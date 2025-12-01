La definición del salario mínimo en Colombia para 2026 entró en una etapa crucial luego de conocerse el nuevo dato de productividad laboral revelado por el Dane, un indicador técnico que servirá como base para el ajuste salarial del próximo año. Este resultado llega justo antes del inicio oficial de las discusiones en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, programadas para comenzar este lunes 1º de diciembre de 2025.

Más de tres millones de trabajadores en el país están pendientes de este proceso, que determinará cuánto aumentará su ingreso mensual a partir del 1 de enero de 2026. Con una productividad negativa del -0,32% y una inflación anual cercana al 5,5%, el debate se anticipa complejo: mientras el Gobierno busca un incremento que proteja el poder adquisitivo, los gremios empresariales insisten en mantener la sostenibilidad económica y la estabilidad del empleo formal.

El dato de productividad y su impacto directo en el salario mínimo en Colombia para 2026

El Dane reveló que la productividad laboral por persona empleada en Colombia cayó 0,32% durante el último año. Este indicador, que mide la eficiencia con la que la economía utiliza sus recursos para generar valor, refleja que aunque el empleo creció un 3,5%, la economía solo avanzó 2,9%.

Según Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la caída de la productividad se debe a que el número de trabajadores creció más rápido que la economía misma. “Por eso la productividad por trabajador ha caído en lo corrido del año”, explicó. Este dato será clave en la fórmula que se utiliza para definir el salario mínimo, pues representa uno de los factores técnicos centrales en la negociación.

La fórmula base: inflación más productividad

El cálculo del salario mínimo en Colombia combina dos variables fundamentales: la inflación causada o proyectada y la productividad laboral. Esta metodología, defendida por académicos y expertos, busca garantizar que el incremento salarial no supere la capacidad real de la economía.

A octubre de 2025, la inflación anual se ubicó en 5,51%, y las proyecciones para el cierre del año oscilan entre 5,01% y 5,9%, según datos del Banco de la República y de analistas del mercado. En este contexto, un aumento cercano al 6% sería el escenario más realista, aunque las organizaciones sindicales suelen solicitar incrementos superiores para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Así quedarían los posibles escenarios del salario mínimo 2026

Tomando como base el salario actual de $1.423.500, los cálculos técnicos proyectan distintos escenarios según el porcentaje de incremento que se acuerde en la Mesa de Concertación. Estos son los valores aproximados:

Propuesta de Anif (7,3 %): El salario mínimo llegaría a $1.527.415 .

El salario mínimo llegaría a . Propuesta de los empresarios (7 %): La cifra se ubicaría en $1.523.145 .

La cifra se ubicaría en . Escenario de inflación alta (6,5 %): El pago mensual quedaría en $1.516.027 .

El pago mensual quedaría en . Escenario técnico base (6 %): El salario subiría a $1.508.610 .

El salario subiría a . Escenario de inflación baja (5,91 %): El monto se situaría en $1.506.486.

A estos valores se sumaría el auxilio de transporte, actualmente en $200.000, que también se ajusta proporcionalmente al incremento salarial. De esta forma, el ingreso total de quienes devengan el mínimo podría ubicarse entre $1.720.000 y $1.760.000 mensuales, dependiendo del acuerdo final.

Qué dicen los expertos sobre un aumento responsable del salario mínimo en Colombia

Desde Fedesarrollo, los análisis apuntan a que un rango de incremento entre 6% y 6,5% sería lo más prudente y técnicamente sustentado. Mejía explicó que este ajuste permitiría recuperar el poder adquisitivo sin generar presiones inflacionarias ni afectar el empleo formal.

“El país necesita un aumento que mantenga el equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de las empresas. Un rango moderado, sustentado en la inflación y la productividad, cumple con ambos objetivos”, sostuvo el economista en entrevista publicada por el diario El Tiempo.

Por su parte, los gremios empresariales insisten en que el aumento debe ser sostenible en el tiempo. Subir el salario por encima de la productividad podría generar distorsiones en los costos laborales, lo que afectaría a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo formal en el país.

Las centrales obreras pedirán un aumento mayor

Del otro lado de la mesa, las centrales obreras preparan propuestas que irían más allá de los rangos técnicos. Su argumento principal es que el salario mínimo ha perdido capacidad de compra frente al aumento del costo de vida y los gastos básicos de los hogares.

En los últimos años, el poder adquisitivo de los trabajadores formales ha caído cerca del 5,2%, según cálculos de Fedesarrollo. Por ello, las organizaciones sindicales buscarán un aumento más alto que permita compensar esa pérdida y mejorar las condiciones de los trabajadores de menores ingresos.

Además, argumentan que un incremento significativo impulsaría el consumo interno y ayudaría a dinamizar la economía, siempre que se acompañe de medidas de formalización laboral y apoyo a las microempresas.

Lo que viene en la negociación del salario mínimo en Colombia para 2026

El 1º de diciembre de 2025 marca el inicio oficial de la discusión sobre el salario mínimo 2026 en Colombia. En las próximas semanas, el Ministerio de Trabajo coordinará las sesiones con los representantes del Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, buscando alcanzar un acuerdo antes del 15 de diciembre, fecha límite establecida por ley.

Si no se logra consenso, el Gobierno nacional podrá fijar el nuevo monto mediante decreto antes del cierre del año. Por ahora, los expertos coinciden en que la cifra final dependerá del equilibrio entre las proyecciones de inflación, la productividad negativa y la intención política de mejorar los ingresos de los trabajadores sin afectar el crecimiento económico.

Con las nuevas cifras del Dane sobre productividad y la inflación estabilizándose, el país entra en la recta final de una de las discusiones más esperadas del cierre de 2025: la que definirá cómo quedará el salario mínimo colombiano en 2026 y qué tanto se sentirá el cambio en el bolsillo de millones de trabajadores.