Colpensiones y los fondos privados hicieron un llamado a los pensionados en Colombia para que adelanten el trámite de un documento clave, indispensable para realizar gestiones ante entidades públicas y privadas. Este certificado puede ser expedido por las diferentes administradoras de pensiones del país siempre que el afiliado cumpla los requisitos establecidos.

Las administradoras, incluida Colpensiones, recuerdan que los pensionados deben contar con el certificado de jubilación, documento fundamental para acreditar su condición y poder realizar trámites ante entidades estatales, financieras o incluso establecimientos crediticios.

Cómo tramitar el certificado de jubilación en Colpensiones

En el caso de Colpensiones, el trámite del certificado de jubilación se realiza en línea, a través de la sede electrónica disponible en su página web oficial. Para obtenerlo, el pensionado debe estar registrado con su usuario y contraseña. Una vez dentro, debe dirigirse a la sección de certificados y descargar el documento, un proceso que no tiene ningún costo.

Trámite del documento en los fondos privados

Los fondos privados de pensiones como Porvenir, Protección o Colfondos también permiten a sus pensionados obtener este documento de manera virtual. El proceso se realiza a través de sus portales web o aplicaciones móviles, ingresando con el tipo y número de documento de identidad. Tras completar la solicitud, el certificado es enviado al correo electrónico registrado del afiliado. Este trámite, al igual que en Colpensiones, no tiene costo y puede hacerse en línea sin necesidad de desplazamientos.

Llamado a los prepensionados en Colombia sobre documento clave

El llamado también se extiende a los prepensionados en Colombia, es decir, a quienes les faltan tres años o menos para cumplir con la edad o las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Esta figura les otorga estabilidad laboral reforzada, lo que significa que no pueden ser despedidos sin justa causa.

Sin embargo, esta protección no los exime de la responsabilidad de verificar que su historial de aportes esté en orden. Miles de trabajadores en condición de prepensionados se enfrentan a un trámite vital que, de no realizarse, podría retrasar o incluso poner en riesgo el reconocimiento de su mesada pensional.

Documento clave que deben revisar antes de la jubilación

El documento que deben verificar los prepensionados es el historial laboral, considerado como la radiografía de la vida productiva de un afiliado. Allí se consignan los salarios reportados y las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.

Cualquier inconsistencia, como un error en la digitación, semanas no reportadas por un empleador o problemas en la transición entre fondos, puede convertirse en un obstáculo para el reconocimiento de la jubilación. Tanto Colpensiones como los fondos privados han reiterado que las demoras más frecuentes en la aprobación de pensiones se deben precisamente a inconsistencias en el historial laboral.