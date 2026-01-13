El inicio del año no solo marca nuevos propósitos y ajustes económicos para los hogares en Colombia, sino también la llegada de un pago extra en enero que beneficia a miles de trabajadores formales. Aunque no todos lo reciben, se trata de un derecho laboral establecido en la ley y que debe cumplirse dentro de un plazo específico.

Este ingreso adicional no corresponde a un bono, prima ni incentivo voluntario. Es un pago obligatorio que los empleadores deben reconocer a quienes tienen derecho a cesantías y que suele generar confusión porque no aparece mes a mes en el salario. Conocer de qué se trata, cómo se calcula y quiénes lo reciben permite a los trabajadores verificar que el pago se haga de forma correcta.

Qué es el dinero extra que se paga en enero a algunos trabajadores

El pago adicional que llega en enero corresponde a los intereses de las cesantías, una prestación social que se liquida cada año sobre el valor acumulado de las cesantías causadas durante el periodo anterior.

La normativa laboral establece que estos intereses equivalen al 12 % anual sobre el total de cesantías acumuladas al 31 de diciembre. A diferencia de las cesantías, este dinero no se consigna en el fondo, sino que se paga directamente al trabajador.

A quiénes les corresponde el pago de intereses de cesantías

Este beneficio aplica únicamente para quienes tienen una relación laboral formal y generan cesantías. En ese sentido, reciben este dinero:

Trabajadores del sector privado con contrato laboral.

Empleados públicos cobijados por el régimen tradicional de cesantías.

Personas con contrato a término fijo, indefinido o por obra o labor.

No reciben este pago:

Trabajadores independientes.

Contratistas por prestación de servicios.

Personas que laboran por cuenta propia.

En estos casos, al no existir obligación de pagar cesantías, tampoco se generan intereses sobre ellas.

Cuándo se debe pagar el dinero extra de enero

La ley es clara frente al plazo: los intereses de las cesantías deben pagarse, como máximo, el 31 de enero de cada año. El empleador puede incluir este valor en la quincena correspondiente o en el pago de salario a final de mes, según la modalidad de pago habitual.

Un aspecto clave es que este ingreso no hace parte del salario, por lo que no puede tener descuentos por salud ni pensión. El trabajador debe recibir el valor completo calculado por el empleador.

Cómo se calcula el pago extra por intereses de cesantías

El cálculo de este pago es directo y depende del monto total de cesantías causadas durante el año anterior. La fórmula general es:

Valor de las cesantías x 12 % anual

Por ejemplo:

Cesantías acumuladas: $2.500.000

Intereses de cesantías: $300.000

Este es el valor que el trabajador debería recibir como pago extra en enero.

Qué pasa si el trabajador no laboró todo el año

La normativa vigente aclara que este pago no se pierde si el trabajador no cumplió un año completo de labores. En estos casos, los intereses de las cesantías se calculan de manera proporcional al tiempo trabajado.

Esto aplica cuando:

El trabajador ingresó a mitad de año.

El contrato terminó antes de finalizar diciembre.

Hubo vinculación por algunos meses.

Aunque el monto será menor, el empleador está obligado a pagar los intereses correspondientes al tiempo efectivamente laborado.

Sanción al empleador por no pagar los intereses de cesantías

El incumplimiento de este pago tiene consecuencias económicas para el empleador. Si los intereses de las cesantías no se pagan dentro del plazo legal, el responsable deberá reconocer una indemnización adicional.

Esta sanción equivale a pagar un valor igual a los intereses causados. En la práctica, esto significa que el trabajador recibirá el doble de lo que inicialmente correspondía.

Ejemplo:

Intereses causados: $300.000

Pago fuera de plazo: $600.000

Esta medida busca proteger al trabajador y desincentivar retrasos en el cumplimiento de esta obligación.

Diferencia entre cesantías e intereses de cesantías

Aunque están relacionadas, cesantías e intereses cumplen funciones distintas y se manejan de manera diferente:

Cesantías: se consignan en el fondo elegido por el trabajador y no se entregan directamente.

se consignan en el fondo elegido por el trabajador y no se entregan directamente. Intereses de cesantías: se pagan en dinero al trabajador, generalmente en enero.

Ambos hacen parte de las prestaciones sociales, pero tienen destinos y reglas distintas.

Dónde se consignan las cesantías y para qué se usan

Las cesantías no se pagan directamente al trabajador. El empleador debe consignarlas en el fondo de cesantías seleccionado por el empleado dentro de los plazos establecidos por la ley.

Estos recursos solo pueden retirarse en situaciones específicas, entre ellas:

Desempleo.

Pago de estudios del trabajador o su familia.

Compra, mejora o liberación de vivienda.

Pago de créditos hipotecarios.

Por esta razón, el pago de los intereses en enero suele convertirse en un ingreso disponible para afrontar gastos de inicio de año.

Por qué es importante revisar este pago en enero

Verificar el pago de los intereses de las cesantías es clave para confirmar que el empleador está cumpliendo con la ley. Revisar el desprendible de pago, el monto recibido y la fecha de consignación permite detectar errores u omisiones.

Este dinero extra no es un beneficio opcional, sino un derecho laboral que representa un alivio económico para miles de trabajadores al comenzar el año.