El precio del dólar en Colombia arranca la semana con una nueva cotización oficial que sirve como referencia para el comportamiento del mercado cambiario. Este lunes 13 de abril de 2026, la divisa estadounidense vuelve a estar en el centro de atención por su impacto directo en la economía nacional.

La evolución del dólar es una variable clave para el país, ya que influye en sectores como el comercio exterior, la inflación y las decisiones de inversión. Por eso, el seguimiento diario de su valor se ha convertido en una práctica habitual tanto para ciudadanos como para empresas que buscan anticiparse a los movimientos del mercado.

Precio del dólar en Colombia hoy, 13 de abril de 2026

La cifra es determinada a partir de la información consolidada por el Banco de la República de Colombia, entidad encargada de establecer la referencia oficial del mercado cambiario en el país.

Para este lunes 13 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.636,11 pesos colombianos, de acuerdo con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).

Este valor marca el inicio de la semana con una cotización estable, manteniéndose en niveles similares a los registrados durante los últimos días.

Comportamiento del dólar en Colombia durante abril

El dólar ha mostrado una tendencia relativamente estable en lo corrido de abril, con variaciones moderadas entre cada jornada. Estos han sido los valores recientes:

Domingo 12 de abril: $3.631,49

Sábado 11 de abril: $3.636,00

Viernes 10 de abril: $3.642,00

Jueves 09 de abril: $3.642,00

Miércoles 08 de abril: $3.678,19

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

El comportamiento reciente evidencia que la divisa se ha mantenido dentro de un rango estable, sin superar niveles clave como los $3.700 pesos en lo corrido del mes.

¿Qué factores mueven el precio del dólar en Colombia?

El precio del dólar en Colombia está influenciado por múltiples variables que responden tanto a dinámicas internas como a factores globales. Entre los más relevantes se encuentran:

Las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, especialmente las tasas de interés.

El comportamiento del precio del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país.

La inflación y las condiciones económicas locales.

La percepción de riesgo de los inversionistas internacionales.

A estos factores se suman eventos geopolíticos y datos económicos globales que pueden generar cambios en la demanda de dólares. Por eso, el valor de la divisa puede variar diariamente, reflejando la interacción constante entre los mercados internacionales y la economía colombiana.