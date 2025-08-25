El formulario para prescripción es la puerta de entrada para que las personas mayores que cumplen con los criterios mínimos sean contactadas y orientadas, de cara a la implementación del Pilar Solidario en 2026. Su propósito es recoger datos básicos de ubicación y contacto de quienes aún no han solicitado su inscripción y, por tanto, podrían estar por fuera de los listados locales. La información se usa exclusivamente para estrategias de contactabilidad institucional, sin intermediarios ni costos.

¿Qué es y para qué sirve el formulario para prescripción?

Este mecanismo permite a Prosperidad Social (DPS) y a las alcaldías municipales identificar a mujeres y hombres mayores que cumplen con la edad mínima y condiciones sociales requeridas, pero que aún no han iniciado trámites.

Aunque completarlo no otorga un cupo automático, sí facilita que la entidad ubique a la persona y la oriente en los pasos siguientes, como la verificación de datos, orientación y agendamiento local.

¿Quiénes deben diligenciarlo?

El formulario está dirigido a:

Mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65.

Personas que no reciben actualmente un apoyo económico para este grupo ni figuran en listas de espera.

Hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad que requieren acompañamiento institucional.

El Pilar Solidario contempla transferencias proyectadas de $230.000 mensuales, administradas por el DPS para población mayor sin pensión. Si la persona no cumple la edad mínima, el sistema no permitirá avanzar en el trámite.

Cómo diligenciar el formulario para prescripción

Para evitar rechazos o demoras, siga estas recomendaciones:

Verifique la edad mínima.

Tenga a mano sus documentos válidos (número y tipo de documento, fecha de nacimiento, dirección, municipio, teléfono y correo electrónico).

(número y tipo de documento, fecha de nacimiento, dirección, municipio, teléfono y correo electrónico). Ingrese al enlace oficial desde el portal de Prosperidad Social y lea con atención las condiciones de uso y tratamiento de datos. Clic aquí.

y lea con atención las condiciones de uso y tratamiento de datos. Complete la información con datos veraces.

Autorice el tratamiento de datos y envíe el formulario.

Guarde el comprobante o captura de pantalla de la confirmación.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Edad insuficiente: el sistema bloquea el envío.

Números de teléfono apagados o incorrectos.

Correos con errores de digitación.

Direcciones incompletas que dificultan la ubicación.

Registros duplicados: si ya diligenció el formulario, no lo repita; actualice la información.

¿Qué sucede después de enviar el formulario?

Con la información recibida, el DPS y las autoridades locales validan los datos y priorizan la contactabilidad. Este paso es fundamental para orientar a las personas mayores sobre su tránsito hacia el Pilar Solidario.

Es importante recalcar que el formulario no garantiza un cupo inmediato ni la asignación de recursos; únicamente habilita la verificación de requisitos y la orientación institucional.

Canales de contacto oficiales

Si necesita apoyo para completar el formulario, puede comunicarse con el Departamento de Prosperidad Social a través de:

Línea gratuita nacional: 01 8000 951100.

Línea en Bogotá: (601) 379 1088.

WhatsApp: 318 806 7329.

SMS: 85594.

Chat web y videollamada en el portal oficial.

Recomendaciones de seguridad

No entregue dinero ni comparta contraseñas.

Desconfíe de promesas de cupos inmediatos o trámites pagos.

Verifique que los enlaces provengan de dominios institucionales.

El formulario para prescripción es el primer paso para que Prosperidad Social pueda ubicar y acompañar a personas mayores que cumplen con los criterios de edad y vulnerabilidad. No otorga cupos automáticos, pero garantiza la contactabilidad y abre el camino hacia los beneficios del Pilar Solidario.