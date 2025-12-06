La prima de fin de año es una de las prestaciones sociales más esperadas por los trabajadores de Colombia. Representa la mitad del salario devengado durante el semestre y constituye un alivio económico para millones de familias en diciembre. Por tratarse de un derecho laboral obligatorio, el Gobierno establece fechas claras para su pago y contempla sanciones para los empleadores que no cumplan dentro del plazo.

A pesar de su obligatoriedad, cada año se presentan casos de retrasos o incumplimientos. Por eso es fundamental que los trabajadores conozcan exactamente desde cuándo puede pagarse, hasta qué día es obligatorio recibirla y cuáles son los pasos legales para reclamar cuando la empresa no cumple. Con esta información, cualquier empleado puede actuar a tiempo y proteger plenamente sus derechos.

Cuándo deben pagar la prima de fin de 2025 en Colombia

El Ministerio del Trabajo establece que la prima de fin de año puede pagarse desde el 1 de diciembre, permitiendo que las empresas anticipen el desembolso si así lo desean. Esta ventana temprana resulta útil para los trabajadores, especialmente en un mes donde los gastos se incrementan.

Sin embargo, el dato clave es el plazo máximo: la prima debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre. Es decir, el empleador está obligado por ley a realizar el abono dentro de los primeros 20 días del mes. Si el pago se hace después de esta fecha, se considera incumplimiento y se activan las consecuencias legales correspondientes.

Pago de la prima en Colombia: obligación legal y protección al trabajador

La prima de servicios no es un beneficio opcional ni una bonificación voluntaria: es una prestación social obligatoria que todas las empresas deben reconocer a los trabajadores vinculados mediante contrato laboral.

Su objetivo es brindar un ingreso adicional como reconocimiento por el semestre trabajado, por lo que su pago oportuno se convierte en un componente fundamental para la estabilidad económica de los hogares colombianos durante el cierre del año.

Qué hacer si la empresa no paga la prima dentro del plazo legal

En caso de retraso o ausencia de pago, el trabajador tiene varias rutas para reclamar. La primera recomendación del Ministerio de Justicia es intentar un acuerdo directo con el empleador, buscando una solución rápida sin necesidad de acudir a instancias superiores.

Si esta conversación no resuelve el conflicto, el siguiente paso es acudir a un inspector de trabajo, quien puede mediar entre las partes y promover un arreglo que garantice el pago pendiente.

Cuando estas alternativas no funcionan, el trabajador puede recurrir a la vía judicial, presentando una demanda ante:

Juzgado Laboral del lugar donde se prestó el servicio o del domicilio del empleador,

del lugar donde se prestó el servicio o del domicilio del empleador, Juzgado Civil del Circuito , si no existe juez laboral en el municipio,

, si no existe juez laboral en el municipio, Juzgado de Pequeñas Causas, sin necesidad de abogado, cuando el monto reclamado no supera los 20 salarios mínimos mensuales.

Estas opciones garantizan que el trabajador pueda hacer valer sus derechos incluso en zonas con menor infraestructura judicial.

Sanciones legales por no pagar la prima en Colombia

El incumplimiento del pago de la prima genera consecuencias tanto para la empresa como para los responsables directos de la administración laboral.

Amonestaciones del Ministerio del Trabajo: Si la empresa no ha pagado la prima después del 15 de diciembre (fecha desde la cual pueden comenzar los procesos de vigilancia), se expone a multas que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La severidad de la sanción dependerá del número de trabajadores afectados, la reincidencia y la gravedad de la falta.

Indemnización al trabajador afectado: Más allá de las multas administrativas, la empresa también debe responder directamente ante el trabajador. La ley establece que, por cada día de retraso en el pago de la prima, el empleador debe pagar un salario diario adicional a modo de indemnización.

En algunos casos, también deben reconocerse intereses moratorios, lo que encarece aún más la deuda laboral. Esta medida busca compensar al trabajador por el perjuicio ocasionado por la falta de pago oportuno.

Dónde acudir para reclamar el pago de la prima en Colombia

Los trabajadores que no han recibido su prima pueden acudir a las siguientes entidades:

Juzgado Laboral

Juzgado Civil del Circuito (cuando no exista juez laboral)

(cuando no exista juez laboral) Juzgado de Pequeñas Causas (cuando la cuantía sea menor a 20 salarios mínimos)

Estas instancias permiten formalizar el reclamo y exigir judicialmente el pago completo, junto con las indemnizaciones correspondientes.

Recomendaciones finales para trabajadores en diciembre de 2025

Para garantizar un proceso transparente y evitar complicaciones, se recomienda:

Verificar que el pago de la prima se realice antes del 20 de diciembre .

. Conservar todos los comprobantes de nómina y soportes de pago.

Consultar a un inspector de trabajo ante sospechas de incumplimiento.

Acudir a la justicia laboral si el empleador persiste en no pagar.

Conocer los plazos, derechos y canales de reclamación es fundamental para asegurar el cumplimiento de esta prestación. La prima de fin de año es un derecho protegido por la ley colombiana y debe ser pagada de manera puntual, completa y sin condiciones.