La prima de diciembre es uno de los derechos laborales más relevantes para los trabajadores en Colombia y, al mismo tiempo, una de las obligaciones más estrictas para las empresas. Este pago obligatorio llega en una época del año marcada por mayores gastos familiares y compromisos económicos, por lo que su cumplimiento oportuno resulta clave para millones de empleados en el país.

En 2025, la legislación laboral mantiene reglas claras sobre cuándo debe pagarse la prima de servicios de fin de año y qué consecuencias enfrentan los empleadores que incumplen. Conocer la fecha límite y las sanciones previstas por la ley es fundamental tanto para trabajadores que esperan el pago como para empresas que deben planear su flujo de caja sin exponerse a multas.

Qué es la prima de diciembre y a quiénes aplica en Colombia

La prima de diciembre hace parte de la prima de servicios, una prestación social obligatoria establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Este beneficio reconoce el aporte del trabajador a la actividad económica de la empresa y corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado.

La prima se paga en dos momentos del año:

Una primera cuota en junio.

Una segunda cuota en diciembre, conocida como prima de Navidad.

La obligación de pagar prima aplica a los empleadores del sector privado que tengan trabajadores vinculados mediante contrato laboral, sin importar si es a término fijo, indefinido o por obra.

Fecha límite para pagar la prima de diciembre 2025

La fecha límite para el pago de la prima de diciembre está claramente definida en la normativa laboral colombiana. El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima de servicios debe pagarse a más tardar dentro de los primeros veinte días de diciembre.

Esto significa que las empresas tienen plazo máximo hasta el 20 de diciembre de 2025 para cumplir con esta obligación. El pago puede realizarse antes, pero no después de esa fecha, independientemente de la situación financiera de la empresa.

Qué ocurre si la empresa no paga la prima a tiempo

El incumplimiento en el pago de la prima de diciembre constituye una infracción a la legislación laboral. No pagar dentro del plazo legal expone a las empresas a sanciones administrativas y a reclamaciones judiciales por parte de los trabajadores.

Además del impacto económico, el no pago oportuno de la prima puede generar conflictos laborales, afectar el clima organizacional y dañar la reputación de la empresa frente a sus empleados y a las autoridades.

Multas del Ministerio del Trabajo por no pagar la prima

Una de las principales consecuencias para los empleadores que incumplen es la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo. Estas sanciones pueden variar entre 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la falta.

Para definir el monto de la sanción, la autoridad laboral evalúa factores como:

El número de trabajadores afectados.

El tiempo de mora.

La reincidencia del empleador.

La conducta asumida frente al incumplimiento.

Estas multas buscan garantizar el respeto de los derechos laborales y desincentivar prácticas irregulares.

Qué puede hacer el trabajador si no le pagan la prima de diciembre

El trabajador que no reciba su prima dentro del plazo legal cuenta con diferentes mecanismos para exigir el pago. Una opción es presentar un reclamo ante el Ministerio del Trabajo, solicitando una inspección laboral.

Otra alternativa es acudir a la jurisdicción laboral e interponer una demanda ante un juez, con el fin de obtener el pago de la prima adeudada y, cuando corresponda, el reconocimiento de indemnizaciones adicionales.

Indemnización por mora cuando termina el contrato laboral

Si el contrato de trabajo termina y el empleador no paga la prima de servicios junto con la liquidación final, la ley contempla una indemnización por mora. Esta sanción equivale a un día de salario por cada día de retraso en el pago.

La indemnización puede extenderse hasta un máximo de 24 meses, lo que representa un riesgo económico considerable para las empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales al finalizar la relación contractual.

A quiénes no les aplica el pago de la prima de diciembre

La prima de diciembre no aplica para personas vinculadas mediante contratos por prestación de servicios, trabajadores independientes, voluntarios o quienes participan en convenios que no constituyen una relación laboral.

En estos casos, al no existir un contrato de trabajo con subordinación, la ley no exige el pago de prima ni de otras prestaciones sociales.

Por qué las empresas no pueden ignorar el plazo de la prima en 2025

Cumplir con el pago de la prima de diciembre dentro del plazo legal no es solo una obligación normativa, sino una responsabilidad empresarial. Ignorar la fecha límite del 20 de diciembre de 2025 puede traducirse en sanciones económicas, procesos legales y deterioro de la relación laboral.

Para los trabajadores, conocer este plazo es clave para ejercer sus derechos; para las empresas, respetarlo es esencial para cerrar el año cumpliendo la ley y evitando contingencias laborales.