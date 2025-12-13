El cierre de 2025 llega con una noticia clave para millones de personas mayores en Colombia. En diciembre, el programa Colombia Mayor realiza los últimos pagos del año con un incremento histórico en el valor de la transferencia, permitiendo que una parte importante de los beneficiarios reciba hasta 230.000 pesos como apoyo económico para cerrar el año.

Este ajuste no solo representa un alivio directo para los hogares más vulnerables, sino que también marca un avance en la estrategia del Gobierno Nacional para garantizar ingresos básicos a quienes no cuentan con pensión. Con dos ciclos de pago en diciembre, miles de adultos mayores recibirán este bono ampliado antes de finalizar el año.

Qué es Colombia Mayor y por qué hay un bono en diciembre de 2025

Colombia Mayor es un programa social administrado por Prosperidad Social, dirigido a personas adultas mayores en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad que no tienen acceso a una pensión. A través de transferencias monetarias, el programa busca garantizar un ingreso mínimo que contribuya a cubrir necesidades básicas.

Para el cierre de 2025, el Gobierno decidió fortalecer este apoyo. Desde el ciclo 11, correspondiente a diciembre, se aplicó un incremento en el valor de la transferencia mensual para un grupo ampliado de beneficiarios, permitiendo que más personas mayores reciban un bono de hasta 230.000 pesos.

Quiénes son los colombianos que recibirán hasta $230.000 en diciembre

El aumento anunciado por el presidente Gustavo Petro aplica a un grupo específico dentro del programa Colombia Mayor. Desde este ciclo, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años dejaron de recibir el monto tradicional de 80.000 pesos y pasaron a recibir 230.000 pesos mensuales.

En cifras oficiales, este incremento beneficia a 227.523 mujeres y 292.492 hombres que se convierten en nuevos receptores del monto máximo. A este grupo se suman las personas mayores de 70 y 80 años, quienes desde octubre ya venían recibiendo los 230.000 pesos como parte del ajuste progresivo del programa.

En total, el beneficio ampliado impacta a cientos de miles de adultos mayores en todo el país, consolidando un cierre de año con mayor respaldo económico para esta población.

Calendario de pagos del bono de Colombia Mayor en diciembre 2025

El cierre de 2025 contempla dos ciclos de pago del programa Colombia Mayor. El primero corresponde al ciclo 11, mientras que el segundo será el ciclo 12, ambos programados dentro del mes de diciembre.

El ciclo 11 inició el 2 de diciembre para las personas bancarizadas, es decir, aquellas que reciben el dinero directamente en una cuenta o producto financiero habilitado por el programa. Para quienes cobran bajo la modalidad de giro, el pago comenzó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 18 del mismo mes.

Por su parte, el ciclo 12 está programado para iniciar el 23 de diciembre y llegará a cerca de 3 millones de beneficiarios en todo el territorio nacional. Este pago permite que los adultos mayores reciban el apoyo económico antes de finalizar el año.

Cómo reciben el pago los beneficiarios: bancarizados y giro

El programa Colombia Mayor maneja dos modalidades principales de pago. La primera es la bancarización, dirigida a quienes cuentan con una cuenta o producto financiero activo. En estos casos, el dinero se consigna directamente, lo que facilita el acceso y reduce tiempos de espera.

La segunda modalidad es el giro, pensada para personas que no están bancarizadas. En este caso, los beneficiarios deben acercarse a los puntos autorizados para reclamar el dinero dentro de las fechas establecidas por Prosperidad Social. Es fundamental respetar el calendario y verificar el lugar asignado para evitar contratiempos.

Dignidad Mayor y el camino hacia el Pilar Solidario

El incremento del bono de Colombia Mayor hace parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario. Esta iniciativa busca garantizar un ingreso básico para las personas mayores que no cuentan con pensión, alineándose con los objetivos de la Reforma Pensional.

Aunque el Pilar Solidario aún se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional, su implementación parcial ya se refleja en estos pagos ampliados. Para el Gobierno, este avance representa una promesa cumplida con las personas mayores del país, especialmente aquellas que han vivido históricamente sin protección económica en la vejez.

Recomendaciones clave para los beneficiarios del programa

Prosperidad Social hace un llamado a todos los beneficiarios para que consulten únicamente los canales oficiales del programa y mantengan actualizada su información de contacto. Tener datos correctos es esencial para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos.

Para actualizar información o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse a las líneas oficiales: en Bogotá al 601 379 1088, o a la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100. También pueden acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.