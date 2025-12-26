La definición del salario mínimo para 2026 en Colombia ya tiene calendario. Luego de no alcanzarse un acuerdo en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno nacional confirmó que fijará el nuevo monto mediante decreto, un mecanismo previsto por la ley cuando no hay consenso entre empresarios y trabajadores.

El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien precisó que el decreto será expedido entre el 29 y el 30 de diciembre de 2025. Además de la fecha, el Ejecutivo reveló un cambio de fondo en la metodología: el aumento incorporará por primera vez el concepto de salario mínimo vital, una referencia que amplía los criterios tradicionales usados para definir el ingreso base de los trabajadores.

Cuándo se conocerá el decreto del salario mínimo 2026 en Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el decreto que fijará el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) para 2026 se publicará en los últimos dos días de diciembre. Con ello, el nuevo valor comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026, junto con el ajuste del auxilio de transporte.

La expedición del decreto ocurre tras el vencimiento del plazo legal para lograr un acuerdo en la Mesa de Concertación. La normativa colombiana establece que, si no hay consenso antes del 15 de diciembre, el Gobierno puede definir unilateralmente el aumento, siempre con base en criterios técnicos y constitucionales.

Por qué el salario mínimo 2026 se fijará sin acuerdo

La Mesa de Concertación reúne a representantes del Gobierno, gremios empresariales, centrales sindicales, el Dane y el Ministerio de Hacienda, con acompañamiento internacional. Allí se analizan variables como inflación, productividad laboral y crecimiento económico.

Para 2026, las posturas se mantuvieron distantes. Los empresarios defendieron un ajuste cercano a la inflación y a la productividad, mientras que los sindicatos solicitaron un incremento mayor para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Ante la falta de consenso, el Ejecutivo optó por el decreto como vía legal para cerrar la discusión.

Qué es el salario mínimo vital y por qué cambia el cálculo

La principal novedad del salario mínimo 2026 será la inclusión del salario mínimo vital. Según explicó el ministro Sanguino, este enfoque busca que el incremento no se limite a compensar la inflación, sino que garantice condiciones reales de vida digna.

El salario vital toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como:

Alimentación adecuada

Acceso a servicios de salud

Vivienda y servicios públicos

Transporte

Bienestar básico del núcleo familiar

Con esta metodología, el Gobierno pretende ampliar el análisis más allá de indicadores macroeconómicos y acercar el salario mínimo a las condiciones reales del costo de vida en el país.

Diferencias entre el salario vital y el cálculo tradicional

Hasta ahora, el salario mínimo en Colombia se ha definido principalmente sumando inflación causada o proyectada y productividad laboral. Esta fórmula técnica ha buscado proteger el empleo formal y evitar presiones inflacionarias.

Con el salario mínimo vital, esos indicadores seguirán siendo relevantes, pero dejarán de ser los únicos. El Gobierno evaluará si el ingreso mínimo alcanza para cubrir gastos esenciales en un contexto de altos costos en arriendo, alimentos, transporte, educación y salud.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha señalado que este cambio responde a un mandato constitucional, que exige una remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, y compatible con una vida digna.

De cuánto podría ser el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia

Aunque la cifra exacta se conocerá con la expedición del decreto, el Gobierno ha indicado que el porcentaje aún está en construcción. No obstante, las proyecciones técnicas y el discurso oficial permiten anticipar un ajuste significativo.

En el debate público se han mencionado rangos de incremento entre el 6% y el 11%, dependiendo de la inflación de cierre de 2025 y de la interpretación de la productividad. La inclusión del salario vital podría inclinar el aumento hacia el rango alto de esas estimaciones.

Actualmente, el salario mínimo es de $1.423.500, sin auxilio de transporte. Con esos rangos, el incremento podría representar entre $85.000 y más de $150.000 adicionales sobre el salario base, a lo que se sumará el ajuste del auxilio de transporte.

Qué busca el Gobierno con el nuevo salario mínimo

El Ejecutivo sostiene que el enfoque del salario vital permitirá recuperar el poder adquisitivo de los hogares colombianos, golpeado por el aumento sostenido del costo de vida. La meta es que el ingreso mínimo no solo suba en términos nominales, sino que tenga un impacto real en la calidad de vida.

Según el Ministerio de Trabajo, el nuevo criterio pretende reducir la brecha entre el salario y los gastos básicos, evitando que las familias dependan de endeudamiento para cubrir necesidades esenciales.

Qué pasará después de publicarse el decreto

Una vez se expida el decreto entre el 29 y el 30 de diciembre, el nuevo salario mínimo y el auxilio de transporte entrarán en vigencia desde el 1 de enero de 2026. A partir de ese momento, el ajuste comenzará a impactar otros rubros indexados al salario mínimo, como multas, servicios notariales, cuotas moderadoras y tarifas reguladas.

La publicación del decreto cerrará el debate salarial de 2025 y marcará el inicio de una nueva etapa en la política laboral colombiana, con el salario mínimo vital como eje del ingreso base para los trabajadores en 2026.