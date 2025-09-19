El programa Jóvenes en Paz continúa marcando la diferencia en comunidades vulnerables de Colombia con la entrega del octavo ciclo de transferencias. Esta iniciativa, coordinada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, tiene como objetivo brindar a los jóvenes un apoyo económico y social que les permita construir proyectos de vida alejados de la violencia y la criminalidad.

En este nuevo ciclo, correspondiente al mes de agosto, el impacto se hace evidente con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos. La transferencia llegará a más de 15.000 jóvenes en todo el país, reforzando el compromiso del Gobierno nacional con la inclusión social y el fortalecimiento de oportunidades educativas, laborales y comunitarias.

Fecha del octavo pago de Jóvenes en Paz en Colombia

El martes 23 de septiembre se realizará la transferencia correspondiente al ciclo 8 del programa Jóvenes en Paz. En total serán 15.962 jóvenes beneficiarios, lo que representa una inversión de 19.856 millones de pesos. Este aporte económico busca ser un respaldo directo a quienes avanzan en procesos de formación, desvinculación de entornos violentos y construcción de nuevos proyectos de vida.

Distribución de los beneficiarios del ciclo 8

Los recursos llegarán a diferentes regiones del país, priorizando los territorios con mayores índices de vulnerabilidad y violencia. Así será la distribución por departamentos y ciudades:

Antioquia: 1.699 jóvenes

Bogotá: 900

Caldas: 438

Cauca: 941

Cesar: 1.227

Chocó: 5.471

Cundinamarca: 691

Nariño: 2.084

Norte de Santander: 545

Risaralda: 614

Valle del Cauca: 1.352

La presencia de beneficiarios en zonas estratégicas como Chocó, Nariño y Antioquia refleja el enfoque territorial del programa y su intención de atender a quienes más lo necesitan.

Calendario de los próximos pagos de Jóvenes en Paz

El Ministerio de Igualdad y Equidad junto a Prosperidad Social confirmaron las fechas para los siguientes ciclos de transferencias:

Ciclo 9 (septiembre): pago programado para el 10 de octubre.

pago programado para el 10 de octubre. Ciclo 10 (octubre): entrega el 30 de octubre, retomando así el calendario regular.

Es importante que los beneficiarios consulten los canales oficiales de Prosperidad Social, ya que allí se publicará cualquier novedad o ajuste relacionado con los desembolsos.

Objetivos principales del programa Jóvenes en Paz

Más que un incentivo económico, el programa Jóvenes en Paz está diseñado para generar un cambio integral en la vida de los jóvenes. Sus propósitos clave son:

Romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables.

Favorecer la desvinculación de dinámicas criminales.

Impulsar la inclusión en educación, empleo y participación social.

Gracias a la articulación de varias entidades, esta iniciativa combina transferencias condicionadas con acompañamiento integral, ofreciendo un horizonte de oportunidades a miles de jóvenes en Colombia.

Requisitos para ser beneficiario de Jóvenes en Paz

El programa está dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años que cumplan con ciertas condiciones sociales y territoriales. Los criterios de ingreso son:

Estar en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad.

Residir en zonas afectadas por violencia o conflicto armado.

Encontrarse en riesgo de vinculación a actividades criminales o explotación sexual.

Estos filtros permiten que los recursos se destinen a quienes más lo requieren, asegurando el impacto social del programa.

Impacto del octavo pago en comunidades vulnerables

El pago del ciclo 8 representa un incentivo que va más allá del apoyo económico: se convierte en un motor para que los jóvenes continúen con sus estudios, participen en proyectos productivos o fortalezcan sus procesos de inserción laboral.

La inversión también fortalece la confianza en las instituciones, al garantizar la regularidad de los pagos y la coherencia de las políticas públicas en torno a la reconciliación y la inclusión. Cada transferencia es un paso más hacia la construcción de comunidades resilientes y con mayores oportunidades de progreso.

Canales oficiales para información sobre Jóvenes en Paz

Para conocer detalles sobre los pagos, actualizaciones del calendario y procesos de acompañamiento, los beneficiarios deben acudir a los canales oficiales de Prosperidad Social. Allí encontrarán orientación directa, resolución de dudas y acompañamiento integral durante todo el proceso.

El Ministerio de Igualdad y Equidad seguirá liderando esta iniciativa, recordando que la participación activa de la juventud es fundamental para transformar al país y consolidar escenarios de paz y equidad.