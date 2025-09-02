El Pilar Solidario en Colombia ya está en marcha y representa uno de los cambios sociales más importantes de los últimos años. Este componente de la reforma pensional garantiza una renta básica mensual de $230.000 a las personas mayores que viven en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.

Este programa reemplazará progresivamente al tradicional Colombia Mayor, ampliando la cobertura y aumentando el monto de apoyo económico. La diferencia está en que no se trata de un subsidio asistencial, sino de un derecho reconocido por el Estado, pensado para dignificar la vida de quienes trabajaron toda su vida y no lograron una pensión.

Qué es el Pilar Solidario en Colombia

El Pilar Solidario es la base de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Nacional. Busca atender a más de 3,1 millones de adultos mayores, frente a los 1,7 millones que actualmente reciben apoyo en Colombia Mayor.

Las principales novedades son:

Mayor cobertura: sumará a 1,4 millones de nuevos beneficiarios.

sumará a 1,4 millones de nuevos beneficiarios. Mejor monto mensual: todos los inscritos recibirán $230.000, superando los pagos de $80.000 y $225.000 que entregaba Colombia Mayor.

El programa es, en esencia, una política pública de justicia social que reconoce el esfuerzo de quienes aportaron al país pero quedaron por fuera del sistema pensional.

Quiénes pueden acceder al Pilar Solidario en Colombia

El Gobierno definió varios grupos prioritarios que pueden inscribirse al Pilar Solidario en Colombia:

Hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60 años.

Personas con pérdida de capacidad laboral : hombres desde 55 y mujeres desde 50 con incapacidad igual o superior al 50 % y sin pensión.

: hombres desde 55 y mujeres desde 50 con incapacidad igual o superior al 50 % y sin pensión. Campesinos que carecen de ingresos estables.

que carecen de ingresos estables. Poblaciones étnicas: indígenas, afrocolombianos, raizales, negros y rom.

indígenas, afrocolombianos, raizales, negros y rom. Cuidadores de personas con discapacidad que no tienen ingresos propios.

Estos requisitos buscan asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan y a comunidades históricamente excluidas.

Trámite de inscripción al Pilar Solidario

El proceso de inscripción al Pilar Solidario es gratuito y directo, sin necesidad de intermediarios. Los pasos principales son:

Acudir a un punto oficial: presentar el documento de identidad en las gerencias regionales de Prosperidad Social, oficinas del adulto mayor, ferias de servicios o brigadas móviles. Registro de datos: los funcionarios recopilan información sobre condiciones de vida y verifican requisitos. Validación en el sistema: Prosperidad Social valida la información en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Notificación de resultados: el adulto mayor recibe la confirmación de su inclusión y los detalles del pago mensual.

Quienes no puedan desplazarse hasta los puntos habilitados pueden realizar una preinscripción virtual para actualizar datos de contacto en el portal oficial: www.rit.prosperidadsocial.gov.co/

Ejemplo de implementación: Pilar Solidario en Sucre

En el departamento de Sucre, Prosperidad Social identificó a 7.669 potenciales beneficiarios. Solo en Sincelejo, 2.372 adultos mayores están en proceso de registro. Municipios como Corozal, San Marcos, Ovejas y San Benito Abad también cuentan con amplias poblaciones que serán incluidas.

La oficina principal para trámites en la región está ubicada en la calle 25 No. 27 – 233, barrio El Socorro, Sincelejo. Además, brigadas móviles recorrerán zonas rurales y apartadas para garantizar que todos los adultos mayores tengan acceso al registro.

Gratuito y sin intermediarios: advertencia del Gobierno en Colombia

Prosperidad Social recalcó que la inscripción al Pilar Solidario no tiene costo y que cualquier persona que cobre por este trámite está cometiendo un fraude. La entidad administra directamente la información y asegura transparencia en todo el proceso.

Una vez recopilados los datos, se realiza la validación y posteriormente se notifican los resultados. No hay sorteos ni intermediarios: los beneficiarios serán contactados oficialmente para confirmar su ingreso al programa.

Transición del programa Colombia Mayor al Pilar Solidario

Los beneficiarios actuales de Colombia Mayor no deben realizar ningún trámite adicional. El paso al Pilar Solidario será automático y respetará tanto a quienes ya reciben pagos como a quienes están en lista de espera.

Actualmente, 1,2 millones de personas reciben $80.000 mensuales en Colombia Mayor, mientras que más de 500.000 obtienen $225.000 desde 2024. Con la transición, todos pasarán a recibir $230.000 mensuales, en igualdad de condiciones.

Impacto social del Pilar Solidario en Colombia

Según Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, “ya tenemos asegurados los recursos para garantizar una vejez digna para 3,1 millones de adultos mayores”.

Esto significa que el programa no solo amplía la cobertura, sino que también ofrece seguridad económica estable a una población que históricamente ha estado desprotegida. El Pilar Solidario es más que un subsidio: es un reconocimiento a toda una vida de trabajo y un paso firme hacia la reducción de la pobreza en la vejez.