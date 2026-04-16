El dólar en Colombia inicia este jueves 16 de abril de 2026 con una cotización que refleja los movimientos recientes del mercado cambiario. La divisa estadounidense continúa siendo uno de los principales indicadores económicos, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por inversionistas, empresas y ciudadanos.

En el arranque de la jornada, el mercado financiero muestra un ligero ajuste en el valor del peso colombiano frente al dólar. Este tipo de variaciones responde tanto a factores internos como externos, entre ellos el precio del petróleo y el contexto geopolítico internacional, que siguen influyendo en la dinámica de las divisas.

Precio del dólar en Colombia hoy, 16 de abril de 2026

Este valor es calculado a partir de las operaciones del mercado cambiario y consolidado por el Banco de la República de Colombia, entidad encargada de establecer la referencia oficial diaria en el país.

Para este jueves 16 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.619,90 pesos colombianos, según la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).

La cotización muestra un leve incremento frente a los días anteriores, lo que sugiere ajustes normales dentro de un mercado que ha mantenido estabilidad durante abril.

Comportamiento del dólar en Colombia durante abril

El seguimiento del dólar en lo corrido del mes permite identificar una tendencia relativamente estable, con movimientos moderados entre cada jornada. Estas han sido las cotizaciones recientes:

Miércoles 15 de abril: $3.581,00

Martes 14 de abril: $3.581,00

Lunes 13 de abril: $3.588,00

Domingo 12 de abril: $3.631,49

Sábado 11 de abril: $3.636,00

Viernes 10 de abril: $3.642,00

Jueves 09 de abril: $3.642,00

Miércoles 08 de abril: $3.678,19

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

Este comportamiento evidencia que el dólar se ha movido dentro de un rango controlado, sin grandes saltos en su cotización.

Factores que influyen en el precio del dólar en Colombia hoy

El comportamiento del dólar en Colombia está condicionado por distintos factores que actúan de forma simultánea. Entre los más relevantes se encuentran:

El precio internacional del petróleo, clave para la economía nacional.

La situación geopolítica global, que puede generar volatilidad.

Las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

La oferta y demanda de divisas en el mercado local.

En este contexto, el peso colombiano ha mostrado firmeza en el inicio de la jornada, operando con fluidez en las principales plazas financieras del país.

Qué esperar del dólar en Colombia al cierre de la semana

De cara al cierre de la semana, los expertos recomiendan prestar atención al comportamiento de los mercados internacionales, especialmente la apertura de las bolsas asiáticas, que suelen marcar la tendencia global.

El monitoreo constante del tipo de cambio es clave para identificar oportunidades, especialmente en momentos en los que el dólar presenta pequeñas variaciones. Además, se recomienda realizar operaciones de compra y venta únicamente en entidades autorizadas, verificando siempre las condiciones y valores antes de concretar cualquier transacción.