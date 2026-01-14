El calendario electoral de 2026 en Colombia avanza y uno de los primeros plazos clave ya quedó atrás. El pasado 8 de enero se cerró oficialmente la posibilidad de inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación para participar plenamente en las elecciones de este año, en las que se elegirán los nuevos integrantes del Congreso y al presidente de la República para el periodo 2026-2030.

El vencimiento de esta fecha generó dudas entre miles de ciudadanos que no lograron hacer el trámite a tiempo. Sin embargo, no todos quedaron en la misma situación ni perdieron las mismas posibilidades de votar. Existen escenarios distintos según el tipo de trámite pendiente y alternativas concretas para seguir participando en el proceso democrático de 2026.

Fecha límite para cambiar el puesto de votación en 2026

El 8 de enero de 2026 fue la fecha límite establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la inscripción de cédulas y la actualización del puesto de votación con efectos completos para el calendario electoral de este año.

Este trámite no era obligatorio para todos los ciudadanos, pero sí fundamental para quienes habían cambiado de lugar de residencia y querían votar cerca de su nuevo domicilio. Quienes cumplieron con el proceso dentro del plazo quedaron habilitados para participar tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales.

Qué elecciones se realizarán en Colombia durante 2026

El año 2026 contempla dos jornadas electorales principales. El 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República, en las que se renovarán Senado y Cámara de Representantes. Posteriormente, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir al presidente de la República para el periodo 2026-2030. Eso será el 31 de mayo.

Debido a esta doble jornada, la inscripción oportuna de la cédula definía si el ciudadano quedaba habilitado para votar en ambas elecciones o solo en una de ellas.

Qué pasa si no se inscribió antes del 8 de enero de 2026

Las personas que no realizaron la inscripción de su cédula antes del cierre del plazo deben tener en cuenta una condición clave: sí pueden hacer el trámite después del 8 de enero, pero con una limitación importante.

Quienes inscriban su cédula entre el 9 de enero y el 31 de marzo de 2026 únicamente quedarán habilitados para votar en las elecciones presidenciales. Esto significa que no podrán participar en la elección del Congreso, programada para el 8 de marzo.

En contraste, los ciudadanos que completaron la inscripción antes del 8 de enero sí podrán votar tanto para Congreso como para Presidencia.

Inscripción de cédula después del plazo y voto presidencial

Aunque no permite participar en todas las elecciones, la inscripción posterior al 8 de enero sigue siendo una alternativa válida para no quedar por fuera del proceso electoral. El voto presidencial es uno de los momentos de mayor participación ciudadana y quienes realicen el trámite dentro del nuevo plazo podrán ejercer su derecho en esa jornada.

Esta opción aplica, por ejemplo, para jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad recientemente, ciudadanos que cambiaron de ciudad o personas que por distintos motivos no lograron realizar la inscripción dentro del primer plazo.

Qué ocurre si solo necesitaba cambiar el puesto de votación

Un escenario distinto es el de los ciudadanos que ya estaban inscritos, pero querían cambiar su puesto de votación. Si este trámite no se realizó antes del 8 de enero, la persona no queda inhabilitada para votar.

En estos casos, la alternativa es continuar votando en el puesto de votación anterior que figura en el censo electoral. Esto puede implicar desplazarse a otro barrio, localidad o incluso municipio, pero permite participar tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales.

Esta posibilidad resulta clave para quienes no alcanzaron a actualizar su información, pero aún desean ejercer su derecho al voto sin restricciones.

Quiénes sí quedaron plenamente habilitados para votar en 2026

Los ciudadanos que realizaron la inscripción o el cambio de puesto dentro del plazo establecido quedaron plenamente habilitados para todas las elecciones de 2026. Durante ese periodo, la Registraduría dispuso sedes en todo el país y puntos especiales en centros comerciales, universidades, plazas públicas y zonas de alta afluencia.

El trámite fue gratuito y ágil. Bastaba con presentar el número de cédula y el nombre completo, confirmar la dirección de residencia y seleccionar el puesto de votación más cercano mediante un mapa interactivo. Al finalizar, el sistema generaba un código que confirmaba la inscripción.

Verificación de datos y consulta del puesto de votación

Tras el cierre del proceso, los registros entraron en una etapa de verificación. Este procedimiento permite validar la información suministrada por los ciudadanos y garantizar la correcta asignación del puesto de votación.

A partir del 9 de febrero de 2026, quienes realizaron el trámite dentro del plazo podrán descargar el comprobante oficial de inscripción, conocido como Formulario E-4, a través del portal web de la Registraduría. Este documento permite confirmar que la inscripción fue exitosa y consultar el lugar asignado para votar.

Recomendaciones para quienes no actualizaron su puesto de votación

Para quienes no alcanzaron a hacer el cambio antes del 8 de enero, lo más importante es identificar si requieren una inscripción tardía o si pueden votar en su puesto anterior. Consultar el estado de la cédula en los canales oficiales y planificar con anticipación el día de la votación ayudará a evitar contratiempos.

En un año decisivo para el país, conocer las alternativas disponibles permite que más ciudadanos participen en las elecciones de 2026, incluso si no lograron completar todos los trámites dentro del primer plazo fijado por la autoridad electoral.