Colpensiones confirmó que los pensionados de su régimen recibirán un pago adicional durante el mes de diciembre de 2025, conocido como la Mesada 13. Este beneficio corresponde al valor de una pensión mensual y busca brindar un apoyo económico a quienes ya cumplieron con los requisitos para su jubilación.

El pago adicional de Colpensiones representa una ayuda clave para millones de pensionados colombianos que esperan este ingreso al final del año. Se trata de una tradición dentro del sistema pensional del país, pensada para reconocer el trabajo de toda una vida y ofrecer estabilidad económica durante la temporada decembrina.

Qué es la mesada 13 y por qué Colpensiones la paga cada año

La mesada 13 es un beneficio anual que otorga Colpensiones a todos los pensionados por vejez, invalidez o sustitución pensional. Este pago adicional equivale exactamente al valor de una pensión mensual, por lo que en diciembre los beneficiarios reciben dos giros: uno correspondiente al pago regular del mes y otro como bonificación de fin de año.

El objetivo de este beneficio es reconocer el esfuerzo de los trabajadores colombianos que lograron acceder a su pensión, garantizándoles un ingreso extra que alivie los gastos propios del cierre de año. Para muchos hogares, esta mesada adicional se convierte en una fuente de tranquilidad económica en medio de las celebraciones navideñas.

Fechas del pago adicional de Colpensiones en diciembre de 2025

Colpensiones informó que el pago adicional o mesada 13 se realizará durante la primera quincena de diciembre de 2025, junto con el abono correspondiente al mes de noviembre. Sin embargo, en algunos casos específicos, el desembolso podrá adelantarse desde finales de noviembre, dependiendo de la entidad bancaria o el tipo de régimen pensional.

La entidad recordó que todos los giros deben completarse antes de la segunda semana de diciembre, garantizando que los pensionados cuenten con su dinero antes de las festividades. Por ello, se recomienda revisar los canales oficiales de Colpensiones y consultar las fechas exactas de pago con el banco donde se recibe la pensión.

Monto del pago adicional de Colpensiones: valor de la mesada 13 en Colombia

El monto del pago adicional será igual al valor que el pensionado recibe mensualmente. Es decir, si un beneficiario recibe una pensión equivalente al salario mínimo -que para el año 2025 está fijado en $1.423.500-, ese mismo valor será el que reciba como mesada 13.

No se trata de un bono extra ni de un aumento, sino del reconocimiento de un mes adicional de pago dentro del año. De esta forma, los pensionados perciben 13 giros anuales en lugar de 12, manteniendo la misma base salarial establecida en su resolución de pensión.

Quiénes reciben el pago adicional de Colpensiones

El pago adicional aplica para todos los pensionados del régimen público administrado por Colpensiones, sin importar si su pensión fue otorgada por vejez, invalidez o sustitución pensional. También lo reciben quienes fueron beneficiarios de una sustitución tras el fallecimiento de un afiliado.

La única excepción a este beneficio son las personas que recibieron una devolución de aportes, es decir, aquellas que no alcanzaron los requisitos de edad o semanas cotizadas para obtener una pensión formal. En estos casos, al no existir una mesada reconocida, no hay derecho a recibir la mesada 13.

Requisitos para acceder a la pensión en Colpensiones

Para recibir la mesada 13, es necesario ser pensionado activo, lo cual implica haber cumplido con los requisitos generales del sistema:

Hombres: deben tener 62 años y haber cotizado 1.300 semanas .

deben tener y haber cotizado . Mujeres: deben tener 57 años y 1.300 semanas cotizadas, aunque la reforma pensional actualmente en revisión por la Corte Constitucional contempla una reducción gradual a 1.000 semanas a partir de 2026.

Además de cumplir la edad y las semanas exigidas, los afiliados deben mantener sus aportes completos y actualizados, así como verificar que sus datos personales y bancarios estén correctos en la base de Colpensiones para evitar inconvenientes en el pago.

Cómo consultar el estado del pago adicional en Colpensiones

Colpensiones dispone de varios canales para que los pensionados puedan verificar la fecha exacta del pago adicional:

Portal web oficial: ingresando con el usuario registrado en www.colpensiones.gov.co.

ingresando con el usuario registrado en Línea de atención nacional: 01 8000 42 5555.

01 8000 42 5555. Aplicación móvil Colpensiones App , donde es posible consultar los abonos y descargar comprobantes de pago.

, donde es posible consultar los abonos y descargar comprobantes de pago. Puntos de Atención Colpensiones (PAC) en todo el país, con atención personalizada.

Se recomienda realizar la consulta con anticipación y mantener actualizada la información bancaria, especialmente si hubo cambios de cuenta o entidad financiera en los últimos meses.

Beneficio económico que impulsa el bienestar de los pensionados

El pago adicional de Colpensiones en diciembre representa más que un ingreso extra: es un reconocimiento simbólico al trabajo de toda una vida y un respaldo para mejorar la calidad de vida de los pensionados colombianos.

Con más de 1,7 millones de beneficiarios activos, Colpensiones reitera su compromiso de garantizar pagos puntuales, seguros y transparentes, fortaleciendo así la confianza de los jubilados en el sistema público de pensiones.