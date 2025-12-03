Para muchas familias, este mes no solo representa las celebraciones de fin de año, sino también la esperanza de recibir el apoyo económico que les ayuda a completar el mercado, pagar servicios o ponerse al día con sus deudas. Sin embargo, algunos ajustes operativos han generado dudas entre los beneficiarios, especialmente en lo relacionado con las fechas exactas de los giros. Las autoridades han reiterado que los recursos están programados y que los desembolsos se harán efectivos, aunque en ciertos casos haya aplazamientos o reacomodación de días.

Por eso, más que alarmarse, la recomendación es seguir de cerca los comunicados oficiales y confirmar la información únicamente en las plataformas autorizadas, evitando cadenas de rumores que terminan confundiendo a la gente. En ese contexto, diciembre llegó con pagos, pero también con la necesidad de estar mejor informados.

Adultos mayores: ajustes en el calendario de Colombia Mayor

Uno de los programas sociales que más expectativa genera es Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores sin pensión y en condición de vulnerabilidad. De acuerdo con la información consultada con las entidades pagadoras, este apoyo económico mantiene su programación para el mes de diciembre, pero se han presentado ajustes frente a las fechas inicialmente anunciadas. En principio se había proyectado que los abuelos que cobran por cuenta bancaria recibieran primero su subsidio, y unos días después quienes cobran por giro en puntos aliados como empresas de giros y corresponsales.

No obstante, retrasos administrativos y operativos habrían llevado a reprogramar parte del calendario, lo que podría mover el inicio del ciclo y, eventualmente, el pago de un nuevo periodo hacia finales de mes. Por ahora, la instrucción es esperar la confirmación oficial del cronograma y revisar con frecuencia los canales del Banco Agrario de Colombia y del DPS.

Hogares con transferencias: Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Para los hogares que reciben transferencias monetarias y compensaciones de impuestos, también se ha reportado movimiento en la agenda de pagos. Dentro de los programas sociales dirigidos a familias en pobreza y pobreza extrema, se proyecta que continúe el ciclo de Renta Ciudadana y que se realicen giros de Devolución del IVA durante diciembre, de acuerdo con la programación que defina el DPS junto con las entidades financieras encargadas de dispersar los recursos.

En la práctica, esto significa que las familias deben estar muy atentas a la actualización del enlace de consulta del Banco Agrario, donde se podrá verificar si el giro está disponible, el valor que corresponde y el medio de cobro: cuenta bancaria, billetera digital o giro en puntos aliados. Como ha ocurrido en otros ciclos, primero suelen reflejarse los pagos en cuentas y billeteras, y luego, de manera escalonada, se habilitan los giros para cobro presencial.

Jóvenes: apoyos que también llegan en diciembre

Diciembre llegó con pagos no solo para adultos mayores y hogares con transferencias, sino también para los estudiantes y jóvenes vinculados a programas de permanencia y construcción de proyectos de vida. Para quienes hacen parte de Renta Joven, se ha previsto un nuevo ciclo de pago en este mes, con fecha tentativa a mediados de diciembre, sujeto a los ajustes que comunique la entidad. De igual manera, el programa Jóvenes en Paz tiene proyección de desembolsos hacia la última parte del mes.

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado

Mientras que en Bogotá la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) completaría su ciclo del año con una nueva transferencia para quienes cumplen los criterios y aparecen focalizados por la administración distrital. A esto se suma la recarga de pasajes gratis para usuarios priorizados del sistema de transporte, un apoyo que alivia el bolsillo de quienes necesitan movilizarse a estudiar, trabajar o buscar oportunidades. Cada uno de estos apoyos tiene reglas propias, montos distintos y canales de consulta específicos, pero todos hacen parte de la misma realidad: diciembre llegó con pagos y es clave que los beneficiarios revisen con calma, programa por programa, qué les corresponde y en qué fecha.

Canales oficiales del DPS para resolver dudas

Ante las dudas sobre aplazamientos, fechas y puntos de cobro, la recomendación principal es acudir siempre a las fuentes oficiales. El Departamento para la Prosperidad Social dispone de varios canales de atención para los beneficiarios de los diferentes programas: página web oficial, donde se publican comunicados, calendarios y enlaces de consulta para los giros; líneas telefónicas de atención nacional y en las principales ciudades, para resolver inquietudes sobre inscripciones, novedades y pagos; oficinas regionales y puntos de atención en todo el país, donde se puede recibir orientación presencial; y canales digitales, como redes sociales verificadas y formularios de contacto.

Es fundamental verificar que se trate de cuentas oficiales de Gobierno y no perfiles falsos que ofrecen trámites o “cupos” a cambio de dinero, ya que ningún funcionario está autorizado para cobrar por inscribir o mantener a un hogar en los programas.

En resumen, diciembre llegó con pagos y con la confirmación de que los recursos sí están previstos para adultos mayores, hogares vulnerables y jóvenes. Lo que puede variar son las fechas exactas de giro, por lo que la clave está en mantenerse informados, consultar solo los canales oficiales del DPS y de las entidades pagadoras, y desconfiar de cualquier información que no pueda comprobarse en esas fuentes. Así, cada beneficiario podrá planear mejor su mes y aprovechar de manera responsable el apoyo que recibe.

