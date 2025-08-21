Las tarjetas de crédito son parte esencial de la vida financiera de millones de colombianos, en especial de millennials y jóvenes de la generación Z que las usan para comprar ropa, gadgets, pagar viajes, pedir domicilios o acceder a plataformas digitales. Este medio de pago no solo ofrece comodidad y rapidez, también permite diferir compras en cuotas y manejar mejor los gastos mensuales.

Sin embargo, cada vez que se decide financiar una compra con tarjeta de crédito, entran en juego los intereses. Este costo adicional puede hacer que lo que parecía un gasto manejable termine siendo mucho más caro de lo previsto. Por ello, a partir de agosto de 2025 entra en vigor un nuevo límite que regula cuánto podrán cobrar los bancos en intereses por el uso de este producto.

El interés máximo autorizado desde agosto por el uso de tarjeta de crédito en compras en Colombia

La Superintendencia Financiera anunció que desde agosto las entidades bancarias en Colombia solo podrán cobrar hasta 25,17 % de interés efectivo anual en los pagos realizados con tarjeta de crédito. Este porcentaje se convierte en el techo máximo que ningún banco podrá superar en sus cobros por compras financiadas.

La medida busca proteger a los usuarios, evitar cobros excesivos y dar mayor transparencia al mercado. Aunque las entidades están en libertad de ofrecer intereses menores, el 25,17 % será el punto de referencia obligatorio en todas las transacciones con tarjeta de crédito.

Ejemplo de cómo se aplicará en una compra

Supongamos que un joven compra un televisor por 1.500.000 pesos en agosto y decide diferir el pago en 12 meses.

Con la tasa máxima del 25,17 % efectivo anual, terminaría pagando cerca de 187.000 pesos en intereses adicionales al valor del televisor.

adicionales al valor del televisor. Al finalizar el año, el costo total real del producto sería aproximadamente de 1.687.000 pesos.

Este ejemplo evidencia cómo el interés incrementa el valor final de las compras y por qué es clave conocer la tasa antes de elegir las cuotas.

¿Por qué se fija un tope al interés de compras con tarjeta de crédito?

El interés máximo existe para proteger a los consumidores y garantizar que el acceso al crédito no se convierta en una trampa financiera. Al definir un límite, la Superintendencia Financiera impide que las entidades bancarias cobren cifras que sobrepasen la capacidad de pago de los usuarios.

Para millennials y generación Z, que suelen usar la tarjeta de crédito como primera experiencia financiera, este tipo de regulación resulta vital, pues evita endeudamientos difíciles de manejar y fomenta un uso más responsable del crédito.

Recomendaciones para manejar mejor tus pagos

Estos son temas de los que puede hablar un experto en el manejo de tarjetas de crédito:

Infórmate sobre tu tasa: aunque el máximo es 25,17 %, algunos bancos ofrecen intereses más bajos o promociones de meses sin interés. Evita diferir gastos diarios: pagar comida o transporte a cuotas puede volverse una deuda innecesaria. Paga siempre más del mínimo: así reduces el saldo y pagas menos intereses en el tiempo. Saca provecho a beneficios reales: cashback, puntos y millas sirven solo si no incrementas tus deudas. Planifica antes de comprar: revisa tu presupuesto y asegúrate de poder cubrir cómodamente las cuotas.

Lo que significa para tu bolsillo

La entrada en vigencia de este límite representa mayor seguridad para quienes dependen de las tarjetas de crédito en su día a día. Saber que existe un tope de 25,17 % efectivo anual permite planear mejor los pagos y calcular con mayor claridad cuánto costará realmente financiar una compra.

Aunque la cifra aún es significativa y puede elevar el valor de un producto si se difiere a largo plazo, contar con un interés máximo regulado refuerza la protección al consumidor y marca un paso importante en la construcción de hábitos financieros más sanos entre los jóvenes colombianos.