La definición del salario mínimo para 2026 vuelve a poner sobre la mesa una inquietud recurrente entre los pensionados en Colombia: cómo impacta ese aumento en las mesadas que se pagan a partir de enero. Aunque suele pensarse que todos los jubilados reciben el mismo ajuste, la realidad legal es distinta y establece diferencias claras según el monto de la pensión.

El incremento del salario mínimo no solo responde a negociaciones entre Gobierno, empresarios y trabajadores, sino que también tiene un efecto directo sobre un grupo específico de pensionados. Para otros, en cambio, el reajuste sigue una regla diferente, ligada exclusivamente a la inflación. Entender esta distinción es clave para saber qué esperar en 2026.

Cómo se ajustan las pensiones en Colombia cada año

En Colombia, el reajuste anual de las pensiones está regulado por la ley y no depende de decisiones discrecionales de las entidades pagadoras. El aumento se aplica automáticamente y responde a dos criterios principales: el salario mínimo legal vigente y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estos dos factores determinan cuánto sube una mesada a partir de enero de cada año. La clave está en identificar cuál de ellos aplica según el valor de la pensión que recibe cada jubilado.

Pensiones que sí aumentan con el salario mínimo en 2026

Los únicos pensionados que reciben exactamente el mismo aumento porcentual del salario mínimo en 2026 son aquellos cuya mesada equivale a un salario mínimo legal vigente. Este grupo es el principal beneficiario del alza decretada para el nuevo año.

Este ajuste está respaldado por una protección constitucional. La Corte Constitucional ha reiterado que ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo, ya que este representa el ingreso básico necesario para garantizar condiciones de vida dignas a los adultos mayores.

Por esta razón, cuando el salario mínimo sube, las pensiones que equivalen a ese valor deben ajustarse en el mismo porcentaje, sin excepciones.

Pensionados de Colpensiones y fondos privados: qué aplica en 2026

El criterio de ajuste no depende de si la pensión es pagada por Colpensiones o por un fondo privado. En ambos sistemas, lo que determina el aumento es el valor de la mesada.

Si el pensionado recibe un salario mínimo, el incremento será idéntico al aumento del salario mínimo de 2026. Si la pensión supera ese monto, el ajuste seguirá la regla del IPC, independientemente de la entidad que administre el pago.

Qué pasa con las pensiones superiores a un salario mínimo

Para los pensionados que reciben más de un salario mínimo, el aumento del salario mínimo no se traslada a su mesada. En estos casos, el reajuste se hace con base en la inflación causada durante todo el año 2025.

Esto significa que pensiones equivalentes a dos, tres o más salarios mínimos solo se incrementan según el IPC certificado, incluso si el aumento del salario mínimo es mayor.

Esta regla suele generar inconformidad, pero responde a lo establecido en la normativa vigente, que prioriza la protección de quienes reciben el ingreso mínimo pensional.

Por qué el aumento no es igual para todos los pensionados

La lógica del sistema busca evitar que las pensiones más bajas pierdan poder adquisitivo frente al salario mínimo. Por eso, quienes reciben el mínimo tienen un ajuste más alto cuando el salario mínimo sube por encima de la inflación.

En contraste, las pensiones más altas se ajustan únicamente para compensar el aumento de precios, manteniendo su poder de compra, pero sin beneficiarse del incremento adicional que suele tener el salario mínimo.

Ejemplo práctico del ajuste de pensiones en 2026

Si el salario mínimo de 2026 se incrementa por encima del IPC de 2025, los pensionados que ganan un salario mínimo recibirán ese aumento completo. En cambio, quienes reciben pensiones superiores solo verán reflejado el ajuste inflacionario.

Este escenario explica por qué, en muchos casos, los pensionados del mínimo terminan recibiendo un aumento mayor que quienes tienen mesadas más altas.

Qué deben revisar los pensionados antes de enero de 2026

Para saber cuál será el ajuste real de la pensión en 2026, lo primero es identificar el monto exacto de la mesada. A partir de ahí, se puede determinar si el aumento dependerá del salario mínimo o del IPC.

No es necesario realizar trámites adicionales, ya que el reajuste se aplica de forma automática. El nuevo valor se verá reflejado en el pago correspondiente a enero de 2026, de acuerdo con la regla que aplique en cada caso.