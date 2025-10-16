El programa Renta Joven vuelve a ser noticia en Colombia. Durante la tercera semana de octubre, Prosperidad Social anunció una decisión que impacta directamente a miles de beneficiarios: la ampliación del plazo para reclamar las transferencias monetarias correspondientes al ciclo más reciente del programa.

La medida busca garantizar que todos los jóvenes que aún no han recibido su incentivo puedan hacerlo sin contratiempos. De esta forma, Prosperidad Social refuerza su compromiso con la educación y la inclusión financiera, extendiendo la fecha límite para los pagos realizados en la modalidad de giro.

Prosperidad Social amplía plazo de pago de Renta Joven hasta el 19 de octubre

De acuerdo con el anuncio oficial, Prosperidad Social amplió el plazo para la entrega de las transferencias monetarias de Renta Joven hasta el 19 de octubre de 2025. Esta decisión aplica exclusivamente para los beneficiarios que reciben el dinero a través de giro bancario, es decir, quienes no tienen una cuenta de ahorros o producto financiero activo.

En total, 8.230 jóvenes hacen parte de esta modalidad de pago. La entidad recomendó no dejar el cobro para el último día, con el fin de evitar filas o congestiones en los puntos de atención. Además, recordó que la entrega de recursos de este ciclo comenzó el pasado 19 de septiembre y que la inversión total supera los 10.250 millones de pesos.

Cómo reclamar la transferencia por giro del programa Renta Joven

Los beneficiarios que reciben su transferencia por giro pueden hacer el cobro en cualquiera de los 269 puntos autorizados del Banco Agrario distribuidos en todo el país. Para conocer el lugar exacto donde deben reclamar el dinero, Prosperidad Social dispone del enlace oficial de consulta: www.consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

En ese enlace, los participantes deben ingresar su tipo y número de documento para consultar la disponibilidad del pago y la ubicación del punto más cercano para retirar los recursos.

Recomendaciones para los beneficiarios de Renta Joven en octubre

Prosperidad Social hizo un llamado a todos los participantes del programa que cobran por giro a no esperar hasta el 19 de octubre para realizar el retiro. Además, aconsejó tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar previamente el punto de pago antes de desplazarse. Llevar el documento original de identidad para hacer el cobro. Reclamar el dinero únicamente en los puntos autorizados del Banco Agrario. Evitar intermediarios o cobros adicionales por el servicio.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad y la eficiencia del proceso, evitando contratiempos para los jóvenes beneficiarios.

Invitación a usar la billetera digital Bico del Banco Agrario

Como parte de su estrategia de modernización y bancarización, Prosperidad Social invita a los beneficiarios de Renta Joven a descargar la aplicación Bico del Banco Agrario. Esta billetera digital gratuita permite recibir las próximas transferencias directamente en el celular, sin necesidad de acudir a una oficina o punto físico.

Con Bico, los jóvenes pueden recibir, guardar y administrar su dinero de forma segura, facilitando la transición hacia métodos digitales de pago. La aplicación está disponible para descarga en dispositivos Android y iOS, y puede consultarse en el sitio oficial del banco: www.bancoagrario.gov.co/cuenta/ahorro/bico

Inversión de Prosperidad Social en el nuevo ciclo de Renta Joven

El nuevo ciclo de pagos de Renta Joven representa una inversión de 10.250 millones de pesos por parte de Prosperidad Social. Con estos recursos, el Gobierno nacional garantiza que 22.179 jóvenes vinculados a instituciones de educación superior (IES) y al SENA reciban su apoyo económico correspondiente.

De ellos, 9.286 estudiantes pertenecen a IES y reciben transferencias por concepto de subsanaciones de programas de permanencia y excelencia del segundo semestre de 2024. Además, 8.367 aprendices del SENA acceden a los incentivos de los meses de febrero y marzo de 2025. A esto se suman más de 5.000 jóvenes que reciben recursos pendientes de ciclos anteriores.

Objetivo del programa Renta Joven: permanencia y equidad educativa

El programa Renta Joven, liderado por Prosperidad Social, tiene como propósito fomentar la permanencia y culminación exitosa de los estudios superiores de los jóvenes colombianos. Los incentivos económicos buscan reducir la deserción escolar, promover la equidad educativa y ofrecer mayores oportunidades a estudiantes en condición de vulnerabilidad.

Además de las transferencias monetarias, Renta Joven avanza en la implementación de su componente “Trayectorias de Vida”, que fortalece la asociatividad y la inclusión productiva de los beneficiarios, impulsando su desarrollo académico, personal y comunitario.

Próximos pagos de Renta Joven en noviembre de 2025

Una vez concluido este ciclo de pagos, Prosperidad Social realizará una nueva transferencia en noviembre de 2025, correspondiente al pago de matrícula del primer semestre de 2025. En esa etapa, más de 208.000 jóvenes serán beneficiados con una inversión superior a 82.000 millones de pesos, consolidando el impacto social del programa en todo el territorio nacional.

Compromiso de Prosperidad Social con los jóvenes del país

Con esta ampliación de plazo y la apuesta por la bancarización digital, Prosperidad Social reafirma su compromiso con el acceso a la educación superior y la inclusión financiera de la juventud colombiana. El programa Renta Joven continúa evolucionando para responder a las necesidades de los estudiantes y garantizar que cada transferencia llegue de forma segura, oportuna y eficiente.