La reforma laboral aprobada en 2025 introdujo modificaciones clave en la forma como se remunera el trabajo en Colombia, especialmente para quienes cumplen jornadas en horas nocturnas. Uno de los ajustes más relevantes es el adelanto del inicio del recargo nocturno, una medida que impacta directamente el ingreso de millones de trabajadores en el país.

Este cambio no solo amplía el rango horario reconocido como jornada nocturna, sino que también mejora la compensación económica por cada hora trabajada en la noche. A partir de su entrada en vigencia, quienes laboren desde las 7 de la noche recibirán un pago adicional que antes no se reconocía.

Reforma laboral 2025: qué cambia en la jornada nocturna en Colombia

Hasta antes de la reforma, la legislación laboral colombiana establecía que la jornada nocturna iniciaba a las 9:00 p.m. y se extendía hasta las 6:00 a.m. Solo las horas trabajadas dentro de ese rango generaban un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria.

Con la reforma laboral, este esquema cambia de manera sustancial. El inicio de la jornada nocturna se adelanta dos horas, pasando de las 9:00 p.m. a las 7:00 p.m., mientras que la hora de finalización se mantiene a las 6:00 a.m. del día siguiente. Esto significa que un mayor número de horas trabajadas será reconocido con recargo nocturno.

Desde cuándo se paga el recargo nocturno desde las 7 p.m.

El nuevo horario del recargo nocturno no entra en vigor de forma inmediata tras la aprobación de la reforma. De acuerdo con el texto legal, la modificación comenzará a aplicarse a partir del miércoles 25 de diciembre de 2025.

La fecha fue definida teniendo en cuenta un periodo de transición de seis meses contados desde la publicación oficial de la reforma laboral, realizada el 25 de junio de 2025. Hasta el 24 de diciembre de 2025 se mantiene vigente el modelo anterior, con inicio del recargo nocturno a las 9:00 p.m.

A partir del 25 de diciembre, cualquier hora trabajada desde las 7:00 p.m. deberá pagarse con el respectivo recargo, tanto en días hábiles como en domingos y festivos.

Ley 2466 de 2025 y cambios al Código Sustantivo del Trabajo

La modificación del horario nocturno está incluida en la Ley 2466 de 2025, norma que hace parte de la reforma laboral y que introdujo ajustes al Código Sustantivo del Trabajo y a otras disposiciones relacionadas con las condiciones laborales.

El objetivo de este cambio es mejorar la remuneración de los trabajadores que cumplen jornadas en horarios tradicionalmente más exigentes, como las tardes y las noches, reconociendo de forma más amplia el impacto de estos turnos en la vida personal y familiar.

Pago de horas nocturnas en días hábiles: así queda el valor en Colombia para 2026

Con la aplicación de la reforma laboral, el recargo nocturno en días hábiles se reconocerá desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Para los trabajadores que devengan un salario mínimo, el valor aproximado de la hora nocturna será de $8.355.

Antes de la reforma, este recargo iniciaba a las 9:00 p.m. y el valor de la hora nocturna era cercano a $6.189. El nuevo esquema no solo incrementa el valor por hora, sino que además incorpora dos horas adicionales con recargo, lo que se traduce en un mayor ingreso mensual para quienes trabajan en este horario.

Este ajuste es especialmente relevante para empleados con turnos continuos en la tarde y la noche, ya que una parte significativa de su jornada pasa a ser reconocida como nocturna.

Horas nocturnas en domingos y festivos: aumento en el pago

El trabajo nocturno realizado en domingos y días festivos también se ve impactado por la reforma. A partir del 25 de diciembre de 2025, el recargo nocturno para estos días se aplicará desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., igual que en los días hábiles.

Con este cambio, el valor de la hora dominical o festiva nocturna pasa de aproximadamente $12.997 a $13.925, lo que representa un incremento cercano a $1.547 por hora. Este monto resulta de la combinación del recargo por trabajo nocturno y el recargo correspondiente a domingos y festivos.

Para quienes trabajan turnos nocturnos los fines de semana, el impacto económico es aún mayor, ya que cada hora adicional se paga con una tarifa más alta.

Cómo calcular el recargo nocturno con la nueva norma

El recargo nocturno en Colombia equivale al 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Para calcularlo, primero se debe determinar cuánto vale una hora de trabajo normal, dividiendo el salario mensual entre el número de horas legales de trabajo.

Una vez identificado el valor de la hora ordinaria, este se multiplica por 0,35 para obtener el valor del recargo nocturno. Ese resultado se suma al valor base de la hora trabajada, dando como total el pago de cada hora nocturna.

Con la reforma laboral, el porcentaje del recargo no cambia, pero sí aumenta el número de horas a las que se aplica, lo que explica el incremento en el pago final.

Sectores más beneficiados por el nuevo horario nocturno

El adelanto del inicio del recargo nocturno beneficia de manera directa a trabajadores de sectores donde las jornadas se extienden después de las 7:00 p.m. Entre ellos se encuentran comercio, vigilancia, salud, transporte, gastronomía, call centers, hoteles y servicios generales.

También se ven favorecidos quienes cumplen turnos mixtos, ya que parte de su jornada vespertina ahora será considerada nocturna. Para los empleadores, el cambio implica ajustes en la planeación de turnos y en los costos de nómina a partir de diciembre de 2025, mientras que para los trabajadores representa un aumento real en sus ingresos por el mismo tiempo laborado.