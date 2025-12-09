El cierre de año trae una inquietud que muchos estudiantes repiten una y otra vez: cuándo empieza el ciclo 5 de Renta Joven. No es un asunto menor. De estas fechas depende que miles de jóvenes organicen gastos esenciales como transporte, alimentación, materiales de estudio y otros compromisos que se intensifican justo cuando finaliza el semestre.

En este periodo se programará la dispersión de los recursos para quienes cumplen con los requisitos del programa y figuran como activos en las bases oficiales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

¿Cuándo empieza el ciclo 5 de Renta Joven en diciembre?

La pregunta clave tiene una respuesta concreta: el pago del ciclo 5 iniciará el 17 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, según el cronograma confirmado por el DPS para las entregas realizadas por medio del SIIF.

Tener clara esta fecha permite a los estudiantes planear con tiempo el retiro del incentivo, evitar filas innecesarias y administrar de manera responsable los recursos, especialmente en un mes donde se combinan gastos académicos, compromisos familiares y celebraciones de fin de año. Por eso, saber cuándo empieza el ciclo 5 deja de ser una simple duda para convertirse en una herramienta práctica de organización.

Monto, beneficiarios y alcance del incentivo

Para este ciclo, el programa prevé entregar recursos a 175.000 participantes, una cifra que refleja la apuesta del Estado por fortalecer oportunidades para la juventud en formación. Cada estudiante recibe 400.000 pesos colombianos como mínimo por ciclo, un apoyo diseñado para aliviar parte de los costos que implica continuar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios.

Más allá del monto, Renta Joven busca asegurar que quienes ya terminaron el colegio puedan mantenerse en el sistema educativo, reducir la deserción por razones económicas y avanzar hacia la movilidad social por medio del empleo, el emprendimiento y la educación posgradual. De ahí que insistir en cuándo empieza el ciclo 5 sea tan relevante para los jóvenes: conocer la fecha exacta les permite organizar su presupuesto y estar al día con sus obligaciones académicas.

Líneas y canales oficiales de atención del DPS

Si algún participante no ve reflejado el pago entre el 17 y el 31 de diciembre, o necesita confirmar su estado, lo indicado es acudir directamente a los canales oficiales del DPS.

En la página de atención al ciudadano se encuentran las líneas telefónicas, los formularios digitales y la información de las sedes regionales, donde se brinda orientación sobre cronogramas, requisitos, novedades y pasos a seguir en caso de inconsistencias.

Es fundamental recordar que todos los trámites de Renta Joven son gratuitos y que no se requieren intermediarios para consultar, actualizar datos o reclamar los pagos. Acudir únicamente a las plataformas y canales autorizados garantiza un proceso seguro y evita riesgos de estafa o desinformación.

*Clic aquí para más información en las líneas oficiales