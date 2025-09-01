La pregunta “¿cuándo pagan el cuarto ciclo?” es hoy una de las más frecuentes entre los beneficiarios de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. De manera oficial, se ha informado que la dispersión de pagos está prevista para septiembre, aunque la fecha exacta dependerá de lo que publiquen el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el operador encargado.

Mientras llega la confirmación definitiva, aquí encontrarás una guía práctica con los puntos clave para anticiparte, consultar y prepararte para el cobro sin contratiempos.

¿Qué significa el cuarto ciclo de pagos?

En los programas sociales, cada ciclo de pago es una ventana en la que se agrupan los giros para los hogares beneficiarios activos. Solo reciben la transferencia quienes cumplen con las validaciones operativas y no presentan novedades como suspensión, aplazamiento o inconsistencias en su registro.

Es decir, la respuesta a “¿cuándo pagan el cuarto ciclo?” no solo depende de la fecha de dispersión, sino también de que tu hogar esté habilitado en el sistema.

Señales para anticipar el pago

Antes de que el DPS publique el cronograma oficial, hay indicadores que pueden darte pistas sobre la proximidad del giro:

Canales oficiales activos: revisa los portales y redes del programa, allí anuncian links, avisos y mensajes operativos.

revisa los portales y redes del programa, allí anuncian links, avisos y mensajes operativos. Estado del hogar en verde: confirma que no tengas alertas que bloqueen la liquidación.

confirma que no tengas alertas que bloqueen la liquidación. Corresponsabilidades cumplidas: si te pidieron firmar acta de compromiso o reportar cumplimiento, hazlo a tiempo.

si te pidieron firmar acta de compromiso o reportar cumplimiento, hazlo a tiempo. Actualización de listados: primero se publican los hogares habilitados y luego se abre la dispersión.

¿Cuándo pagan el cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

De acuerdo con Prosperidad Social, la dispersión de incentivos se dará en septiembre. Sin embargo, la fecha exacta será anunciada en los próximos días por el DPS y el operador de pagos.

El procedimiento suele ser el siguiente:

Se actualizan los listados de hogares habilitados. Se publica el cronograma oficial. Se habilitan las ventanillas de cobro en todo el país.

La clave está en validar a diario la información en los portales oficiales para no perder la fecha.

¿Dónde validar si eres beneficiario?

Existen canales confiables donde puedes consultar con tu documento de identidad si tienes un giro disponible:

Portal de Prosperidad Social: allí confirmas tu focalización y estado en el programa.

allí confirmas tu focalización y estado en el programa. Banco Agrario de Colombia: habilita un link para consultar pagos por cédula: Consulta giros Banco Agrario.

La búsqueda “consulte con cédula” es la forma más rápida de confirmar si tu incentivo ya fue dispersado.

Modalidades de pago: bancarizados y no bancarizados

Otra duda frecuente al preguntar “¿cuándo pagan el cuarto ciclo?” es cómo se entrega el dinero:

Bancarizados: el incentivo llega como abono a la cuenta.

el incentivo llega como abono a la cuenta. No bancarizados: se cobra por giro en entidades autorizadas como Efecty, SuperGIROS o Sured .

se cobra por giro en entidades autorizadas como . Billeteras digitales: en zonas urbanas algunos beneficiarios reciben a través de aplicaciones financieras.

en zonas urbanas algunos beneficiarios reciben a través de aplicaciones financieras. Giros postales: en áreas apartadas se habilita esta modalidad.

Es importante no desplazarse hasta que la consulta confirme disponibilidad del pago.

Checklist para el día de dispersión

Para evitar filas largas o inconvenientes:

Lleva tu documento de identidad vigente .

. Confirma el punto exacto de cobro antes de salir.

antes de salir. Si tienes giros acumulados , pregunta en ventanilla antes de firmar.

, pregunta en ventanilla antes de firmar. Verifica los horarios de corresponsales aliados, pues pueden variar en días de alta demanda.

¿Qué hacer si tu estado cambió?

Si actualizaste tu Registro Universal de Ingresos (RUI) o tu ficha del Sisbén, puede que haya un desfase entre las bases de datos. En ese caso:

Solicita orientación en las oficinas del DPS.

Corrobora que sigues dentro de los grupos priorizados (Pobreza extrema o moderada).

Si cambiaste de municipio, revisa en qué lugar recibirás tu giro antes de desplazarte.

El pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA está confirmado para septiembre, pero la fecha exacta será anunciada por Prosperidad Social. Para estar preparado, revisa tu estado en los canales oficiales, cumple con las condiciones y confirma el punto de pago autorizado.

Así, cuando llegue el esperado anuncio de “¿cuándo pagan el cuarto ciclo?”, podrás reclamar tu incentivo sin contratiempos.