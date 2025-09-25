El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, anunció una jornada inédita para garantizar información clara y oportuna sobre el Pilar Solidario, el nuevo subsidio que busca dignificar a las personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad. Durante septiembre se desarrollará una maratón de atención sin precedentes, con 48 horas continuas en las que se resolverán inquietudes de adultos mayores y sus cuidadores.

El Pilar Solidario es uno de los componentes centrales de la reforma pensional, creado para entregar una renta básica mensual a quienes no cuentan con pensión. Su implementación será progresiva y reemplazará al programa Colombia Mayor, sin afectar a quienes ya reciben ese apoyo. Se trata de una política pública que reconoce el derecho a una vejez digna, no un acto de caridad.

En qué consiste el subsidio del Pilar Solidario en Colombia

El Pilar Solidario está diseñado para otorgar una renta básica mensual de $230.000 a adultos mayores en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Su propósito es cerrar la brecha de protección social y saldar la deuda histórica con quienes trabajaron toda su vida sin acceder a una pensión.

A diferencia de programas anteriores, este subsidio tiene un carácter universal dentro de su población objetivo y se enmarca en la justicia social. Reconoce los aportes de quienes han construido país y les brinda la posibilidad de tener ingresos básicos para cubrir sus necesidades más esenciales.

La maratón de atención por la Dignidad Mayor en septiembre

Prosperidad Social desarrollará la #MaratónXLaDignidadMayor durante el 26, 27 y 28 de septiembre, con atención ininterrumpida desde las 8:00 a. m. del viernes hasta las 8:00 a. m. del domingo. Esta estrategia será exclusiva para resolver inquietudes sobre el Pilar Solidario.

Más de 140 agentes especializados estarán disponibles para acompañar a los adultos mayores y cuidadores en el proceso de registro, resolver preguntas frecuentes y brindar orientación cercana y humana sobre la renta básica solidaria.

Canales de atención habilitados para el Pilar Solidario

Durante las 48 horas continuas de servicio, Prosperidad Social tendrá abiertos todos sus canales telefónicos y virtuales:

Línea en Bogotá: 601 379 1088

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

WhatsApp: 318 806 7329

Chat web y Chat Bot

Redes Sociales oficiales

IVR Interactivo

Formulario de devolución de llamada

Portal oficial: prosperidadsocial.gov.co

Esta oferta de canales busca garantizar acceso sin barreras a los ciudadanos, incluso en regiones apartadas del país.

Registro de Información Territorial y acceso al subsidio en Colombia

Uno de los puntos clave de la maratón será el Registro de Información Territorial (RIT), requisito indispensable para ser beneficiario del Pilar Solidario. Durante la jornada, los agentes guiarán a los adultos mayores en el diligenciamiento de este registro, facilitando su inclusión en el sistema.

El RIT permitirá organizar la base de datos de potenciales beneficiarios y agilizar la entrega de la renta básica en 2025. Con este proceso, se busca que nadie quede por fuera por falta de orientación o acompañamiento.

Pilar Solidario y la renta básica de $230.000 en 2025

La renta básica de $230.000 mensuales se entregará a partir de 2025 y representará un alivio económico significativo para quienes no tienen acceso a una pensión. Este subsidio reemplazará gradualmente a Colombia Mayor, asegurando que los actuales beneficiarios no pierdan su apoyo.

Con este cambio, el Estado garantiza que los adultos mayores más vulnerables tengan un ingreso mínimo que les permita sobrellevar su día a día, avanzar en equidad y disfrutar de una vejez más digna.

Una estrategia para cerrar brechas de información

La maratón de atención no es solo un esfuerzo técnico: es una apuesta por acercar el Estado a la ciudadanía. El objetivo de Prosperidad Social es eliminar las brechas de acceso a la información, promover la escucha activa y garantizar que los adultos mayores estén plenamente informados sobre el subsidio.

Además, durante los días de la jornada se desplegará una campaña digital masiva para difundir la estrategia en todo el país, asegurando que la información llegue a comunidades urbanas y rurales.

Compromiso del Gobierno en Colombia con la dignidad de los mayores

Esta iniciativa responde al llamado del presidente Gustavo Petro para garantizar atención sin horarios a las poblaciones más vulnerables. Prosperidad Social, liderada por Mauricio Rodríguez Amaya, ratifica así su compromiso con la dignidad mayor, al brindar servicios de calidad, cercanía y respeto a quienes han construido la historia de Colombia.

El Pilar Solidario, junto con la maratón de atención, representa un avance significativo en la construcción de un país más justo, donde la vejez sea sinónimo de derechos y no de abandono.