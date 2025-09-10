El programa Renta Ciudadana 2025 exige a los hogares cumplir con una serie de compromisos para poder recibir las transferencias monetarias. Desde agosto, la autoridad nacional inició nuevas verificaciones que determinarán si cada familia mantiene activo su beneficio. Quienes no acrediten sus obligaciones en los ciclos definidos podrán perder el pago del periodo o incluso quedar suspendidos hasta regularizar su situación.

¿Qué son las obligaciones de los beneficiarios en Renta Ciudadana?

En los programas de transferencias condicionadas en Colombia, las obligaciones de los beneficiarios son compromisos asumidos al firmar el acta de ingreso. No se trata de simples trámites burocráticos, sino de requisitos orientados a mejorar la salud, la educación y la participación social de los hogares. El cumplimiento de estos compromisos es el que asegura la permanencia en el programa Renta Ciudadana.

Salud: requisitos mínimos para mantener la transferencia

Dentro de las obligaciones de los beneficiarios, se exige demostrar que los niños menores de 6 años cuentan con esquema de vacunación completo. Además, tanto ellos como las personas con discapacidad que requieren cuidador deben tener al menos dos atenciones médicas al año. Otro punto clave es que todos los integrantes del hogar estén afiliados a una EPS y que la información registrada esté actualizada.

Educación: matrícula y permanencia escolar obligatoria

El programa también verifica que los menores en edad escolar estén matriculados y asistan de manera regular a clases. Las inasistencias injustificadas o el retiro de los estudiantes deben corregirse antes del siguiente corte. Este bloque educativo es central en las obligaciones de los beneficiarios, ya que busca garantizar la permanencia escolar y reducir la deserción.

Participación y comunidad: asistencia a jornadas oficiales

Los hogares beneficiarios de Renta Ciudadana deben atender las convocatorias locales, jornadas informativas y actualizaciones de datos organizadas por la entidad o por los enlaces municipales. La participación en estos espacios hace parte del enfoque de corresponsabilidad y constituye otro de los compromisos exigidos a las familias.

Verificación de ciclos y sanciones por incumplimiento

La revisión del cumplimiento de las obligaciones se realiza en cada ciclo. Los pagos de los ciclos 2, 4 y 6 dependen del cumplimiento expreso de compromisos en salud, educación y comunidad. En los ciclos 1, 3 y 5 se revisan casos en seguimiento por inconsistencias previas. El incumplimiento reiterado puede derivar en suspensión preventiva del hogar en el programa Renta Ciudadana 2025.

Prepensionados también deben tramitar documentos clave

La verificación no solo aplica para familias de bajos ingresos. Los prepensionados en Colombia, es decir, trabajadores a los que les faltan tres años o menos para pensionarse, también deben tramitar documentos clave. En este caso, el historial laboral es indispensable, pues allí se registran los salarios y semanas cotizadas. Errores o inconsistencias en esta información pueden retrasar el reconocimiento de la pensión de vejez.

Canales oficiales para consultas y trámites

Los beneficiarios pueden acceder al portal oficial rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co, donde se encuentra el detalle de las obligaciones y la firma electrónica del acta. También están habilitados los canales oficiales de Prosperidad Social:

Correo: [email protected]

Línea gratuita nacional: 01 8000 95 1100

Mensajes de texto al 85594

Canal de WhatsApp y formulario web oficiales

En Bogotá, los usuarios pueden acudir directamente a la gerencia regional. La entidad recuerda que es importante utilizar únicamente canales verificados para evitar fraudes.

Buenas prácticas para cumplir con Renta Ciudadana

Revisar el estado en el portal oficial antes de cada corte.

Organizar un portafolio familiar con carné de vacunas, constancias escolares y certificaciones médicas.

Mantener actualizados los datos de contacto.

Responder a los llamados de los enlaces municipales o regionales.

Guardar los radicados de solicitudes y PQRSDF para tener soporte de cada trámite.

El cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios es la condición fundamental para recibir las transferencias del programa y garantizar que el apoyo económico se traduzca en bienestar para la familia.