Sin embargo, existen excepciones importantes cuando la declaración se presenta con beneficio de auditoría:

Si el impuesto a cargo aumentó un 35% frente al año anterior, el plazo se reduce a seis meses .

frente al año anterior, el plazo se reduce a . Si el aumento fue del 25%, el plazo disponible será de un año.

Cumplido ese tiempo, la declaración queda en firme y el saldo a favor ya no podrá reclamarse. Por eso, la recomendación es no esperar al último momento para presentar la solicitud.

Tiempos de respuesta de la DIAN para devolver el dinero

La DIAN tiene dos tiempos definidos para realizar la devolución del saldo a favor, según la forma en que se presente la solicitud:

20 días hábiles , si el contribuyente presenta una garantía bancaria o de compañía de seguros .

, si el contribuyente presenta una . 50 días hábiles, si no se presenta garantía y el trámite fue radicado correctamente dentro del plazo legal.

Durante este periodo, la entidad revisará la consistencia de los datos, el historial tributario del contribuyente y su nivel de riesgo fiscal antes de aprobar el reembolso o la compensación.

Requisitos para solicitar la devolución del saldo a favor DIAN

Para tramitar la devolución de saldos a favor ante la DIAN, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos formales que validan su identidad y la procedencia del dinero:

RUT actualizado .

. Firma electrónica activa.

Cuenta bancaria registrada ante la DIAN , a nombre del titular.

, a nombre del titular. Formato 010 diligenciado con la información requerida.

con la información requerida. Certificados de retención, comprobantes de pago y estados financieros que respalden el saldo a favor.

También deben cumplir con condiciones específicas, como no haber corregido la declaración, no tener deudas con la DIAN y no estar clasificado como contribuyente de riesgo alto en el sistema de análisis fiscal.

Recomendaciones para no perder el saldo a favor en la DIAN

Para garantizar que la devolución sea aprobada sin contratiempos, la DIAN recomienda tener en cuenta las siguientes buenas prácticas tributarias:

Revisar cuidadosamente la declaración de renta antes de enviarla.

antes de enviarla. Conservar todos los certificados y soportes de pago.

Presentar la solicitud de devolución con anticipación, sin esperar a los últimos días.

con anticipación, sin esperar a los últimos días. Mantener actualizada la información bancaria y el RUT.

Revisar constantemente el buzón electrónico de la DIAN, donde llegan los requerimientos o notificaciones.

Cumplir con estas recomendaciones ayuda a que el proceso se apruebe más rápido y sin observaciones, especialmente en los casos de devolución electrónica de impuestos.