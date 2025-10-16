El programa Renta Ciudadana, administrado por Prosperidad Social (DPS), entrega transferencias monetarias a hogares en situación de vulnerabilidad en todo el país. Con el avance de su implementación, muchos beneficiarios buscan saber si recibirán el quinto pago, correspondiente al ciclo operativo más reciente de la línea “Valoración del Cuidado”.

De acuerdo con la Resolución 02821 del 20 de noviembre de 2024, el DPS autorizó la ejecución de recursos para este quinto ciclo. Por ello, si tu hogar está inscrito, es importante verificar el estado del giro y confirmar que cumples con los requisitos establecidos.

Canales oficiales para verificar tu quinto pago

El Departamento para la Prosperidad Social habilitó varios mecanismos oficiales de consulta y atención al ciudadano para confirmar si un hogar tiene derecho al quinto pago:

Portal oficial de Renta Ciudadana Sitio web: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Allí podrás ingresar tus datos y autenticarte digitalmente para confirmar si eres beneficiario. Atención al ciudadano por correo y WhatsApp Correo oficial: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co

WhatsApp: 318 806 7329

Estos canales atienden consultas generales y casos individuales relacionados con el programa. Línea telefónica nacional Gratuita: 01 8000 951100

Bogotá: (601) 379 1088 Consulta de giros en el Banco Agrario (BAC)

El Banco Agrario de Colombia es el operador financiero encargado de los pagos. Consulta general: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Consulta específica de Renta Ciudadana: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaRN.aspx

Si el sistema confirma que tienes un giro disponible, verás la modalidad de entrega (por ventanilla o abono en cuenta) y el punto autorizado para recogerlo.

Datos necesarios para hacer la consulta

Para verificar si te corresponde el quinto pago de Renta Ciudadana, ten a la mano la siguiente información:

Tipo y número de documento de identidad.

Fecha de expedición o fecha de nacimiento (según el portal).

Autorización para el tratamiento de datos personales en el sistema.

Con estos datos podrás conocer si tienes asignado un punto de pago, el canal por el cual recibirás el incentivo o si el dinero ya fue consignado.

Por qué es importante reclamar el pago a tiempo

El plazo para retirar el incentivo es limitado. Si no reclamas el giro dentro de las fechas establecidas, podrías perder el derecho a recibir el dinero correspondiente al quinto ciclo. Por eso, el DPS recomienda realizar la consulta con anticipación y verificar el estado de tu pago lo antes posible.

En caso de aparecer como beneficiario, podrás retirar el dinero en los puntos autorizados del Banco Agrario o recibir el abono directo en tu cuenta si estás bancarizado.

Pasos rápidos para confirmar tu quinto pago

Ingresa al portal oficial de Renta Ciudadana. Verifica tu condición de beneficiario. Consulta los enlaces del Banco Agrario con tu tipo y número de documento. Revisa si tienes un giro disponible y dónde puedes reclamarlo. Si tienes dudas, comunícate al correo servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co o al WhatsApp 318 806 7329.

Toda la información aquí presentada proviene de fuentes oficiales del DPS y el Banco Agrario, con el fin de garantizar precisión y confiabilidad. Se recomienda revisar periódicamente los portales institucionales para conocer cualquier actualización sobre fechas o procedimientos.