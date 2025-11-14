El cierre del 2025 llega con las dos transferencias monetarias más importantes de Prosperidad Social: Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Ambos programas entran en su recta final del año con la entrega oficial de los ciclos 5 y 6, claves para millones de familias que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas y fortalecer el cuidado de los menores en el hogar.

Prosperidad Social confirmó que las entregas del ciclo 5 iniciarán con un día adicional al comunicado inicialmente. Y que el sexto ciclo se desarrollará en diciembre con montos garantizados y operación a través del Banco Agrario de Colombia y su red aliada. Entonces, detallamos todas las fechas, montos, cobertura y recomendaciones para reclamar los pagos sin contratiempos.

Fechas oficiales del quinto ciclo en Colombia: Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Prosperidad Social informó que los pagos correspondientes al quinto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA se realizarán del 13 al 24 de noviembre de 2025, ampliando un día más el plazo que inicialmente se había entregado. Durante este periodo, 778.408 hogares están habilitados para reclamar sus recursos.

Para garantizar esta entrega, la entidad destinó 324.061 millones de pesos, los cuales serán dispersados exclusivamente a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados. Esta entidad bancaria será la encargada de realizar los giros y habilitar las modalidades de cobro tanto para zonas urbanas como rurales.

El quinto ciclo mantiene el enfoque social que ha marcado la integración de estos programas: el cuidado de la primera infancia. En los hogares que recibirán la transferencia se encuentran 811.966 niñas y niños menores de 6 años, quienes hacen parte de las prioridades del Gobierno Nacional dentro de la política de transferencia y reducción de desigualdades.

Cobertura nacional y departamentos con más hogares habilitados

La entrega del quinto ciclo tendrá presencia en todos los departamentos del país. Aunque la distribución es nacional, algunos territorios concentran la mayor cantidad de hogares habilitados para el cobro. Entre los que más beneficiarios recibirán recursos se destacan:

Bolívar: 58.895 hogares

58.895 hogares Córdoba: 49.789 hogares

49.789 hogares Valle del Cauca: 49.567 hogares

49.567 hogares Atlántico: 43.535 hogares

43.535 hogares Nariño: 43.223 hogares

43.223 hogares La Guajira: 42.032 hogares

42.032 hogares Magdalena: 41.055 hogares

41.055 hogares Cesar: 42.783 hogares

Esta alta concentración refleja la importancia de los programas en la región Caribe y el suroccidente colombiano, donde Renta Ciudadana y Devolución del IVA representan un soporte esencial para las familias en condición de vulnerabilidad.

Integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA: cómo avanza el proceso

El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” ordenó la integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Durante este quinto ciclo, Prosperidad Social destacó el fortalecimiento de este proceso, cuyo propósito principal es unificar procedimientos y optimizar la entrega de las ayudas.

Los objetivos concretos de esta integración son:

Optimizar el uso de los recursos públicos , evitando duplicidades y garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

, evitando duplicidades y garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Mejorar la identificación de beneficiarios , depurando bases de datos y cruzando información entre entidades para asegurar transparencia.

, depurando bases de datos y cruzando información entre entidades para asegurar transparencia. Ampliar la cobertura de la política social , priorizando hogares con niños, adolescentes y mujeres cabeza de hogar.

, priorizando hogares con niños, adolescentes y mujeres cabeza de hogar. Garantizar entregas oportunas y complementarias, especialmente en territorios con mayores dificultades de acceso.

Con estas medidas, el Gobierno busca que las transferencias no solo continúen llegando, sino que sean más efectivas en la reducción de brechas sociales.

Sexto ciclo de pagos: así será la última entrega del año

Tras la entrega del quinto ciclo en noviembre, Prosperidad Social confirmó que el sexto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA se realizará del 4 al 15 de diciembre de 2025. Este ciclo beneficiará a 770.000 hogares en todo el país.

Para cubrir esta operación, se destinaron 320.000 millones de pesos, recursos que nuevamente serán entregados por medio del Banco Agrario y sus aliados. El cronograma de diciembre es clave porque cierra la operación anual y permite que los hogares cuenten con recursos antes de finalizar el año, una etapa en la que suelen aumentar los gastos.

La entidad recuerda que las transferencias no son acumulables, por lo que cada hogar debe reclamar el quinto ciclo dentro de las fechas establecidas. Quienes no realicen el cobro en el periodo habilitado no tendrán la posibilidad de recibir la transferencia de forma retroactiva.

Consultas, puntos de pago y recomendaciones para el cobro de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Prosperidad Social reiteró que los hogares pueden consultar fechas, puntos de pago y modalidades de cobro a través de los canales oficiales de la entidad y del Banco Agrario. En especial, se recomienda verificar los siguientes aspectos:

Si el hogar aparece habilitado para el ciclo correspondiente.

para el ciclo correspondiente. Si la entrega se realizará por giro , abono a cuenta o corresponsales aliados .

, o . La disponibilidad de puntos de pago en cada municipio, incluidas zonas rurales.

Es fundamental tener en cuenta que para acceder a los programas no se deben realizar pagos, entregar datos personales a terceros ni acudir a intermediarios. Toda la vinculación, actualización de datos y consulta de información es gratuita.

Prosperidad Social aclaró que la información oficial está disponible en las gerencias regionales, la página web institucional y las líneas autorizadas. Invitan a desconfiar de mensajes por redes sociales o cadenas que prometan acelerar trámites o modificar listados de beneficiarios.

Con estas fechas confirmadas, Renta Ciudadana y Devolución del IVA completan su programación de pagos para 2025, asegurando recursos clave para las familias beneficiarias y reforzando el enfoque en la primera infancia y la integración operativa para optimizar la política social en Colombia.