Bogotá arrancó el 2026 con la activación de los pasajes gratis de TransMilenio en enero, un beneficio que hace parte de la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y que busca reducir los gastos de movilidad de la población con mayores condiciones de vulnerabilidad. Desde los primeros días del año, más de 740.000 personas comenzaron a recibir este apoyo económico para desplazarse por la ciudad sin costo.

Según la información oficial del Distrito, la inversión destinada para este primer ciclo del año supera los $10.000 millones, lo que ratifica la continuidad de una política social enfocada en garantizar el acceso al transporte público a personas mayores, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza extrema y moderada, priorizados a través del Sisbén.

Qué es el subsidio de pasajes gratis de TransMilenio

El subsidio de pasajes gratis es un componente del Ingreso Mínimo Garantizado que permite a los beneficiarios usar el sistema TransMilenio sin pagar el valor del pasaje. Las recargas se realizan directamente en la tarjeta TuLlave personalizada de cada usuario, evitando trámites adicionales o intermediarios.

Este apoyo tiene como finalidad facilitar la movilidad cotidiana, especialmente para quienes dependen del transporte público para acceder a servicios básicos como citas médicas, educación, trabajo o diligencias esenciales. En enero de 2026, el programa mantiene su cobertura y alcance en toda la ciudad.

Quiénes reciben pasajes gratis en enero de 2026

El Distrito definió tres grupos poblacionales que acceden al subsidio de transporte desde enero. Estas personas arrancan el año con pasajes gratis en TransMilenio:

Personas mayores de 62 años , inscritas en los programas sociales distritales.

, inscritas en los programas sociales distritales. Personas con discapacidad , con certificación vigente registrada en las bases oficiales.

, con certificación vigente registrada en las bases oficiales. Personas en situación de pobreza extrema o moderada, clasificadas por el Sisbén.

La focalización del beneficio busca garantizar que el apoyo llegue a quienes enfrentan mayores dificultades económicas y que el transporte no represente un obstáculo para su bienestar.

Cómo se distribuyen los pasajes gratis en Bogotá

Para el primer mes del año, el subsidio se distribuye de manera diferenciada, de acuerdo con el grupo poblacional y la condición socioeconómica de los beneficiarios. La asignación oficial es la siguiente:

Personas mayores: 343.000 beneficiarios, con una inversión de $3.143.000.000 .

343.000 beneficiarios, con una inversión de . Personas con discapacidad: 161.000 beneficiarios, con una inversión de $2.658.000.000 .

161.000 beneficiarios, con una inversión de . Personas en pobreza: 238.000 beneficiarios, con una inversión de $4.205.000.000.

En total, 742.000 personas reciben el subsidio en enero, con una inversión que asciende a $10.006.000.000. El número de pasajes asignados varía según la clasificación Sisbén y las condiciones definidas por la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado.

La tarjeta TuLlave personalizada es obligatoria

Para recibir y activar los pasajes gratis de TransMilenio es indispensable contar con una tarjeta TuLlave personalizada. Este instrumento permite identificar a cada beneficiario y cargar los pasajes de forma directa, segura y transparente.

Las personas que aún no cuentan con esta tarjeta deben realizar el proceso de personalización en los puntos autorizados del sistema TuLlave. Una vez finalizado el trámite, es necesario esperar la actualización de la información en las bases del Distrito antes de proceder con la activación de los pasajes.

Cómo activar los pasajes gratis de TransMilenio en enero

Los beneficiarios pueden activar sus pasajes gratuitos mediante dos opciones habilitadas por el sistema:

Activación en taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada. Solicitar la activación del beneficio de enero.

Activación en puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada. Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”. Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”. Confirmar los pasajes asignados. Finalizar el proceso.

Una vez activados, los pasajes quedan disponibles para ser utilizados de inmediato en el sistema de transporte público.

Cómo saber si eres beneficiario del subsidio para tener gratis pasajes de Transmilenio en Bogotá

El Distrito dispone de varios canales oficiales para que los ciudadanos puedan verificar si hacen parte del subsidio de pasajes gratis en enero:

Portal web de la Secretaría Distrital de Integración Social .

. Línea telefónica 601 380 8330 , opción 6.

, opción 6. Atención presencial en las 16 subdirecciones locales de Integración Social.

La administración distrital recordó que la consulta es gratuita y que no se deben utilizar intermediarios para acceder a la información.

Ingreso Mínimo Garantizado y movilidad en Bogotá

El inicio del 2026 con pasajes gratis refuerza el papel del Ingreso Mínimo Garantizado como una política integral de apoyo social. Este componente de transporte se articula con otras transferencias económicas y busca mejorar la calidad de vida de miles de hogares en Bogotá.

Con esta estrategia, la ciudad mantiene su compromiso de garantizar una movilidad más incluyente, asegurando que el acceso al transporte público no dependa exclusivamente de la capacidad de pago de las personas.