El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia no solo afecta a trabajadores activos, sino también a los pensionados, especialmente a quienes reciben la mesada mínima. Con propuestas de incremento que van del 6% al 11%, alrededor de 1,2 millones de jubilados están atentos a las decisiones que se tomen en los próximos meses, pues estas marcarán la diferencia en sus ingresos durante el año que viene.

El mecanismo de ajuste genera un impacto directo: quienes reciben la pensión mínima ven reflejado el mismo porcentaje de aumento aprobado para el salario mínimo, mientras que las mesadas superiores solo se actualizan con base en la inflación anual certificada por el Dane. Este sistema busca proteger a los pensionados con menor poder adquisitivo, aunque abre un debate sobre equidad entre los diferentes grupos de jubilados.

Cómo se ajusta la mesada de los pensionados en Colombia

El sistema colombiano establece una distinción clara en la forma en que se ajustan las pensiones. Los beneficiarios que reciben la mesada mínima dependen directamente de la decisión que se tome sobre el salario mínimo, ya que este monto actúa como referencia obligatoria. Por ejemplo, si el salario mínimo sube un 6%, la pensión mínima se incrementará en la misma proporción.

Por otro lado, quienes reciben pensiones superiores al mínimo solo obtendrán un ajuste equivalente a la inflación anual. Este indicador lo certifica el DANE y responde a la necesidad de mantener el poder adquisitivo frente al costo de vida. En este caso, no se tienen en cuenta las propuestas de aumento del salario mínimo que discuten Gobierno, empresarios y centrales obreras, lo que genera diferentes escenarios entre los pensionados.

Posibles escenarios para la pensión mínima en 2026

Los cálculos preliminares muestran cómo variaría la mesada mínima de acuerdo con las propuestas de incremento al salario mínimo para 2026:

Con un aumento del 6% , la pensión mínima alcanzaría los $1.508.910 .

, la pensión mínima alcanzaría los . Si el ajuste es del 7% , llegaría a $1.523.145 .

, llegaría a . En el caso de un incremento del 10%, la cifra ascendería a $1.565.850.

Estos montos muestran la relevancia del debate, ya que, para quienes dependen de una pensión mínima, incluso un pequeño aumento representa un alivio en el manejo del presupuesto familiar. A su vez, estas variaciones generan expectativa sobre el impacto en la sostenibilidad del sistema pensional y en las finanzas públicas.

Qué factores se tienen en cuenta para definir el salario mínimo en Colombia

La decisión no es arbitraria. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que reúne a representantes del Gobierno, los trabajadores y los empresarios, analiza una serie de variables antes de determinar el incremento. Entre los factores principales están:

La inflación , que mide el aumento de precios y determina cuánto ha subido el costo de vida.

, que mide el aumento de precios y determina cuánto ha subido el costo de vida. La productividad , que busca reflejar la capacidad de la economía para generar valor adicional.

, que busca reflejar la capacidad de la economía para generar valor adicional. El crecimiento económico , medido por el desempeño del PIB.

, medido por el desempeño del PIB. La situación del mercado laboral, que considera empleo formal, informalidad y desempleo.

En la primera sesión realizada el 26 de agosto, estos puntos marcaron el inicio de una negociación que suele prolongarse hasta diciembre, cuando se busca alcanzar un consenso para anunciar el aumento oficial.

La expectativa de los jubilados que reciben la pensión mínima

Para los pensionados que dependen de la mesada mínima, la expectativa es alta. Ellos saben que cualquier ajuste decidido en la mesa de concertación impactará de manera directa sus ingresos. En un contexto donde la inflación reciente ha presionado el costo de alimentos, transporte y salud, cada peso adicional cobra relevancia.

En este grupo, se encuentran principalmente jubilados de los fondos públicos y privados que cotizaron durante años y alcanzaron el derecho a la pensión mínima. Para ellos, el debate no es técnico, sino práctico: se trata de cómo cubrir gastos básicos y mantener una calidad de vida digna frente al encarecimiento de bienes y servicios.

Pensionados con mesadas superiores en Colombia: un panorama diferente

El caso cambia para quienes reciben mesadas por encima del mínimo. Su incremento dependerá únicamente del dato de inflación anual, sin importar si el salario mínimo sube un 6%, 7% o incluso más. Esto genera una percepción de desigualdad, ya que el ajuste puede resultar más bajo frente al aumento del salario mínimo.

Por ejemplo, si la inflación anual cerrara en 5%, ese sería el porcentaje aplicado a estas pensiones, lo que las dejaría por debajo de los incrementos propuestos en el salario mínimo. Aunque la medida busca focalizar el beneficio en quienes más lo necesitan, también ha abierto un debate sobre la equidad del modelo.

Impacto en el sistema y en las finanzas públicas

El ajuste de las pensiones no solo es un asunto de los jubilados. También representa un reto para el sistema de seguridad social y para el Estado. Un incremento significativo en el salario mínimo eleva los costos de las pensiones mínimas, lo que puede presionar el gasto público y las reservas de los fondos de pensiones.

A esto se suma el desafío de garantizar la sostenibilidad del sistema pensional en el largo plazo. La discusión sobre el salario mínimo suele convertirse, de manera indirecta, en una conversación sobre el futuro de las pensiones en Colombia y sobre cómo equilibrar la necesidad de proteger a los más vulnerables con la estabilidad fiscal del país.