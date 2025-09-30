El pago mensual del arriendo es uno de los mayores retos económicos que enfrentan miles de familias en Bogotá, especialmente aquellas que viven con ingresos limitados. Pensando en aliviar esta carga, la Secretaría Distrital del Hábitat abrió la primera convocatoria del subsidio con el programa «Arrendamiento Temporal Solidario», un auxilio que busca garantizar el derecho a una vivienda digna para los hogares más vulnerables.

Este apoyo económico se convierte en una alternativa clave para quienes atraviesan situaciones críticas y necesitan respaldo inmediato para sostener su contrato de arrendamiento. Se trata de un alivio mensual por seis meses que, además, prioriza a grupos poblacionales históricamente afectados.

¿En qué consiste el auxilio de arriendo en Bogotá, «Arrendamiento Temporal Solidario»?

El subsidio de arriendo temporal consiste en una ayuda económica mensual de hasta $882.570 (equivalente a 0,62 SMMLV) que se entrega durante seis meses consecutivos. El propósito principal es apoyar a los hogares que, aun contando con un contrato de arrendamiento formal, tienen dificultades para cumplir con el pago mensual.

Este auxilio se diferencia de otros programas como Ahorro para mi Casa, ya que no exige realizar aportes mensuales ni acumular ahorro. Su enfoque es brindar un respiro inmediato a familias que hoy necesitan cubrir su alquiler.

Cupos disponibles y hogares priorizados para el subsidio

En esta primera convocatoria se entregarán 600 subsidios, distribuidos de manera equitativa entre cinco grupos poblacionales:

Víctimas del conflicto armado.

Personas en condición de discapacidad.

Hogares afectados por emergencias o desastres en los últimos cinco años.

Personas cuidadoras cabeza de hogar.

Recuperadores de residuos reciclables.

Cada grupo contará con 120 cupos disponibles. Con este enfoque diferencial, la Secretaría del Hábitat garantiza que la ayuda llegue a quienes más lo requieren.

Requisitos para acceder al subsidio de arriendo en Bogotá

Los hogares interesados en postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener ingresos mensuales iguales o inferiores a $1.423.500 (un salario mínimo legal vigente).

(un salario mínimo legal vigente). Presentar contrato de arrendamiento vigente.

Contar con un recibo reciente de servicios públicos.

Entregar un soporte de ingresos.

Aportar un documento que certifique la pertenencia al grupo priorizado (RUV, certificado médico, RURO, Idiger, entre otros).

El cumplimiento de estos requisitos será verificado por la Secretaría antes de otorgar el auxilio.

Cómo postularse al auxilio de arriendo en Bogotá

La inscripción se realiza exclusivamente en línea, a través del formulario habilitado por la Secretaría Distrital del Hábitat en su página oficial: www.suav.habitatbogota.gov.co

El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Es importante recordar que ninguna persona ni entidad está autorizada a cobrar dinero o recibir documentos en físico. En caso de no contar con acceso a internet, los interesados pueden acudir a un SúperCADE o comunicarse por los canales oficiales de atención de la Secretaría para recibir orientación.

Fechas clave de la convocatoria

Inicio de inscripciones: lunes 29 de septiembre a las 8:00 a.m.

lunes 29 de septiembre a las 8:00 a.m. Cierre de inscripciones: martes 30 de septiembre a las 4:00 p.m.

Se trata de un periodo corto, por lo que se recomienda reunir los documentos con antelación y realizar el trámite dentro de las fechas estipuladas.

Preguntas frecuentes sobre el subsidio de arriendo

Acá algunas consultas habituales de usuarios que han sido respondidas previamente por los encargados del programa en la Capital del país.

¿Se pueden entregar documentos en una oficina física o por correo electrónico?

No. La inscripción solo se recibe a través de la página web oficial de la Secretaría del Hábitat.

No. La inscripción solo se recibe a través de la página web oficial de la Secretaría del Hábitat. ¿Es necesario autenticar documentos en notaría?

No. Los soportes se presentan en formato digital y no requieren autenticación.

No. Los soportes se presentan en formato digital y no requieren autenticación. ¿Puedo postularme si ya participé en “Ahorro para mi Casa”?

Sí. Ambos programas son diferentes y no se excluyen entre sí.

Sí. Ambos programas son diferentes y no se excluyen entre sí. ¿Los hogares unipersonales pueden inscribirse?

Sí. El subsidio también está abierto para quienes viven solos.

Sí. El subsidio también está abierto para quienes viven solos. ¿La postulación asegura el beneficio?

No. La asignación dependerá de la verificación de los documentos, visitas de campo y los criterios de priorización establecidos.

Un apoyo económico que busca marcar la diferencia para los arrendatarios en Bogotá

El auxilio de arriendo en Bogotá representa un alivio real para quienes luchan cada mes con el pago del alquiler. Además de garantizar un techo digno, este subsidio fortalece la seguridad habitacional en la capital y ofrece un respaldo directo a grupos poblacionales históricamente vulnerables.

Con esta iniciativa, Bogotá da un paso importante hacia la construcción de una ciudad más solidaria, donde los recursos públicos se destinan a brindar estabilidad a quienes más lo necesitan.